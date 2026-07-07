07/07/2026

EU – Armenia

Սկանդալային դեպք` Արթիկի քաղաքապետարանում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

«Հրապարակ»-ի տեղեկություներով` այսօր` հուլիսի 7-ին Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձերբակալել է Արթիկի գլխավոր ճարտարապետին` Արկադի Գրիգորյանին։

Մեզ հասած լուրերի համաձայն` քրվարույթը կոռուպցիոն գործարքի է վերաբերում, խոսքը գնում է 4 միլիոն դրամի մասին։

Հակակոռուպցիոն կոմիտեից մեր զանգերին չեն պատասխանում` մանրամասները ճշտելու համար։

Սկանդալային դեպք` Արթիկի քաղաքապետարանում

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաքուն և Փաշինյանը դեմ են Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բառապաշարն ու քայլերը փոքրիկ երկրների դիկտատորներին են հիշեցնում

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ախորժակն ուտելիս է բացվում

07/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախօրեին տեղափոխված էգ առյուծը քնեցումից չի արթնացել․ Կենդանաբանական այգին հայտնել է պատճառը

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախօրեին ձերբակալված ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը 2 ամսով կալանավորել է. Տեսանյութ տուն ներխուժումից

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սկանդալային դեպք` Արթիկի քաղաքապետարանում. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի ընդդիմադիր «Ազգային ճակատ»-ի նախագահ Մարին Լը Պենը դատապարտվել է 3 տարվա ազատազրկման

07/07/2026 infomitk@gmail.com