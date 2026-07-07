Նախօրեին տեղափոխված էգ առյուծը քնեցումից չի արթնացել․ Կենդանաբանական այգին հայտնել է պատճառը

Երևանի կենդանաբանական այգին հաստատել է, որ նախօրեին այգի տեղափոխված էգ առյուծը, պայմանավորված մեծ տարիքով և ուղեկցող հիվանդություններով (ինչն արդեն արձանագրված է հերձման ակտով), քնեցումից չի արթնացել։
«Կենդանու օրգան համակարգերը եղել են ախտահարված՝ փայծաղը, լյարդը, թոքերը, սիրտը, լեղապարկում խոլեցիստիտային փոփոխություններ, առկա է ճարպակալում, որովայնի խոռոչում առկա է ազատ հեղուկ, ինչը տարիքային փոփոխությունների հետևանք է»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ։
Գագիկ Ծառուկյանի առյուծներից մեկը սատկել է։ Լուրը հաստատում է Երևանի կենդանաբանական այգին: «Այս պահին ցավով կարող ենք հաստատել, որ նախօրեին այգի տեղափոխված էգ առյուծը, պայմանավորված մեծ տարիքով և ուղեկցող հիվանդություններով (ինչն արդեն արձանագրված է հերձման ակտով) քնեցումից չի արթնացել։ Կենդանու օրգան համակարգերը եղել են ախտահարված` փայծախը, լյարդը, թոքերը, սիրտը, լեղապարկում խոլեցիստիտային փոփոխություններ, առկա է ճարպակալում, որովայնի խոռոչում առկա է ազատ հեղուկ` ինչը տարիքային փոփոխությունների հետևանք է»,– ասված է Երևանի կենդանաբանական այգու հաղորդագրությունում։
Քննչական կոմիտեից հայտնեցին, որ էգ առյուծի՝ քնեցումից չարթնանալու հանգամանքները կդարձվի քննության առարկա։
Երևանի կենդանաբանական այգին այսօր տեղեկացրեց, որ Գագիկ Ծառուկյանի երեք առյուծներից մեկը` ալբինոս տեսակի եզակի առյուծներից մեկն անկել է: Հիշեցնենք, որ կենդանիներին հատուկ թմրեցումով տեղափոխել էին Կենդանաբանական այգի:
Բնապահպան Սիլվա Ադամյանի հետ առյուծի անկման մասին ենք զրուցել:
-Առյուծը դարձավ քաղաքական բռնճնշման զո՞հ, թե՞ կենդանու հետ ոչ պրոֆեսիոնալ վարմունքի պատճառ:
-Դա անգրագիտություն է, որը այդպիսի հետևանք է ունեցել, բացի դրանից պարզ է, որ դա քաղաքական բռնաճնշումների հետևանք է: Այսինքն, բռնաճնշումներ կոնկրետ անձի հանդեպ և այդպիսի վերաբերմունք նաև կենդանիների հանդեպ: Որովհետև նախ կենդանուն պիտի ուսումնասիրեին, հասկանային ինչ հիվանդություններ ունի, ինչ իրավիճակում է, արդյոք կարելի՞ է այդպիսի դոզայով քնաբեր ներարկել: Այդ ամեն ինչն, ըստ իս, հաշվի չի առնվել պլանավորման ժամանակ, դա է խնդիրը:
-Արտաքինից բավականին առողջ ու շատ լավ պահած առյուծի տպավորություն էր թողնում:
-Ես կարդացի կենդանաբանական այգու պատճառաբանությունը, այնտեղ գրված էր, որ առյուծը ծեր է եղել, ունեցել է մի քնաի հիվանդություն: Բայց սա իրենք գրել են հետմահու, երբ որ կենդանու անկումը եղել է, նոր գրում են ծեր է եղել: Բա որ ծեր է եղել, այդքան հիվանդություն է ունեցել, դուք ինչի՞ եք վերցրել կենդանուն ու տարել կենդանաբանական այգի: Դուք չգիտե՞ք, որ կենդանին սթրես է ապրում, եթե նա ծեր է, եթե հիվանդություններ ունի, այդ տեղափոխումը բացարձակ անհնարին է մասնագիտական առումով:
-Դուք Ձեր ֆեյսբուքյան էջում գրել էիք, որ առյուծի անկման հարցում մեղավորներին պատասխանատվության եք կանչելու: Ի՞նչ քայլեր եք պատրաստվում ձեռնարկել:
-Մենք պատրաստվում ենք մամուլի ասուլիս մասնագետներով անցկացնել, անպայման խոսելու ենք և եթե հնարավորություն լինի պատրաստվում ենք նաև դատական հայց ներկայացնել: Մարդիկ պետք է պատասխան տան իրենց արածի համար, սա այսպես չի կարող մնալ, այսինքն, մենք չենք կարող ամեն անգամ մարդու զոհ ունենալ, կենդանու զոհ ունենալ՝ արհամարհելով Հայաստանի Հանարպետության օրենքները, միջազգային օրենքները տապալելով: Ես հիմա պատրաստվում եմ նամակ գրել դուրս` կենդանասերներին, որոնց հետ կապ ունեմ և բացատրել, ներկայացնել նրանց ամբողջ իրավիճակը, թե Հայաստանում ինչ է կատարվում:
– Ճի՞շտ եմ հասկանում, որ սա նաև Հայաստանի վարկանիշին հերթական հարվածն է:
-Միանշանակ, ասել եմ ու կրկնում եմ, սա COP 17-ից առաջ լավ «ուդառ» է լինելու իրենց, թող սպասեն դրան: Այս ամեն ինչը մենք մեռանք կուլ տալով, բայց այս մի բանն իրենք չեն մարսելու: Այս կենդանու անկումը չեն մարսելու, որովհետև մենք չենք թողնելու, որ մարսեն:
-Համաշխարհային փորձը հաշվի առնելով, գիտենք, որ բազմաթիվ մարդիկ իրենց տներում վայրի կենդանիների են պահում: Արդյոք այստեղ նաև այդ իրավակախախտումը չկա՞:
-Այո, մենք ունենք այդ օրենսդրությունը, ես կատեգորիկ դեմ եմ մասնավոր կենդանաբանական այգիներին, բայց քանի որ մեր օրենսդրությունը թույլ է տալիս` եթե դու ունես բոլոր փաստաթղթերը, եթե օրինական ես բերել կենդանուն, ոչ ոք իրավունք չունի քեզանից այդ կենդանուն վերցնել: Ես չգիտեմ, արդյոք այդ կենդանիներն օրինակա՞ն են մտել Հայաստան:
-Իվետա Տոնոյանը հայտարարել էր, որ կենդանիների հետ կապված բոլոր պահանջվող օրինական փաստաթղթերը կան:
-Եթե այդ փաստաթղթերը կան, ինչո՞ւ չեն հրապարակում, որ մենք տեսնենք, թե ինչ ենք կարողանում անել: Դրա հիման վրա մենք կարող ենք ապացուցել, որ նրանք ընդհանրապես իրավունք չունեին կենդանուն այդտեղից շարժել: Կենդանու վիճակը պետք է հաշվի առնվեր, նրա տարիքը, ֆիզիկական վիճակը, սթրեսը, նոր կենդանուն տեղափոխման ենթարկեին, իսկ եթե ծեր կենդանի էր, ու դա ռիսկային էր այդ կենդանու համար, ապա նա միանշանակ չպետք է տեղափոխվեր:
-Ճի՞շտ եմ հասկանում, որ հակված չեք հավատալ Կենդանաբանական այգու տնօրինության տարածած հաղորդագրությանը:
-Իհարկե, ես ընդհանրապես չեմ հավատում իրենց: Մենք անընդհատ խոսել ենք այն մասին, որ խնդիրներ ունի Կենդանաբանական այգին: Իբր թե` եթե տարան իրենց մոտ, իրենք ավելի լա՞վ են պահում: Մենք գիտենք իրենք ոնց են կենդանիներ պահում, տեսել ենք:
Կենդանի պահող մարդու համար իր կենդանուն սպանելը հաճախ շատ ավելի մեծ հոգեկան տառապանք է պատճառում, քան, օրինակ, ազատազրկումն ու ունեզրկումը։
Գագիկ Ծառուկյանի առյուծի սպանությունը ես դիտարկում եմ հենց ա՛յս տեսանկյունից։ Իմ կարծիքով՝ կատարվածը ուղիղ դիտավորության արդյունք է, բռնապետի ուղիղ հրահանգի արդյունք։ Ճղճիմ է ու զազրելի։ Գրել է Ռուբեն Մելիքյանը:
Բաց մի թողեք
Աստված տա՝ մենք, Երևանն ու Բաքուն ձևավորենք մի ուժ․ Թուրքիայի խորհրդանի նախագահ
Դոնալդ Թրամփը հատուկ դեր է խաղացել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության օրակարգն առաջ մղելու գործում. Ալիև
Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում