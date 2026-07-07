07/07/2026

EU – Armenia

Ֆրանսիայի ընդդիմադիր «Ազգային ճակատ»-ի նախագահ Մարին Լը Պենը դատապարտվել է 3 տարվա ազատազրկման

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

Ֆրանսիայի «Ազգային ճակատ» կուսակցության նախագահ Մարին Լը Պենը դատապարտվել է երեք տարվա ազատազրկման՝ Եվրախորհրդարանի միջոցները յուրացնելու գործով, գրել են ԶԼՄ-ները։

Լը Պենը մեղադրվում է Եվրոպական Միության միջոցները չարաշահելու և Եվրախորհրդարանի պատգամավորների օգնականների կեղծ վարձման միջոցով կուսակցությունների գաղտնի ֆինանսավորման մեջ։

Ըստ վճռի՝ ընդդիմադիր գործիչը հինգ տարով զրկվում է պաշտոնի համար պայքարելու իրավունքից, 4 տարով ազատազրկվում է (որոնցից երկուսը՝ պայմանականորեն, իսկ մնացածը կարող է կրվել էլեկտրոնային հետևողական սարքի միջոցով) և 100,000 եվրո տուգանք պետք է վճարի։

«Ազգային ճակատ» նախագահը կկարողանա առաջադրվել նախագահի պաշտոնում 2027 թվականին։ Նրա պատիժը կրճատվել է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոսկվան հզոր հարձակման է ենթարկվել․ ի՞նչ վիճակ է օդանավակայաններում

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիան կարող է քվեարկել նախագահին պաշտոնանկ անելու օգտին արդեն հաջորդ շաբաթ, քանի որ ընդդիմությունը բողոքում է «բռնապետությունից»

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչև դատավորները որոշում կկայացնեն Լե Պենի վերաբերյալ, բանկերը պետք է որոշեն նաև ՌՆ-ի վերաբերյալ

07/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի ընդդիմադիր «Ազգային ճակատ»-ի նախագահ Մարին Լը Պենը դատապարտվել է 3 տարվա ազատազրկման

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստան – Հունաստան երկկողմ հարաբերություններում առաջիկայում սպասվելիք զարգացումները … Լուսանկարներ

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շղթայական ավտովթար Մարտունիում. մեքենաներից մեկը հայտնվել է ծառերի մեջ. կան տուժածներ. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի դուստրը՝ կատարվողի մասին. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com