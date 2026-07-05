Սերբերը «փոքրիկ ռուսներ» չեն, ասում է նախկին վարչապետ Անա Բրնաբիչը

Սերբիայի նախկին վարչապետը պատմում է, թե ինչպես է Բելգրադը աջակցել Ուկրաինային պատերազմի սկսվելուց ի վեր և մերժում է ռուսամետ լինելու պնդումները, միաժամանակ արտահայտելով սերբերի հիասթափությունը ԵՄ-ին անդամակցելու կրկնակի չափանիշների վերաբերյալ։
Սերբիան կհյուրընկալի EXPO 2027-ը, որին արդեն իսկ գրանցվել է 140 երկիր։ Նախապատրաստությունները, բայց ամենից առաջ սերբական տնտեսությունը և ԵՄ-ին անդամակցելու բանակցությունները, Բրյուսելում կայացած համաժողովի հիմնական թեմաներն էին։
Այն մասնակցել են Սերբիայի արտաքին գործերի նախարար Մարկո Ջուրիչը, փոխվարչապետ և ֆինանսների նախարար Սինիշա Մալին և Ազգային ժողովի խոսնակ, Սերբիայի նախկին վարչապետ Անա Բրնաբիչը։
«Մշտական կապ»
Սերբիայի նախկին վարչապետ Անա Բրնաբիչը՝ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին։
Բրնաբիչը անդրադարձել է Ռուսաստանի հետ հակամարտության մեջ Ուկրաինային Սերբիայի կողմից աջակցության բացակայության մեղադրանքներին։ Նա ընդգծեց, որ 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի սկսվելուց ի վեր Սերբիան Ուկրաինային հատկացրել է ավելի քան 60 միլիոն եվրո օգնություն՝ ուղղակի ֆինանսական և մարդասիրական օգնության տեսքով, թեև ոչ ռազմական աջակցության։
«Մենք Արևմտյան Բալկանների միակ երկիրն էինք, որը ձմեռային ամիսների ամենադժվար պահերին էլեկտրական սարքավորումներ էր մատակարարում Ուկրաինա, քանի որ մենք ունենք նմանատիպ էներգետիկ համակարգեր, ինչպես նաև գեներատորներ և պահեստամասեր։ Նույնիսկ երբ դրանք հնարավոր չէր գնել շուկայում, մենք դրանք ուղարկում էինք Ուկրաինա մեր սեփական պահուստներից։ Այս կերպ, և շատերը չգիտեն դա, հատկապես Եվրամիությունում, Սերբիայի և Ուկրաինայի միջև շատ սերտ կապ է ձևավորվել», – նշեց նա։
«Դուք տեսաք, որ նախագահ Վուչիչի և նախագահ Զելենսկու միջև շփումը բացառիկ կանոնավոր է. նրանք մշտական կապի մեջ են։ Իմ շփումը Ուկրաինայի Վերխովնա Ռադայի (խորհրդարանի) խոսնակ Ռուսլան Ստեֆանչուկի հետ նման է», – հավելեց Բրնաբիչը։
Մենք «փոքրիկ ռուսներ» չենք
Սերբիային հաճախ անվանում են Ռուսաստանի «տրոյական ձի» և Մոսկվայի ամենամոտ դաշնակիցներից մեկը Եվրոպայում, գրեթե Ռուսաստանի արբանյակ։ Նախկին վարչապետը այս ընկալումը չափազանցված է համարում.
«Մենք՝ սերբերս, «փոքրիկ ռուսներ» չենք. Սերբիան ինքնավար, անկախ և ինքնիշխան երկիր է՝ գրեթե հազար տարվա պատմությամբ։ Այո, մենք ավանդաբար լավ հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ (Ռուսաստանը այն քիչ երկրներից մեկն էր, որը դատապարտեց ՆԱՏՕ-ի կողմից Սերբիայի դեմ 1999 թվականին իրականացված օդային հարվածները), և այդ կապերը մինչ օրս գոյություն ունեն։ Բայց դա հարաբերություններ չեն, որոնք զերծ են շփումներից. պետք է ընդգծեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հաճախ քննադատել է Սերբիային, օրինակ՝ ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիան դատապարտելու համար քվեարկելու համար, և նրանք հաճախ քննադատել են մեզ՝ Ուկրաինային տրամադրվող օգնության և աջակցության համար», – ասում է Անա Բրնաբիչը՝ հավելելով, որ իր կարծիքով, կարծրատիպերով առաջնորդվող մարդիկ երբեմն անտեսում են որոշակի փաստեր՝ մյուսները մեծացնելով։
«Ճշմարտությունը կարևոր է, և գուցե մենք պետք է այն ավելի արդյունավետորեն հաղորդենք։ Ցավոք, կարծրատիպերը այնքան ուժեղ և արմատացած են, որ նույնիսկ երբ մենք խոսում ենք մեր արածի մասին, մարդիկ հաճախ անտեսում են այն կամ պարզապես չեն հավատում դրան։ Այնուամենայնիվ, ինչպես մեր արտաքին գործերի նախարարն է ասել, երբ խոսքը վերաբերում է Սերբիայի և Ուկրաինայի հարաբերություններին և Ուկրաինային Սերբիայի աջակցության մասշտաբին, լավագույնն է հարցնել հենց Ուկրաինային», – ասել է նախկին վարչապետը։
Երկակի ստանդարտներ
Ե՛վ համաժողովում, և՛ Euronews-ին տված հարցազրույցում Անա Բրնաբիչը խոսել է նաև Եվրամիության հետ բանակցությունների առաջընթացի և ճանապարհին առաջացող խոչընդոտների մասին։ Նա անդրադարձել է շատ սերբերի հիասթափությանը, որը նրանք զգում են Սերբիայից ավելի մեծ պահանջների պատճառով, քան մյուս թեկնածու երկրներից։
«Ես կբերեմ ԺՀՄԻԳ-ի (Ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի – խմբ.) առաջարկությունների իրականացման օրինակը Սերբիայի Հանրապետությունում ընտրական պայմանների բարելավման վերաբերյալ։ Երրորդ խումբը բացելու համար, որի համար մենք տեխնիկապես պատրաստ ենք 2021 թվականից, մենք պարտավոր ենք իրականացնել ԺՀՄԻԳ-ի բոլոր առաջարկությունները։ Բայց եթե նայեք այլ թեկնածու երկրներին, որոնք նույնպես ունեն ԺՀՄԻԳ-ի առաջարկություններ ընտրական պայմանների բարելավման վերաբերյալ, նրանք պարտավոր չեն իրականացնել դրանցից նույնիսկ մեկը, և նրանք արդեն բացել են իրենց բոլոր խմբերը։ Սա կրկնակի ստանդարտ է, որը մեզ համար դժվար է բացատրել մեր քաղաքացիներին, և դա խաթարում է Եվրամիության հեղինակությունը», – ասում է նա՝ միաժամանակ ընդգծելով, որ Բելգրադի կառավարությունը կարծում է, որ Սերբիայի տեղը ԵՄ-ում է։
«Ահա թե ինչու մենք չենք հանձնվում. մենք կշարունակենք պայքարել, մենք կաշխատենք ավելի եռանդուն, բայց կարևոր է, որ ներկայացնենք ոչ միայն ծրագրեր, այլև արդյունքներ: Մենք հասկանում ենք, որ Եվրամիությունը ակումբ է, երկրների ընտանիք, որը կարող է սահմանել ցանկացած չափանիշ այդ ակումբին կամ ընտանիքին միանալ ցանկացողների համար, բայց լավ կլիներ, որ այդ չափորոշիչները ավելի միատարր լինեին», – ասաց Ազգային ժողովի ներկայիս խոսնակը:
Բաց մի թողեք
Ինչու է Սերբիան Վուչիչի հանկարծակի հրաժարականի մասին խոսակցությունը անտեսում որպես շեղող հանգամանք
Լը Պենը և Բարդելան ընդդեմ ջրային ատրճանակով դեռահասի
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շուրջ արհեստական բանականության անվտանգության հարցեր են առաջանում