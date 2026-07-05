Թրամփը զգուշացնում է կոմունիստական ​​սպառնալիքի մասին, քանի որ Վաշինգտոնում շքերթը չեղարկվել է շոգի ալիքի պատճառով

«Կոմունիզմը մահացու սպառնալիք է ամերիկյան ազատությանը», – ասաց Թրամփը ուրբաթ օրը իր ելույթի ժամանակ։ «Դա մեր երկրի համար ամենամեծ սպառնալիքն է»։
ԱՄՆ-ն շաբաթ օրը նշում է Ամերիկայի անկախության 250-ամյակը քաղաքական բևեռացման և դաժան շոգի ալիքի ֆոնին, որը տարածվում է երկրի որոշ մասերում։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է կենտրոնական դեր խաղալ տոնակատարություններում և նախատեսված է ելույթ ունենալ Վաշինգտոնի Ազգային հրապարակում՝ մեծ հրավառությունից առաջ։
Օրվա նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում նախագահը ուրբաթ օրը այցելել է Ռաշմոր լեռ, որտեղ նա ելույթ է ունեցել՝ զգուշացնելով կոմունիզմի սպառնալիքի մասին և կոչ անելով ամերիկացիներին պաշտպանել իրենց ազատությունները։
«Կոմունիզմը մահացու սպառնալիք է ամերիկյան ազատությանը», – ասաց Թրամփը իր ելույթի ժամանակ։ «Դա մեր երկրի համար ամենամեծ սպառնալիքն է»։
«Երկրի վրա երբեք մեզ նման բան չի եղել։ Եվ մենք թույլ չենք տա որևէ մեկին խլել դա», – ավելացրեց նա։
Շքերթը չեղարկվել է
Այն տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ դաժան շոգի ալիքը խաթարեց ամբողջ երկրում տեղի ունեցող միջոցառումները։
Վաշինգտոնում Մեծ Ամերիկյան պետական տոնավաճառը մի քանի ժամով փակվեց ուրբաթ կեսօրին՝ ԱՄՆ-ում ամենածանր շոգի ժամանակ։
Քաղաքի Անկախության օրվա շքերթը, որը նախատեսված էր շաբաթ օրը, նույնպես չեղարկվել է, և ԱՄՆ մայրաքաղաքում ջերմաստիճանը, կանխատեսումների համաձայն, կհասնի 46°C-ի։
Մի շարք ավերիչ անտառային հրդեհներ ներկայումս ազդում են նաև ԱՄՆ-ի արևմտյան մասում, մասնավորապես՝ Կոլորադոյում և Յուտայում։
Հրդեհները ստիպել են իշխանություններին տարհանել հազարավոր բնակիչների և ոչնչացրել են ավելի քան 160 կառույց։
Ազգային գվարդիան տեղակայվել է տուժած տարածքներում անվտանգության գործողություններին աջակցելու համար։
Եղանակը զգալիորեն ավելի լավ է եղել երկրի մյուս կողմում։ Ի տարբերություն դրա, Խաղաղօվկիանոսյան հյուսիս-արևմուտքում ուրբաթ օրը ջերմաստիճանը կազմել է մոտ 15°C (մոտ 60°F), մի քանի թույլ անձրևներով։
Բաց մի թողեք
Հնարավոր է համարել Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսությունը
Կրեմլն ասում է, որ Թրամփը առաջարկում է օգնել Պուտինին գտնել Ուկրաինայի հարցով համաձայնագիր
Բողոքի ցույց Գերմանիայում․ ճանապարհներ են փակվել. Լուսանկար