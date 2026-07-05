05/07/2026

EU – Armenia

Թրամփը զգուշացնում է կոմունիստական ​​սպառնալիքի մասին, քանի որ Վաշինգտոնում շքերթը չեղարկվել է շոգի ալիքի պատճառով

infomitk@gmail.com 05/07/2026 1 min read

«Կոմունիզմը մահացու սպառնալիք է ամերիկյան ազատությանը», – ասաց Թրամփը ուրբաթ օրը իր ելույթի ժամանակ։ «Դա մեր երկրի համար ամենամեծ սպառնալիքն է»։

ԱՄՆ-ն շաբաթ օրը նշում է Ամերիկայի անկախության 250-ամյակը քաղաքական բևեռացման և դաժան շոգի ալիքի ֆոնին, որը տարածվում է երկրի որոշ մասերում։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է կենտրոնական դեր խաղալ տոնակատարություններում և նախատեսված է ելույթ ունենալ Վաշինգտոնի Ազգային հրապարակում՝ մեծ հրավառությունից առաջ։

Օրվա նախապատրաստական ​​աշխատանքների շրջանակներում նախագահը ուրբաթ օրը այցելել է Ռաշմոր լեռ, որտեղ նա ելույթ է ունեցել՝ զգուշացնելով կոմունիզմի սպառնալիքի մասին և կոչ անելով ամերիկացիներին պաշտպանել իրենց ազատությունները։

«Կոմունիզմը մահացու սպառնալիք է ամերիկյան ազատությանը», – ասաց Թրամփը իր ելույթի ժամանակ։ «Դա մեր երկրի համար ամենամեծ սպառնալիքն է»։

«Երկրի վրա երբեք մեզ նման բան չի եղել։ Եվ մենք թույլ չենք տա որևէ մեկին խլել դա», – ավելացրեց նա։

Շքերթը չեղարկվել է

Այն տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ դաժան շոգի ալիքը խաթարեց ամբողջ երկրում տեղի ունեցող միջոցառումները։

Վաշինգտոնում Մեծ Ամերիկյան պետական ​​տոնավաճառը մի քանի ժամով փակվեց ուրբաթ կեսօրին՝ ԱՄՆ-ում ամենածանր շոգի ժամանակ։

Քաղաքի Անկախության օրվա շքերթը, որը նախատեսված էր շաբաթ օրը, նույնպես չեղարկվել է, և ԱՄՆ մայրաքաղաքում ջերմաստիճանը, կանխատեսումների համաձայն, կհասնի 46°C-ի։

Մի շարք ավերիչ անտառային հրդեհներ ներկայումս ազդում են նաև ԱՄՆ-ի արևմտյան մասում, մասնավորապես՝ Կոլորադոյում և Յուտայում։

Հրդեհները ստիպել են իշխանություններին տարհանել հազարավոր բնակիչների և ոչնչացրել են ավելի քան 160 կառույց։

Ազգային գվարդիան տեղակայվել է տուժած տարածքներում անվտանգության գործողություններին աջակցելու համար։

Եղանակը զգալիորեն ավելի լավ է եղել երկրի մյուս կողմում։ Ի տարբերություն դրա, Խաղաղօվկիանոսյան հյուսիս-արևմուտքում ուրբաթ օրը ջերմաստիճանը կազմել է մոտ 15°C (մոտ 60°F), մի քանի թույլ անձրևներով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հնարավոր է համարել Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսությունը

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրեմլն ասում է, որ Թրամփը առաջարկում է օգնել Պուտինին գտնել Ուկրաինայի հարցով համաձայնագիր

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բողոքի ցույց Գերմանիայում․ ճանապարհներ են փակվել. Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բելգիայում և Ֆրանսիայում հունիսյան շոգի պատճառով մահացությունների թիվը կտրուկ աճել է

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իռլանդիան հետապնդում է ԵՄ բյուջեի ոսկին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է Սերբիան Վուչիչի հանկարծակի հրաժարականի մասին խոսակցությունը անտեսում որպես շեղող հանգամանք

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քիր Սթարմերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տալու որոշումը որակում է «խիստ անձնական»

05/07/2026 infomitk@gmail.com