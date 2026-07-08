Արքայազն Հարրին պարտվեց Լոնդոնի Բարձրագույն դատարանում Associated Newspapers-ի դեմ գաղտնիության գործով

Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարրին լքում է Չաթեմ Հաուսը Մեծ Բրիտանիա կատարած այցի ընթացքում, որը նվիրված էր մի շարք բարեգործական միջոցառումների Լոնդոնում, երեքշաբթի, 2026 թվականի հուլիսի 7-ին։
Հայտարարության մեջ Associated Newspapers-ի խոսնակը այն անվանել է «Daily Mail-ի և նրա լրագրողների համար ջախջախիչ հաղթանակ» և «թերթի լրագրության հիանալի արդարացում»։
Երեքշաբթի օրը Մեծ Բրիտանիայի Բարձրագույն դատարանը մերժեց արքայազն Հարրիի գաղտնիության խախտման գործը Daily Mail թերթի հրատարակչի՝ Associated Newspapers-ի դեմ։
Հարրին և ևս վեց հոգի, այդ թվում՝ երգիչ Էլթոն Ջոնը, հայց էին ներկայացրել հրատարակչի դեմ, որոնցից յուրաքանչյուրը պնդում էր, որ իրենք դարձել են հոդվածների համար անօրինական տեղեկատվության հավաքագրման զոհ։
Նրանք մեղադրեցին Associated-ին, որը հերքել է որևէ իրավախախտում, անձնական և գաղտնի տեղեկատվություն ստանալու մեջ այնպիսի տեխնիկայի միջոցով, ինչպիսիք են հեռախոսազանգերի գաղտնալսումը և մասնավոր հետաքննիչների օգտագործումը։
Երեքշաբթի օրը հրապարակված գրավոր դատավճռում դատավոր պարոն Նիքլինն ասել է, որ հայցվորները «չեն կարողացել ապացուցել իրենց մեղադրանքները», և որ դատարանը չի կարող պարզապես եզրակացնել, որ տեղեկատվությունը ձեռք է բերվել անօրինական ճանապարհով, եթե դեռևս կա մի եղանակ, որ այն կարող էր ստացվել։ օրինական աղբյուրից։
«Կասկածը, նույնիսկ երբ դա հասկանալի էր, բավարար չէր։ Հայցվորները պետք է ապացուցեին, որ վիճարկվող տեղեկատվությունը ձեռք է բերվել անօրինական ճանապարհով», – ասվում է դատավճռում։ «Դատարանը մերժեց այն փաստարկը, որ պարզապես այն պատճառով, որ տեղեկատվությունը գաղտնի էր, և քանի որ Associated-ը չէր կարող դրականորեն բացատրել, թե ինչպես է այն ձեռք բերվել, համապատասխան հոդվածը պետք է որ անօրինական աղբյուր լիներ»։
Նիքլինն ասաց, որ Associated-ի լրագրողները նաև «օրինական բացատրություններ են տվել վիճարկվող հոդվածների և միջադեպերի աղբյուրի վերաբերյալ»։ Նա նաև մերժեց այն պնդումները, որ Associated-ի երեք ավագ ղեկավարներ ստել են 2011-2012 թվականներին բրիտանական մամուլի մշակույթի, գործելակերպի և էթիկայի վերաբերյալ Լևեսոնի հետաքննությանը տված իրենց ցուցմունքներում։
Հայտարարության մեջ Associated Newspapers-ի խոսնակը դա անվանեց «Daily Mail-ի և նրա լրագրողների համար ճնշող հաղթանակ» և «թերթի լրագրության հիանալի արդարացում»։
Նրանք նաև նշել են, որ մարդկանց մեքենաներում և տներում տեղադրված գաղտնալսումների, հեռախոսների գաղտնալսման և բանկային հաշիվների ապօրինի մուտք գործելու մասին մեղադրանքները «անհեթեթ» և «անհեթեթ» են, և որ «որևէ հավաստի ապացույց չի ներկայացվել»։
Մամուլի խոսնակը հավելել է, որ դատական վեճը Associated-ին արժեցել է ավելի քան 50 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ դատական ծախսեր, որոնք ընկերությունը կփորձի վերականգնել։
Արքայազն Հարրին, ըստ որոշ տեղեկությունների, այդ ժամանակվանից ի վեր որոշումը որակել է որպես «լիովին անհիմն» և «սպիտակեցում»։
«Դա ամբողջական և ակնհայտ սպիտակեցում է, բայց, ցավոք, ոչ բոլորովին անսպասելի», – ասել է Հարրին գործի մյուս հայցվորներից մեկի՝ Դորին Լոուրենսի հետ համատեղ հայտարարության մեջ։
Բաց մի թողեք
Թրամփը հրամայել է հարվածել Իրանին․ սարսափելին սկսվեց նորից
«Գրենլանդիան պետք է գտնվի ԱՄՆ-ի, այլ ոչ թե Դանիայի վերահսկողության ներքո». Թրամփ
Ամերիկա-Իրանական բանակցությունները կարող են հայտնվել հարցականի տակ