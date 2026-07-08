«Տրանսատլանտյան մնալու համար մենք պետք է ավելի եվրոպական դառնանք», – ասել է Մարկ Ռյուտեն Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ, որտեղ եվրոպացի դաշնակիցները, ինչպես սպասվում է, կներկայացնեն իրենց պաշտպանական ծախսերի ուժեղացված ծրագրերը։
ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի եվրոպական դառնա՝ ԱՄՆ-ի անվտանգության հովանոցից իր երկարատև կախվածությունը նվազեցնելու համար, երեքշաբթի օրը հայտարարել են Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Մարկ Ռյուտեն, երբ 77-ամյա դաշինքի առաջնորդները հավաքվել էին Անկարայում, Թուրքիա, իրենց ամենամյա գագաթնաժողովի համար։
«Մենք երկուսս էլ գիտենք, թե որքան կարևոր է Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի միջև սերտ համագործակցությունը», – ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ միասին գագաթնաժողովից առաջ կայացած արդյունաբերական ֆորումում։
«Բայց որպեսզի դա հնարավոր լինի, մեզ անհրաժեշտ է փոխգործունակություն»։
Ռյուտեն կրկնել է ֆոն դեր Լեյենի դիտողությունները՝ ընդգծելով երկու կազմակերպությունների միջև «աշխատանքի հստակ բաժանումը». ՆԱՏՕ-ն վերահսկում է հրամանատարական կառուցվածքը, հնարավորությունները և չափանիշները, մինչդեռ ԵՄ-ն պատասխանատու է արդյունաբերության, ներդրումների և կարգավորման համար։
ԵՄ 27 անդամ պետություններից քսաներեքը նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ են։
«Մենք չենք կարող շարունակել, ինչպես նախկինում, չափազանց կախված լինել Միացյալ Նահանգներից։ Մեզ անհրաժեշտ է շատ ավելի ուժեղ Եվրոպա՝ ավելի ուժեղ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում», – ասաց Ռյուտեն՝ ողջունելով ԵՄ-ՆԱՏՕ ավելի սերտ համագործակցության շնորհիվ առաջացած «աննախադեպ» վերափոխումը։
«Տրանսատլանտյան մնալու համար մենք պետք է ավելի եվրոպական դառնանք»։
Անկարայի գագաթնաժողովը տեղի է ունենում Ատլանտյան օվկիանոսով մեկ ամիսներ շարունակ աճող լարվածությունից հետո, որը խթանվել է Սպիտակ տան կողմից Իրանին հարվածելու միակողմանի որոշմամբ և Եվրոպայում տեղակայված ռազմական միջոցների աստիճանական կրճատմամբ։
Խորացող պառակտումներից ցնցված՝ եվրոպացիները վճռականորեն տրամադրված են ցույց տալ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, որ իրենք իրենց ուժն են վերցնում և արագ տեմպերով ավելացնում են իրենց պաշտպանական ներդրումները, մի միտում, որը հաճախ նկարագրվում է որպես «ՆԱՏՕ-ի եվրոպականացում»։
Սակայն, մինչդեռ որոշ երկրներ, ինչպիսիք են Լեհաստանը, Բալթյան երկրները և Սկանդինավյան երկրները, կտրուկ ավելացրել են իրենց ռազմական ծախսերը՝ հասնելով ՀՆԱ-ի նոր 5%-ի նպատակին, մյուսները, ինչպիսիք են Իսպանիան, Բելգիան, Լյուքսեմբուրգը և Չեխիան, դեռևս շատ հետ են մնում։
Երեքշաբթի օրը ֆոն դեր Լեյենը բարձր գնահատեց իր հանձնաժողովի կողմից առաջարկված ֆինանսական ծրագրերը՝ տեղական պաշտպանական կարողությունները բարձրացնելու համար. 150 միլիարդ եվրո SAFE վարկային ծրագրի շրջանակներում և 135 միլիարդ եվրո՝ նախնականորեն հատկացված ԵՄ հաջորդ բյուջեում։
«Այս աշխարհաքաղաքական և աշխարհաքաղաքական միջավայրում մեզ անհրաժեշտ է պաշտպանական ներդրումների զանգվածային աճ», – ասաց նա։
«Այս հարկատուների գումարներով մենք, իհարկե, ցանկանում ենք ներդրումներից եկամտաբերություն։ Եվ մենք ցանկանում ենք լավ աշխատատեղեր Եվրոպայում։ Մենք ցանկանում ենք հետազոտություններ և զարգացում Եվրոպայում։ Այնպես որ, դա կարևոր է մեզ համար», – ավելացրեց նա։
Ռուտտեն ասաց, որ ՆԱՏՕ-ն պահանջում է «հսկայական աճ» իր ողջ պաշտպանական արդյունաբերական բազայի վրա՝ Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում, որպեսզի համընթաց լինի Ռուսաստանի ամեն ինչ սպառող ռազմական մեքենայի հետ։
«Ռուսաստանն իր ամբողջ տնտեսությունն այժմ պատերազմի վիճակում է։ Ռուսաստանում ավտոարդյունաբերությունը արտադրում է պատերազմական ջանքերի համար, և դա նշանակում է, որ մենք պետք է դա անենք նաև Եվրոպայում, Կանադայում և ԱՄՆ-ում», – ասաց Ռուտտեն։
«Մենք պետք է պաշտպանվենք։ Դա յուրաքանչյուր կառավարության առաջին խնդիրն է։ Եվ սպառնալիքն այնտեղ է։ Ռուսաստանը համագործակցում է Հյուսիսային Կորեայի, Իրանի և Չինաստանի հետ։ Եկեք միամիտ չլինենք»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական խորհրդարանում լրտեսողական ծրագրերի վերաբերյալ քննարկումը պատրաստվում է բացել հին վերքերը
Մարին Լե Պենի համար դատաստանի օր է
ԵՄ հանձնաժողովը քննարկում է արտաքին հարաբերությունների գերհզորացված դեպարտամենտի հնարավորությունը