Իռլանդիան հետապնդում է ԵՄ բյուջեի ոսկին

Դուբլինի օրոք ԵՄ-ն մրցում է դեկտեմբերի վերջին իր հաջորդ յոթամյա բյուջեի վերաբերյալ համաձայնագիր կնքելու համար:
Ըստ իռլանդական լեգենդի՝ յուրաքանչյուր ծիածանի վերջում կա փայլող ոսկու մի կճուճ։
Չնայած այս շաբաթ օպտիկական երևույթը չզարդարեց Քորքի երկինքը, երբ Իռլանդիան սկսեց իր վեցամսյա նախագահությունը ԵՄ խորհրդում՝ Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարության այցով, այնուամենայնիվ, ուշադրության կենտրոնում կար մի կճուճ կանխիկ։
Դուբլինի օրոք ԵՄ-ն մրցում է դեկտեմբերի վերջին իր հաջորդ յոթամյա բյուջեի վերաբերյալ համաձայնագիր կնքելու համար։ Մոտ 2 տրիլիոն եվրո ընդհանուր ծախսերի նախագծի շուրջ պայքարը, հավանաբար, ամենադժվարը կլինի Բրյուսելի համար վերջին տարիների ընթացքում։
Իռլանդիան, որը նախորդ անգամ, երբ նախագահության տաք աթոռին էր, հեղինակություն էր ձեռք բերել լուրջ բյուջետային դիվանագիտության համար, այժմ խնդիր ունի կրկին իրականացնելու կախարդանքը։ Եվ իդեալականում՝ մինչև հաջորդ տարի Ֆրանսիայում և Իտալիայում կայանալիք կարևոր ընտրությունները, որոնք կարող են խափանել քննարկումները։
Այս շաբաթ Նիկոլետա Իոնտան մեր «Reporter» լրատուում հաղորդել է, որ տարեվերջին համաձայնության հասնելը, հավանաբար, նշանակում է դեկտեմբերին Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովի առատություն։ Ճանապարհին Իռլանդիայի նախագահությունը, ինչպես սպասվում է, հոկտեմբերին կհրապարակի թվերի թարմացված ամփոփումը։
Նոյեմբերին կարող են նաև հրավիրվել առաջնորդներ՝ համաձայնության հասնելու համար ճանապարհ հարթելու համար։ Սակայն ամեն ինչ չէ, որ փայլում է, ոսկի է, և միայն լավ պլանավորումը բավարար չէ ազգային դրամապանակների վրա սեղմված վերահսկողությունը թուլացնելու համար։
Այս շաբաթվա սկզբին Գերմանիայի կառավարության արտահոսած դիրքորոշումը ուրվագծեց 400 միլիարդ եվրոյով բյուջեի կրճատում, անվանելով «անհնար» ներկայիս նախագծի հիման վրա համաձայնության հասնելը։ Սա հեշտությամբ չի ընդունվի համախմբվածությանը նպաստող երկրների կողմից, որոնք 16 պետություններից բաղկացած ազատ ակումբ են, որոնք պաշտպանում են ավելի մեծ դրամական միջոցներ։ Եվ նույնիսկ ԵՄ բյուջեի ղեկավար Պյոտր Սերաֆինը ինքը կոչ արեց խնայող մայրաքաղաքներին հիշել, որ ավելի փոքր բյուջեն կարող է լինել արդիականացման հաշվին։
Իռլանդիայի վարչապետ Միխայել Մարտինը շատ հստակ էր առջևում սպասվող մարտահրավերի չափի վերաբերյալ։ Համաձայնագրի կնքումը կնշանակի «անհաշտելիի հաշտեցում», – ասաց նա Քորքում։
Եվ դա, մեծ մասամբ, կախված կլինի Եվրոպայի փոքր պետություններից մեկի դիվանագետներից, որը ԵՄ բյուջեի զուտ ներդրող դարձավ միայն 2018 թվականին։
Հնարավո՞ր է, որ ԵՄ-ում սոցիալական ցանցերի արգելքը վերջապես ճանապարհին լինի երեխաների համար։ Անուպրիա Դատտայի այս շաբաթ արված բացառիկ ռեպորտաժը ուշադրությունը հրավիրեց Բրյուսելի «փուչիկի» ներսում աճող սպասումների վրա, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի սեպտեմբերին կայանալիք «Միության վիճակի մասին» ելույթը կպարունակի դաշինքի երեխաներին սոցիալական ցանցեր մուտք գործելուց արգելելու ծրագիր։ Նման օրենքի համար քաղաքական թափ է կուտակվել. ԵՄ մի քանի երկրներ արդեն իսկ մշակել են իրենց սեփական սոցիալական ցանցերի արգելքների ծրագրերը։
Էներգիա, շրջակա միջավայր և տրանսպորտ. «Մի՛ մեծ վնաս հասցրու»-ն առաջացնում է բյուջետային հակազդեցություն
Հնչում է որպես չար Սիլիկոնյան հովտի ստարտափի առաքելության հայտարարություն՝ աշխարհի գերիշխանության երազանքներով, բայց «Մի՛ մեծ վնաս հասցրու»-ն Բրյուսելում դարձել է մահացու լուրջ գործ։ Այս սկզբունքը 2020 թվականին եվրոպական իրավունքում կոդավորվել է որպես «Տաքսոնոմիայում» ներառման պահանջ՝ ԵՄ-ի կողմից հաստատված կայուն ներդրումների կանաչ ցանկում, ապա կրկին հայտնվել է 720 միլիարդ եվրոյից ավելի արժողությամբ վերականգնման հիմնադրամում։ Այժմ Հանձնաժողովը ցանկանում է այն դարձնել ԵՄ հաջորդ յոթ տարվա՝ 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեին մուտք գործելու ընդհանուր պայման։ Ֆլորենտ Սերվիան այս շաբաթ զեկուցել է այն մասին, թե ինչպես են մայրաքաղաքները պայքարում բացառությունների համար, մասնավորապես՝ էկոլոգիապես խնդրահարույց գյուղատնտեսական արդյունաբերության համար։
ԵՄ-Մերկոսուրը լարվածություն է առաջացնում ոչ միայն Եվրոպայում: Այս շաբաթվա սկզբին Մերկոսուրի առաջնորդների գագաթնաժողովը ստվերվեց համաձայնագրով սահմանված ԵՄ շուկա մուտք գործելու քվոտաների բաշխման շուրջ վեճով։
Հանդիպումը հյուրընկալող Պարագվայի նախագահ Սանտյագո Պենյան առաջարկեց քվոտաները հավասարապես բաժանել դաշինքի չորս անդամների միջև, սակայն այդ ծրագիրը մերժվեց իր գործընկերների կողմից, հաղորդում է Սոֆիա Սանչես Մանզանարոն։
Dassault Aviation-ի գործադիր տնօրենը չորեքշաբթի օրը ֆրանսիացի օրենսդիրներին ասել է, որ Փարիզը պետք է լինի ապագա կործանիչ ինքնաթիռների ծրագրի առաջատարը, իսկ եվրոպական այլ արդյունաբերությունները՝ անհրաժեշտության դեպքում, ներդրում ունենան որոշակի ոլորտներում: Չարլզ Քոհենի հաղորդման համաձայն, Էրիկ Տրապյեն նաև ֆրանսիացի սենատորներին ասել է, որ նման նախագծերը սովորաբար չափազանց երկար են տևում, հիմնականում այն պատճառով, որ երկրները չափազանց երկար են համաձայնեցնում իրենց դերերը համատեղ նախագծերում: Նրա մեկնաբանությունները հնչել են ընդամենը մի քանի շաբաթ անց, երբ Բեռլինը դուրս եկավ Ֆրանսիայի և Իսպանիայի հետ FCAS կործանիչ ինքնաթիռների նախագծից։
Առողջությունը Եվրոպայի կյանքի որակի ամենաուժեղ ցուցանիշն է, ըստ ԵՄ վերջին բարոմետրի։ Մագդալենա Քենսիի հաղորդմամբ՝ ԵՄ-ի ողջ տարածքում անցկացված գրեթե 26,500 հարցազրույցների հիման վրա ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը շարունակում են մնալ բարեկեցության ամենակարևոր շարժիչ ուժերը և նշվում են հարցվածների մոտ կեսի կողմից։ Եվրոբարոմետրի նախորդ հարցումները ցույց են տվել, որ եվրոպացիները ամենամեծ վստահությունն ունեն ԵՄ-ի նկատմամբ, երբ խոսքը վերաբերում է առողջությանը։ Այնուամենայնիվ, առողջապահությունը դեռևս կազմում է ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեի 1%-ից պակաս։
Բաց մի թողեք
Սեպտեմբերից կարող է սկսվել ֆինանսական ճգնաժամ
Բրազիլիայի բացասական արձագանքը խնդիրներ է առաջացնում ԵՄ պողպատի հետ կնքված համաձայնագրերի համար
Թուրքիան մտադիր է միանալ եվրոյի միասնական վճարային գոտուն