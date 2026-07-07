Ֆրանսիայի ընդդիմադիր «Ազգային ճակատ»-ի նախագահ Մարին Լը Պենը դատապարտվել է 3 տարվա ազատազրկման

Ֆրանսիայի «Ազգային ճակատ» կուսակցության նախագահ Մարին Լը Պենը դատապարտվել է երեք տարվա ազատազրկման՝ Եվրախորհրդարանի միջոցները յուրացնելու գործով, գրել են ԶԼՄ-ները։
Լը Պենը մեղադրվում է Եվրոպական Միության միջոցները չարաշահելու և Եվրախորհրդարանի պատգամավորների օգնականների կեղծ վարձման միջոցով կուսակցությունների գաղտնի ֆինանսավորման մեջ։
Ըստ վճռի՝ ընդդիմադիր գործիչը հինգ տարով զրկվում է պաշտոնի համար պայքարելու իրավունքից, 4 տարով ազատազրկվում է (որոնցից երկուսը՝ պայմանականորեն, իսկ մնացածը կարող է կրվել էլեկտրոնային հետևողական սարքի միջոցով) և 100,000 եվրո տուգանք պետք է վճարի։
«Ազգային ճակատ» նախագահը կկարողանա առաջադրվել նախագահի պաշտոնում 2027 թվականին։ Նրա պատիժը կրճատվել է։
Բաց մի թողեք
Մոսկվան հզոր հարձակման է ենթարկվել․ ի՞նչ վիճակ է օդանավակայաններում
Հունգարիան կարող է քվեարկել նախագահին պաշտոնանկ անելու օգտին արդեն հաջորդ շաբաթ, քանի որ ընդդիմությունը բողոքում է «բռնապետությունից»
Մինչև դատավորները որոշում կկայացնեն Լե Պենի վերաբերյալ, բանկերը պետք է որոշեն նաև ՌՆ-ի վերաբերյալ