Ուկրաինան հարվածել է Սանկտ Պետերբուրգի մոտ գտնվող նավթային ենթակառուցվածքներին, ասում է Զելենսկին

Սա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Մոսկվան այս շաբաթվա սկզբին Կիևի վրա իրականացրեց զանգվածային անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների հարված, որի հետևանքով զոհվեց առնվազն 30 մարդ և հարվածվեց քաղաքի ավելի քան 20 օբյեկտի։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ուրբաթ երեկոյան ուկրաինական ուժերը հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքի մոտ գտնվող նավթային ենթակառուցվածքների օբյեկտներին։
X-ում գրառման մեջ Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան հարվածել է «նավահանգստային նավթային ենթակառուցվածքներին, որոնք եկամուտ են ապահովում Ռուսաստանի պատերազմի համար»։
«Հաջող հարվածներ են եղել նաև Կրոնշտադտի վրա՝ կարևոր ռազմական թիրախի վրա։ Ուկրաինայի պետական սահմանից հեռավորությունը ավելի քան 850 կիլոմետր է», – հավելել է նա։
Ռուսաստանի Լենինգրադի մարզի նահանգապետ Ալեքսանդր Դրոզդենկոն ավելի վաղ հայտնել էր, որ տարածաշրջանի վրայով որսացվել են «մի քանի տասնյակ» ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքեր, որոնց բեկորները ընկել են Վիսոցկի նավահանգստի վրա։
Ըստ ընկերության գործադիր տնօրեն Սերգեյ Կորեցկու՝ շաբաթ առավոտյան ռուսական ուժերը հարձակումներ են սկսել Ուկրաինայի Պոլտավայի մարզի վրա՝ թիրախավորելով «Նաֆտոգազ» խմբի գազի արտադրության օբյեկտները։
«Տեղանքում հրդեհ է բռնկվել, և օբյեկտի գործունեությունը դադարեցվել է», – գրել է Կորեցկին Ֆեյսբուքում։ «Դեռևս հնարավոր չէ գնահատել վնասի չափը»։
Ըստ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայության՝ ռուսական հարվածները հարվածել են նաև Սումի քաղաքին, որտեղ երեք մարդ, այդ թվում՝ մեկ երեխա, զոհվել է։
Իշխանությունները հայտնել են, որ 27 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում՝ յոթ երեխա։ Արտակարգ իրավիճակների խմբերը հինգ մարդու են փրկել վնասված շենքերից։
Իշխանությունները հայտնել են, որ Օդեսայի մարզում ռուսական հարվածը վիրավորել է երկու մարդու և հրդեհել սննդամթերքի պահեստը։
Պաշտոնյաները հայտնել են, որ Խերսոնի մարզում ռուսական հարձակումները հարվածել են թռչնաբուծարանի տարածքին՝ խոշոր հրդեհ առաջացնելով օբյեկտի արտադրական շենքերից մեկում։
Սա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Մոսկվան այս շաբաթվա սկզբին Կիևի վրա իրականացրեց անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների զանգվածային հարձակում, որի հետևանքով զոհվեց առնվազն 30 մարդ և հարվածվեց մայրաքաղաքի ավելի քան 20 օբյեկտի։
Կիևի քաղաքապետը հարվածը որակեց որպես Մոսկվայի «ամենամասշտաբային հարձակումը» քաղաքի վրա։
Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հայտարարեցին, որ հարձակումը ներառել է 570 օդային հարձակման միջոց, այդ թվում՝ չորս «Զիրկոն» հրթիռ, 24 «Իսկանդեր» բալիստիկ հրթիռ և 496 «Շահեդ» տիպի անօդաչու թռչող սարք։
Վերջին ամիսներին Կիևը բազմիցս թիրախավորել է Ռուսաստանի էներգետիկ արդյունաբերությունը՝ փորձելով ուժեղացնել ճնշումը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ռուսաստանի տնտեսության վրա։
Հարձակումները վառելիքային ճգնաժամ են առաջացրել ինչպես երկրում, այնպես էլ Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքներում՝ սահմանափակ բենզինի մատակարարմամբ։
Ուկրաինան հերքում է Կոստյանտինովկայի գրավման մասին պնդումները։
Շաբաթ օրը Կիևի բանակի խոսնակ Անդրեյ Կովալյովը հերքեց Ռուսաստանի պնդումները, որ Կոստյանտինովկայի արևելյան ամրոցը գրավվել է, ասելով, որ իրավիճակը «դժվար» է, բայց զորքերը պաշտպանում են քաղաքը։
Զելենսկին ռուսական պնդումը անվանեց «սուտ», մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռուստատեսությամբ հայտնվեց զինվորական համազգեստով՝ շնորհակալություն հայտնելով իր ուժերին քաղաքի գրավման համար։
«Ուկրաինացի պաշտպանները շարունակում են պահպանել իրենց դիրքերը նշանակված պաշտպանական գծերի երկայնքով։ Իրավիճակը մնում է դժվար, բայց գտնվում է Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի վերահսկողության տակ», – ասաց Կովալյովը։
Նա ընդունեց, որ ռուսական զորքերը փորձել են գրավել քաղաքը և ներթափանցել են այն փոքր խմբերով։
«Եղել են դեպքեր, երբ փոքր հետևակային խմբերը (1-3 հոգի) ներթափանցել են ուկրաինական ուժերի մարտական կազմավորումների խորքը։ Քաղաքում շարունակվում են Պաշտպանության ուժերի կողմից հակադիվերսիոն գործողությունները։ Օկուպացիոն ուժերը հայտնաբերվում և վերացվում են», – հավելեց Կովալյովը։
Նա ասաց, որ ռուսները ուրբաթ օրը կատարել են «11 հարձակման փորձ», բայց ասել են, որ նրանք «չեն կարողացել որևէ հաջողության հասնել»։
«Թշնամին դիմել է բացահայտ ապատեղեկատվության և իր ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից կեղծ պնդումների տարածմանը», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Քիր Սթարմերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տալու որոշումը որակում է «խիստ անձնական»
ՆԱՏՕ-ի անօդաչու թռչող սարքերի խնդիրը. կարո՞ղ է եվրոպական արդյունաբերությունը լրացնել բացը. Լուսանկարներ
ԵՄ պահպանողականները փորձում են ընտանեկան թերապիա անցնել Վաշինգտոնում