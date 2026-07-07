Սկանդալային դեպք` Արթիկի քաղաքապետարանում. Լուսանկար

«Հրապարակ»-ի տեղեկություներով` այսօր` հուլիսի 7-ին Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձերբակալել է Արթիկի գլխավոր ճարտարապետին` Արկադի Գրիգորյանին։
Մեզ հասած լուրերի համաձայն` քրվարույթը կոռուպցիոն գործարքի է վերաբերում, խոսքը գնում է 4 միլիոն դրամի մասին։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից մեր զանգերին չեն պատասխանում` մանրամասները ճշտելու համար։
Բաց մի թողեք
Բաքուն և Փաշինյանը դեմ են Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը
Բառապաշարն ու քայլերը փոքրիկ երկրների դիկտատորներին են հիշեցնում
Ախորժակն ուտելիս է բացվում