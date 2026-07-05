05/07/2026

EU – Armenia

Կարսից Նախիջևան կառուցվող երկաթուղին կնպաստի Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի կապերի ամրապնդմանը. Ուրալօղլու

infomitk@gmail.com 05/07/2026 1 min read

«Կարսից մինչև Նախիջևանի սահման կառուցվող երկաթուղին կնպաստի Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կապերի ամրապնդմանը»:

Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն:

ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ, նա երկաթուղու կառուցումը անվանել է «Թուրքիայի համար պետական առաջնահերթություն»։

Ուրալօղլուն ընդգծել է, որ տրանսպորտային նախագծերը պարզապես երկրի ենթակառուցվածքներում ներդրումներ չեն, այլ ռազմավարական քայլեր, որոնք խթանում են արտադրությունը, արտահանումը, զբաղվածությունը, տարածաշրջանային զարգացումը և միջազգային համագործակցությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամեն թուղթ ՀԴՄ չէ. վարչապետը տեսանյութ է հրապարակել՝ պարզաբանելով սրճարանում տրվող թղթերի նշանակությունը. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իռլանդիան հետապնդում է ԵՄ բյուջեի ոսկին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերից կարող է սկսվել ֆինանսական ճգնաժամ

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լարված իրավիճակ Վեդի խոշորացված համայնքում. Լուսառատում 350-ից ավելի բնակիչներ սպառնում են դիմել կտրուկ միջոցների

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտնել է պատերազմն ավարտելու հեռանկարի մասին

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դոմոդեդովո» օդանավակայանը փակ է

05/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ․ Մարդատար ավտոմեքենաներ տեղափոխող բեռնատար է այրվել. Լուսանկար

05/07/2026 infomitk@gmail.com