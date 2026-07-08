Իսպանիայի կարողությունների աճը կարող է չպաշտպանել նրան ՆԱՏՕ-ի ծախսերի ճնշումից

Պեդրո Սանչեսը պնդում է, որ Իսպանիան կարող է հասնել ՆԱՏՕ-ի կարողությունների նպատակներին ՀՆԱ-ի 5%-ից ցածր մակարդակով:
Իսպանիան կարող է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի զայրույթը առաջացնել Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում, քանի որ հրաժարվում է հետ կանգնել իր պաշտպանական ծախսերի պարտավորությունից և ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի դեմ պատերազմի վերաբերյալ իր դիրքորոշումից։
Մեկ տարի անց այն բանից հետո, երբ 32 դաշնակիցները պարտավորվեցին մինչև 2035 թվականը իրենց ՀՆԱ-ի 5%-ը հատկացնել լայնածավալ պաշտպանական ծախսերին, և քանի որ դաշինքը կրկին հանդիպում է իրենց ծախսերի աճը գնահատելու համար, վարչապետ Պեդրո Սանչեսը շարունակում է ասել, որ ակնկալում է, որ Իսպանիան կհասնի իր կարողությունների նպատակներին՝ միաժամանակ մոտ մնալով իր ներկայիս պաշտպանական ծախսերի մակարդակին, որը ՀՆԱ-ի 2.1%-ն է։
Կառավարությունը պնդում է, որ ուշադրությունը պետք է կենտրոնանա այն կարողությունների վրա, որոնք Իսպանիան նպաստում է դաշինքի անվտանգությանը, Euractiv-ին ասել է Իսպանիայի պաշտպանության նախարարության նախկին պաշտոնյա Ալֆրեդո Ռոդրիգես Գոմեսը, որն այժմ դասավանդում է արտաքին հարաբերություններ Կամիլո Խոսե Սելա համալսարանում։
Նա ընդգծեց միջազգային առաքելություններում զորքերի տեղակայումը, արդյունաբերական ներդրումները, Եվրոպայի հարավային թևի հսկողությունը և ռազմավարական ենթակառուցվածքների առկայությունը։
10.5 միլիարդ եվրոյի ծրագիր
Անցյալ տարվանից ի վեր եվրոպացիներն ու Կանադան ստանձնել են դաշինքի զսպման և պաշտպանության բեռի ավելի մեծ բաժինը՝ անվանական արժեքով պաշտպանության վրա ծախսելով 139 միլիարդ դոլար ավելի։
Անցյալ տարի Իսպանիայի կառավարությունը հայտարարեց 10.5 միլիարդ եվրոյի ծրագրի մասին և տարեկան 50%-ով ավելացրեց ռազմական ծախսերը։
Երկու դիվանագետների խոսքով՝ աճը դրականորեն է ընդունվել ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում։
«Իսպանիան այս գագաթնաժողովին մոտենում է հոգեկան հանգստությամբ», – Euractiv-ին ասել է իսպանացի Սոցիալիստական և դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Խավի Լոպեսը, որը Բրյուսելի Անվտանգության և պաշտպանության կոմիտեի (SEDE) անդամ է՝ մատնանշելով ներկայիս կառավարության օրոք պաշտպանության ծախսերի եռապատիկ աճը բացարձակ արժեքով։
Ընդհանուր արժեքով «սա [Իսպանիան] դարձնում է ՆԱՏՕ-ի այն երկրներից մեկը, որն ամենաշատն է ծախսել պաշտպանության վրա», – ասել է Մադրիդի Կառլոս III համալսարանի ռազմավարական ուսումնասիրությունների պրոֆեսոր Խոսե Լուիս Պոնտիասը։ «Չնայած այն չի հասնում հաճախ հիշատակվող 5%-ին, այս տեմպերով Իսպանիան կարճաժամկետ հեռանկարում կլինի ՆԱՏՕ-ի հիմնական հենասյուներից մեկը»։
Սակայն, չնայած ծախսերի աճին, որոշ փորձագետներ զգուշացնում են, որ երկարաժամկետ հեռանկարում կարողությունների վրա կենտրոնացումը կարող է արդյունավետ չլինել։
Դաշնակիցներն այժմ պարտավորվել են վերանայել իրենց ներդրումը 5%-ի նպատակի նկատմամբ։ «Քննարկման ուշադրության կենտրոնում Իսպանիայի ներդրումից տեղափոխվում է այն, թե որքան է այն պատրաստ ներդրումներ կատարել և ինչ ժամանակահատվածում», – ասաց Գոմեսը։
Դաշինքը տարեկան երկու անգամ հրապարակում է թվեր, որոնք ներկայացնում են երկրների պաշտպանական ծախսերը։ Երկուշաբթի օրը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն ասաց, որ 32 երկրներն արդեն իսկ ընդհանուր առմամբ ՀՆԱ-ի 4%-ն են ծախսել լայն պաշտպանության վրա՝ ներառյալ ինչպես հիմնական, այնպես էլ պաշտպանության հետ կապված ծախսերը։
Իսպանական բազաներ
ԱՄՆ-ի պատերազմը Իրանում կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ Անկարայում առաջնորդների քննարկումների վրա, քանի որ հրադադարը դեռևս չափազանց փխրուն է, որպեսզի թույլ տա Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի գլխավորած կոալիցիային, որը հանձնարարված է ապահովել Հորմուզի նեղուցում ազատ նավագնացությունը, տեղակայել այն։
Իսպանիան, Իտալիայի հետ միասին, դիվանագիտական վեճի մեջ է հայտնվել ԱՄՆ-ի հետ՝ ԱՄՆ զինված ուժերին Իրանի դեմ պատերազմում գործողությունների համար իր ռազմական բազաները օգտագործելու թույլտվություն չտալու համար։
Սակայն Լոպեսի համար, ով նաև Եվրախորհրդարանի փոխնախագահներից մեկն է, Իսպանիան թափանցիկ է եղել Վաշինգտոնի հետ։
«Մենք ԱՄՆ-ի հետ ունենք բարեկամական և համագործակցային հարաբերություններ, որոնք հիմնված են կանոնների վրա, և ինչպես բոլոր բարեկամությունները, դրանք հիմնված են ազնվության վրա», – ասաց նա՝ հավելելով, որ Իսպանիայի որոշումը՝ թույլ չտալ ԱՄՆ զինված ուժերին օգտագործել իր բազաները, հիմնված է միջազգային իրավունքի պահպանման վրա։
Անցյալ շաբաթ ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ դեսպանը խոսեց ծախսերի ցուցակի գագաթնակետին գտնվող դաշնակիցների համար «օգտակարությունների» մասին, ներառյալ ԱՄՆ առաջնորդների հետ լրացուցիչ ժամանակ անցկացնելը և ԱՄՆ-ում արտադրված զենքին ու գնումներին առաջնահերթ հասանելիությունը։
Իսպանիայի համար սա կարող է նշանակել «եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերական բիզնեսի բաշխման վրա ազդելու իր կարողության նվազում», – նշեց Գոմեսը։
Անկախ Իսպանիայի ծախսերի նպատակներից՝ Ռուտտեն արդեն ընդգծել է դաշինքի ծախսերի ընդհանուր աճը։
Սակայն ծախսերի նպատակների վերջնաժամկետը 2035 թվականն է։ Սանչեսի համար կարողությունների վրա կենտրոնանալը կարող է որոշ ժամանակ շահել, բայց դա չի լուծի ծախսերի մակարդակի հիմնական հարցը, ասաց Գոմեսը։
Բաց մի թողեք
Նայջել Ֆարաժը նախաձեռնում է լրացուցիչ ընտրություններ, բայց ոչ ոք չի խաղում
Հարցման արդյունքներով՝ Հարավը չի վստահում «Հյուսիսի թագավոր» Էնդի Բըրնհեմին
«Դուք կարող եք լինել ամեն ամիս զոհվող 30 հազար զինվորներից մեկը. Պուտինը պատրաստ է ձեզ զոհաբերել». ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը՝ երիտասարդ ռուսներին