05/07/2026

EU – Armenia

Երևանում իրանցի 36-ամյա տղամարդը սպառնացել է ինքնահրկիզվել և փորձել է խոչընդոտել ԱԱԾ-ի աշխատանքը

infomitk@gmail.com 05/07/2026 1 min read

Արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 18։00-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Կենտրոնական բաժնում տեղեկություն է ստացվել, որ Պետրոս Ադամյան փողոցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացին խոչընդոտում է ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների աշխատանքը և սպառնում է ինքնահրկիզում կատարել։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայր է մեկնել ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի հերթապահ խումբը՝ ավագ համայնքային ոստիկանի գլխավորությամբ, որտեղ պարզվել է, որ նշված քաղաքացին հեռացել է։

Գ. Շամշյանի տեղեկություններով՝ ոստիկանները պարզել են, որ նա Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի 36-ամյա Մոհամեդռեզա Ահմադի Շաֆեիինն է, ով Բուլղարիայի կառավարությունից ապաստարան է խնդրել, սակայն մերժում է ստացել։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Կենտրոնական բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Գեղարքունիքի մարզում․ 34-ամյա տղամարդը հոսանքահարվել և Սևանի հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք` Սպիտակում. վիրավորվել են նախկին ղեկավարը, հայրն ու մայրը

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ–ում դատապարտյալներին այլևս չեն զրկի հարազատների հետ տեսակցություններից

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լարված իրավիճակ Վեդի խոշորացված համայնքում. Լուսառատում 350-ից ավելի բնակիչներ սպառնում են դիմել կտրուկ միջոցների

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտնել է պատերազմն ավարտելու հեռանկարի մասին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դոմոդեդովո» օդանավակայանը փակ է

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ․ Մարդատար ավտոմեքենաներ տեղափոխող բեռնատար է այրվել. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com