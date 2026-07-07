07/07/2026

EU – Armenia

Նախօրեին ձերբակալված ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը 2 ամսով կալանավորել է. Տեսանյութ տուն ներխուժումից

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

Նախօրեին ձերբակալված ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը 2 ամսով կալանավորել է։

Այս մասին հայտնել է Քննչական կոմիտեն։

Հիշեցնենք՝ հուլիսի 6-ի վաղ առավոտից խուզարկություններ էին իրականացվել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը, «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի կազմում ընդգրկված գրեթե բոլոր ընկերություններում, ինչպես նաև այդ կազմակերպությունների տնօրենների բնակարաններում։

Ավելի ուշ՝ առանձնատան խուզարկության ավարտից հետո, Ծառուկյանը ձերբակալվել, տեղափոխվել էր Քննչական կոմիտե։

Կոմիտեն պաշտոնական հաղորդագրությամբ տեղեկացրել էր, թե ինչի համար է մեղադրվում Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրա հետ միաժամանակ ձերբակալվել է ևս մեկ անձ։

Գագիկ Ծառուկյանի գործով հանցավոր խմբի ևս մեկ անդամ է կալանավորվել, ևս մեկն էլ ձերբակալվել է:

Հիշեցնենք՝ հուլիսի 6-ի վաղ առավոտից խուզարկություններ էին իրականացվել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը, «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի կազմում ընդգրկված գրեթե բոլոր ընկերություններում, ինչպես նաև այդ կազմակերպությունների տնօրենների բնակարաններում։

Ավելի ուշ՝ առանձնատան խուզարկության ավարտից հետո, Ծառուկյանը ձերբակալվել, տեղափոխվել էր Քննչական կոմիտե։

Հուլիսի 7-ին Ծառուկյանը կալանավորվել է երկու ամսով։

Կոմիտեն պաշտոնական հաղորդագրությամբ տեղեկացրել էր, թե ինչի համար է մեղադրվում Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրա հետ միաժամանակ ձերբակալվել է ևս մեկ անձ։

Գագիկ Ծառուկյանը կալանավորվել է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու մեղադրանքով։

Քննչական կոմիտեն կադրեր է հրապարակել Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատան խուզարկությունից և նրա ձերբակալությունից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պահանջում են ԾԻԳ-ից բռնագանձել 4 միլիոն դրամ

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը քննում է Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ խափանման միջոցի միջնորդությունը, նա կկալանավորվի

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ամբիոնի վարիչը մեղադրվում է հովանավորչության համար կաշառք ստանալու համար

07/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախօրեին տեղափոխված էգ առյուծը քնեցումից չի արթնացել․ Կենդանաբանական այգին հայտնել է պատճառը

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախօրեին ձերբակալված ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը 2 ամսով կալանավորել է. Տեսանյութ տուն ներխուժումից

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սկանդալային դեպք` Արթիկի քաղաքապետարանում. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի ընդդիմադիր «Ազգային ճակատ»-ի նախագահ Մարին Լը Պենը դատապարտվել է 3 տարվա ազատազրկման

07/07/2026 infomitk@gmail.com