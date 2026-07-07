07/07/2026

EU – Armenia

Դոնալդ Թրամփը հատուկ դեր է խաղացել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության օրակարգն առաջ մղելու գործում. Ալիև

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

«Դոնալդ Թրամփը հատուկ դեր է խաղացել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության օրակարգն առաջ մղելու գործում»:

Այս մասին ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ, Եվրոպայի և տարածաշրջանային անվտանգության համագործակցության ենթահանձնաժողովի նախագահ, սենատոր Սթիվ Դեյնսի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները:

Ալիևը հայտարարել է, որ Դոնալդ Թրամփի հետ իր անձնական հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա, և ընդգծել է, որ Դոնալդ Թրամփը հատուկ դեր է խաղացել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության օրակարգն առաջ մղելու գործում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաքվում հակառուսական թակարդներ են մշակվում

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աստված տա՝ մենք, Երևանն ու Բաքուն ձևավորենք մի ուժ․ Թուրքիայի խորհրդանի նախագահ

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրի մարզում ուժեղ քամու հետևանքով հենասյուներ են վնասվել․ հոսանքազրկված գյուղեր կան. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ կատարվել են եկեղեցականների նոր նշանակումներ

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվում հակառուսական թակարդներ են մշակվում

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան հզոր հարձակման է ենթարկվել․ ի՞նչ վիճակ է օդանավակայաններում

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պահանջում են ԾԻԳ-ից բռնագանձել 4 միլիոն դրամ

07/07/2026 infomitk@gmail.com