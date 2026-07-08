Եվրոպական խորհրդարանում լրտեսողական ծրագրերի վերաբերյալ քննարկումը պատրաստվում է բացել հին վերքերը

Նախկին օրենսդիր Ստելիոս Կուլօղլուն մատնանշում է Հունաստանի հնարավոր ներգրավվածությունը։
Եվրոպական խորհրդարանը չորեքշաբթի երեկոյան քննարկում կանցկացնի՝ ի պատասխան այն բացահայտումների, որ նախկին Եվրախորհրդարանի անդամ Ստելիոս Կուլօղլուն Pegasus լրտեսողական ծրագրերի թիրախ է դարձել հաստատության վերջին մանդատի ընթացքում, երբ նա աշխատում էր հսկողության ծրագրերի օգտագործումը ուսումնասիրող հանձնաժողովում։
Անցյալ շաբաթ The Citizen Lab-ի հետազոտողները կարողացան հետևել Կուլօղլուի հեռախոսի վարակներին՝ այսպես կոչված PEGA հանձնաժողովում նրա աշխատանքի ընթացքում։ Նրա սարքը մի քանի անգամ կոտրվել է Pegasus լրտեսողական ծրագրերով՝ մեկը Հունաստան կատարած առաքելությունից առաջ, որի նախապատրաստմանը մասնակցել է Կուլօղլուն, իսկ մյուսը՝ հանձնաժողովի զեկույցի նախագծի ավարտին։
Citizen Lab-ը հայտարարել է, որ այս փուլում իրենք ապացույցներ չունեն այն մասին, թե ով կարող է կանգնած լինել հարձակումների հետևում։ Սակայն այն փաստը, որ ակտիվ Եվրախորհրդարանի անդամը թիրախ է դարձել լրտեսողական ծրագրերի թիրախ, հարցեր է առաջացնում այն ռիսկերի վերաբերյալ, որոնք նման ծրագրաշարը ներկայացնում է անկախ ժողովրդավարական վերահսկողության համար։
Չորեքշաբթի օրվա քննարկումը պահանջվել էր Ձախերի և Կանաչների խմբի կողմից և երկուշաբթի կեսօրին կայացած քվեարկությունից հետո այն միայն նեղ թվով ավելացվեց լիագումար նիստի օրակարգին։ Խորհրդարանի ամենամեծ քաղաքական խումբը՝ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) կենտրոնամետ խմբակցությունը, մեծ մասամբ դեմ քվեարկեց քննարկում անցկացնելուն։
Միևնույն ժամանակ, հանձնաժողովի այն ժամանակվա նախագահ Ջերոեն Լենաերսը նույնպես դեմ քվեարկեց դրան։
«ԵԺԿ-ն դեմ չէր Pegasus-ի բացահայտումների քննարկմանը», – Euractiv-ին ասաց ԵԺԿ-ի անդամ Ջերոեն Լենաերսը, որը նախորդ մանդատում նախագահել էր PEGA-ն։ «Մեր կարծիքով, հանձնաժողովի մակարդակով հատուկ լսումները, ինչպիսիք են EUDS-ը, թույլ կտան ավելի մանրակրկիտ, ապացույցների վրա հիմնված քննություն անցկացնել», – ասաց նա։
Predatorgate-ը վերածնվում է Հունաստանում
Կուլօղլուն կասկածում է, որ Հունաստանի կառավարությունը կարող է ներգրավված լինել իր սարքը կոտրելու մեջ երկու պատճառով։
Նախ, որքանով նա գիտի, PEGA-ի ոչ մի այլ օրենսդիր չի թիրախավորվել։ Երկրորդ, նա ասաց, որ Աթենքի կառավարությունը մտահոգված է PEGA-ի կողմից իրականացվող հսկողության պատճառով՝ 2022 թվականին Հունաստանում բռնկված մեկ այլ լրտեսական ծրագրի՝ Predator-ի հետ կապված հեռախոսազրույցների գաղտնալսման սկանդալի պատճառով, և հետաքննությունները շարունակվում են։
Սակայն Կուլօղլուն նաև ասաց, որ ինքը որևէ ապացույց չունի իր կասկածները հաստատելու համար։
«Ես չունեմ ծխող ապացույց», – ասաց նա։
Գաղտնալսման սկանդալը քաղաքական իրարանցում է առաջացրել Աթենքում 2022 թվականից ի վեր, երբ նախկին սոցիալիստ ԵՄ օրենսդիր Նիկոս Անդրուլակիսը և լրագրող Թանասիս Կուկակիսը հասկացան, որ իրենց հեռախոսները վարակված են Predator լրտեսական ծրագրով։
Ծրագիրը հզոր հեռակառավարման հսկողության գործիք է, որը կարող է մուտք գործել սարքի բոլոր տվյալներին, ակտիվացնել տեսախցիկը և միկրոֆոնը և հետևել օգտատիրոջ գտնվելու վայրին։
Սկանդալի բռնկումից հետո պարզվեց, որ մի քանի քաղաքական գործիչների, լրագրողների և գործարարների հեռախոսները վարակվել են լրտեսական ծրագրով։
Հարցին, թե ինչու է նա կարծում, որ Հունաստանի կառավարությունը կանգնած է իր լրտեսական ծրագրերի գործի հետևում, հաշվի առնելով, որ այն մեղադրվում է միայն Predator-ի (ոչ թե Pegasus-ի) օգտագործման մեջ, Կուլօղլուն պատասխանեց. «Մեկ վարկածն այն է, որ Հունաստանի գաղտնի ծառայությունները խնդրել են մեկ այլ երկրի գաղտնի ծառայություններին կատարել կեղտոտ աշխատանքը»։
Հունաստանի կառավարությունը պնդում է, որ երբեք չի գնել Predator, չնայած լրտեսական ծրագրերի զոհերից շատերը, ըստ տեղեկությունների, միաժամանակ թիրախավորվել են երկրի հետախուզական ծառայությունների կողմից, պնդում է PEGA կոմիտեն զեկույցում։
Հունաստանի դատարանը դատապարտել է Predator վաճառող ընկերությունների հետ կապված չորս անձանց, այդ թվում՝ Իսրայելի հետախուզության նախկին սպա Թալ Դիլիանին և լրտեսական ծրագրերի հետ կապված ընկերություններից մեկի՝ Intellexa-ի ղեկավարին։
Այնուամենայնիվ, Դիլիանը տեղական լրատվամիջոցներին ասել է, որ ինքը լրտեսական ծրագրեր է վաճառում միայն կառավարություններին, ինչը փաստացի հերքում է կառավարության այն պնդումը, որ ինքը ներգրավված չէ անօրինական հսկողության մեջ։
Կառավարության վրա ճնշումն ավելի է մեծացել այն բանից հետո, երբ նախկին վարչապետ Անտոնիս Սամարասը, ով ինքն էլ լրտեսական ծրագրերի զոհ է, երեքշաբթի օրը Գերագույն դատարանին խնդրել է վերաբացել իր գործը՝ պարզելու համար, թե ով է կանգնած հսկողության հետևում։
Սամարասը, որին գործող վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը հեռացրել էր «Նոր ժողովրդավարություն» կուսակցությունից, շուտով կստեղծի նոր կուսակցություն՝ նպատակ ունենալով ծանր հարված հասցնել իր նախկին կուսակցությանը 2027 թվականի համապետական ընտրություններից առաջ։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի եվրոպական դառնա
Մարին Լե Պենի համար դատաստանի օր է
ԵՄ հանձնաժողովը քննարկում է արտաքին հարաբերությունների գերհզորացված դեպարտամենտի հնարավորությունը