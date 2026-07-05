05/07/2026

EU – Armenia

«Դոմոդեդովո» օդանավակայանը փակ է

infomitk@gmail.com 05/07/2026 1 min read

Մոսկվայի «Դոմոդեդովո» օդանավակայանում օդանավերի ընդունման և բացթողման ժամանակավոր սահմանափակումներ են մտցվել, հայտնում է «Ռոսավիացիա»-ն:

Սահմանափակումներն անհրաժեշտ են թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու համար, ասված է հաղորդագրության մեջ:

«Ռոսավիացիա»-ի տվյալներով՝ ներկայումս ժամանակավոր սահմանափակումներ են գործում նաև Կալուգայի և Սարատովի օդանավակայաններում:

Չերեպովեցի օդանավակայանը չվերթներն ընդունում և իրականացնում է համապատասխան մարմինների հետ համաձայնեցմամբ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին հայտնել է պատերազմն ավարտելու հեռանկարի մասին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միլիոնավոր իրանցիներ հարգանքի տուրք են մատուցել Խամենեի ընտանիքին. սգացողների թվում նաև առաջնորդի որդիներն են. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն էլի սուտ պարծեցել է. Ամբողջովին ոչնչացրել ենք իրանական բանակը

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լարված իրավիճակ Վեդի խոշորացված համայնքում. Լուսառատում 350-ից ավելի բնակիչներ սպառնում են դիմել կտրուկ միջոցների

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտնել է պատերազմն ավարտելու հեռանկարի մասին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դոմոդեդովո» օդանավակայանը փակ է

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ․ Մարդատար ավտոմեքենաներ տեղափոխող բեռնատար է այրվել. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com