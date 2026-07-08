Էնդի Բըրնհեմի քաղաքականության գուրուին պայքար է սպասվում

Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավոր Միատտա Ֆանբուլեհին հանձնարարվել է մշակել Բըրնհեմի կառավարության քաղաքականության ծրագրեր: Նա ասում է, որ բրիտանացիները «գոռում են» փոփոխությունների համար։
ԼՈՆԴՈՆ — Երբ Էնդի Բըրնհեմը մտնի Դաունինգ սթրիթ երկու շաբաթից էլ պակաս ժամանակում, Լեյբորիստական կուսակցության վետերանը իր հետ կբերի իր կուսակցության նորագույն պատգամավորներից մեկի կողմից մշակված ծրագիրը։
Կառավարության այդ նախագիծը պատրաստել է Միատտա Ֆանբուլեհը՝ Բըրնհեմի դաշնակիցը, որը կիսում է նրա համոզմունքը, որ նոր վարչակազմը կձեռնարկի արմատական գործողություններ, եթե նոր վարչակազմը ցանկանում է թարմացնել իշխող Լեյբորիստական կուսակցությունը, փոխել բրիտանացիների կյանքի որակը և զսպել պոպուլիզմը։
Ֆանբուլեհը՝ տնտեսագետ, նախկին վերլուծական կենտրոնի ղեկավար և Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավոր, որն առաջին անգամ ընտրվել է ընդամենը երկու ամառ առաջ, ինչպես Բըրնհեմը, նվիրված է այն երկրի քաղաքական հիմքերի բարեփոխմանը, որը, նրա պնդմամբ, կարիք ունի էական փոփոխությունների։
Տեղական համայնքները «գոռում են, քանի որ ստատուս քվոն այնքան է ճնշել նրանց», – ասել է նա այս ամսվա սկզբին «Նոր տնտեսագիտական հիմնադրամի» (NEF) կողմից կազմակերպված միջոցառմանը՝ ձախակողմյան վերլուծական կենտրոնի, որը նա ղեկավարել է մինչև խորհրդարան մտնելը: «Եվ դա ստեղծում է հսկայական հնարավորություն մտածելու այն քաղաքականության և ծրագրերի մասին, որոնք մեզ կհասցնեն այնտեղից, որտեղ մենք գտնվում ենք, այնտեղ, որտեղ մենք պետք է լինենք»:
«Եթե սա սխալ հասկացաք», – պնդել է նա նույն միջոցառման ժամանակ՝ Նայջել Ֆարաջի «Reform UK»-ը դիտարկելով որպես հասարակական կարծիքի հարցումների առաջատար, և Լեյբորիստական կուսակցությունը «կթողնի աջակողմյան պոպուլիստական ուժերին»:
Սա այն փաստարկն է, որը նա առաջ է քաշել նախկինում: Ընտրողներին ձախողելը այնպիսի հիմնարար սկզբունքների հարցում, ինչպիսին է անընդհատ աճող էներգիայի վճարների վերահսկումը, կարող է «մոբիլիզացնել» պոպուլիստական քաղաքական ուժերը, զգուշացրել է նա 2024 թվականի սեպտեմբերին Լեյբորիստական կուսակցության համաժողովում:
Ֆահնբուլեհը, որի ընտանիքը Լիբերիայից փախստական է փախել 1980-ականներին, երբ նա երեխա էր, ասում է, որ առկա տնտեսական «կարգավորման» փոփոխությունները կենտրոնական տեղ են զբաղեցնում իր քաղաքական նախագծում: Մի քանի օրվա ընթացքում այդ փոփոխությունները կսկսվեն:
Իշխանության ապակենտրոնացում, բնակարանային ապահովում, կենսապահովման արժեք
Պաշտոնյաները, որոնք ծանոթ են Բըրնհեմի կառավարության նախապատրաստմանը, ասում են, որ Ֆահնբուլեհը պատգամավորի պաշտոնում վերադառնալուց հետո շաբաթներն օգտագործել է «հեռանկար» կազմելու համար՝ քաղաքականության վերածելով այն լայն մտածողությունը, որը նա ներկայացրել էր անցյալ շաբաթ Մանչեստրում ունեցած ելույթում։
Առաջին հերթին, նրանք երկուսն էլ համաձայն են նահանգը վերափոխելու անհրաժեշտության հարցում՝ իշխանությունը Լոնդոնից դուրս տեղափոխելով։
Բըրնհեմը ցանկանում է վերանայել երկրի կառավարման ձևը՝ ներքևից վերև, լիազորությունները Ուայթհոլից ապակենտրոնացնելով և ընդունելով այն, ինչը, նրա խոսքով, կլինի «իշխանության ամենամեծ վերաբաշխումը, որը մեր երկիրը երբևէ տեսել է»։
Ֆահնբուլեհն ասում է, որ ինքը նույնպես «կրքոտ» է օրակարգի նկատմամբ, բայց տեղական ինքնակառավարման նախարարի իր փորձը ցույց է տալիս մարտահրավերի չափը։ Իշխանությունը Ուայթհոլից հեռացնելու և այն տարածաշրջանային քաղաքապետերին և տեղական այլ քաղաքականություն մշակողներին բաշխելու փորձը, ինչպես նա անցյալ շաբաթ տված հարցազրույցում ասել է, «տանջալից պայքար» էր։
Սակայն նա ավելացրել է. «Փոփոխությունը երբեք առանց պայքարի չի լինում»։
Նա քաղաքական փորձ ունի իշխանությունը ապակենտրոնացնելու ուղղությամբ աշխատելու հարցում՝ դեռևս խորհրդարան մտնելուց առաջ։ Տասը տարուց ավելի առաջ որպես ավագ պետական ծառայող, նա Ուայթհոլի միջոցով ղեկավարել է այսպես կոչված «Քաղաքային գործարքները», որոնք նոր լիազորություններ են փոխանցել տեղական իշխանություններին և, ի վերջո, հանգեցրել են մետրոպոլիտենի քաղաքապետերի ստեղծմանը Մանչեսթերի նման քաղաքներում՝ հենց այն դերը, որը զբաղեցրել էր Բըրնհեմը, նախքան անցյալ ամիս նրան խորհրդարան վերադարձնելը։
Մանչեսթերի տնտեսական աճը, երբ Բըրնհեմը քաղաքապետ էր, ապացույցն է, որ այս տեսակի տեղայնացումը պետք է լինի նրա ձևանմուշը, երբ նա զբաղեցնի թիվ 10-ը, ասում է նա։
Ֆահնբուլեհը պնդում էր. «Միատեսակ լուծումները պարտադիր չէ, որ ճիշտ լուծումներ լինեն յուրաքանչյուր վայրի համար։ Եվ իրականում, մենք պետք է կարողանանք վստահել այն մարդկանց, ովքեր հասկանում են իրենց թաղամասը, մտածել այն մասին, թե ինչ լուծումներ կան իրենց թաղամասի համար։ Եվ եթե մենք դա լավ անենք, դա շատ, շատ հզոր կլինի»։
Նա պնդում է, որ «մանչեստրիզմը» նաև կծառայի որպես ձևանմուշ մատչելի բնակարանների վերանայման համար այն երկրում, որտեղ աշխատավարձերը չեն համընթաց բարձր վարձավճարներին և տների գներին, հատկապես խոշոր քաղաքներում։ Ֆահնբուլեհը ամրապնդում է Բըրնհեմի խոստումը՝ պատերազմից ի վեր «ամենամեծ քաղաքային տների կառուցման ծրագիրը»։
Դա նշանակում է դիտարկել «այն մոտեցումը, որը նրանք փորձել են կիրառել քաղաքային և սոցիալական տների կառուցման առումով Մանչեստերում», ասաց Ֆահնբուլեհը՝ հավելելով, որ պետական և մասնավոր հատվածի միջև գործընկերությունը «մի մոդել է, որը նա շատ է ցանկանում կրկնօրինակել»։
Բըրնհեմը և Ֆանբուլեհը նաև համաձայն են, որ պետությունը պետք է ավելի մեծ դեր խաղա կյանքի անհրաժեշտության, այդ թվում՝ ջրի և էներգիայի հարցերում՝ ավելի խիստ կարգավորման կամ որոշ կոմունալ ծառայությունների հանրային սեփականությանը վերադարձնելու միջոցով: Բըրնհեմի խոսքով՝ Մանչեստրում տնտեսական աճը «շատ միջամտողական և միտումնավոր լինելու» արդյունք է:
Ֆանբուլեհն ասել է, որ կենսամակարդակի հետ կապված խնդիրների լուծումը, որը մշտապես համարվում է երկրի ընտրողների համար գերակա խնդիր, և որտեղ էներգիայի վճարները նշվում են որպես ամենամեծ մտահոգություն, կլինի Բըրնհեմի ծրագրի առանցքային մասը: Նա պնդել է, որ կենսամակարդակի բարձր գները «բացարձակապես կարևոր են» այդ ստորադաս համայնքների համար, և «մեր տնտեսության և մեր տնտեսության կառավարման ավելի մեծ անբարենպաստության համընկնում են»:
Արդյունաբերության մեկ գործիչ և նախկին կառավարության մեկ պաշտոնյա, որոնք երկուսն էլ անանուն են մնացել՝ Ֆանբուլեհի հետ իրենց աշխատանքային փորձը քննարկելու համար, ակնկալում են, որ նա կառաջադրի առաջարկներ, որոնք երկար ժամանակ քննարկվել են, երբ նա էներգետիկայի նախարար էր, իսկ դրանից առաջ՝ NEF-ում, հիմնական էներգետիկ կարիքները սուբսիդավորելու համար: Այդ քաղաքականությունը, որը կոչվում է բլոկային սակագնի բարձրացում, «իսկապես, իսկապես սարսափելի գաղափար է», դժգոհել է էներգետիկ ոլորտի գործիչը: «Բայց սա նրա հոբբիի ձին է»։
Լավատեսություն և անողոքություն
Արագ տնտեսական բարեփոխումների իրականացումը, միաժամանակ Ուայթհոլի իշխանության թուլացումը, մեծ գործ է։ Որոշ դաշնակիցներ և նախկին գործընկերներ պնդում են, որ Ֆահնբուլեհը լավ պատրաստված է իր ուզածը ստանալու համար։
Վեստմինստերում նախարարներից և պաշտոնյաներից վերահսկողությունը խլելը «հանդիպում է հսկայական դիմադրության, և Միատտան և՛ պայքարել է Ուայթհոլում, և՛ համոզել և հիմնավորել է դա», – ասել է Գրեգ Քլարկը, նախկին պահպանողական նախարարը, որը 2011 թվականին Ֆահնբուլեհին նշանակել է իր քաղաքային ապակենտրոնացման քաղաքականությունը ղեկավարելու համար։
Նա «համառ» կլինի՝ փորձելով ցույց տալ, որ «պետք չէ շարունակել ժառանգված տրամվայի գծերով», – հավելել է նա։ «Դուք կարող եք բաներ անել այլ կերպ»։
«Մանչեսթերիզմը» նույնպես կլինի ձևանմուշ մատչելի բնակարանների վերանայման համար, պնդում է Ֆահնբուլեհը, այն երկրում, որտեղ աշխատավարձերը չեն համընթացում երկնքում բարձր վարձավճարներին և տների գներին։ Քրիստոֆեր Ֆուրլոնգ/Getty Images
Ֆահնբուլեհը «իրոք մանրամասնությունների մեջ է», – ասել է վերևում մեջբերված նույն նախկին կառավարության պաշտոնյան: «Որպես նախկին պետական ծառայող, [նա] հասկանում էր, թե ինչպես է ամեն ինչ աշխատում»: Մի նախկին գործընկեր Ֆահնբուլեհին նկարագրել է որպես «անողոք լավատես»՝ որոշակի «անողոքությամբ»:
Վարչապետ Քեյր Սթարմերը, օրինակ, կվկայի այդ անողոք ոճի մասին: Խորհրդարան ժամանելուց մի քանի օր անց էներգետիկայի նախարար նշանակվելով՝ Ֆահնբուլեհը առաջին նախարարն էր, որը հրաժարական տվեց՝ ի նշան Սթարմերի ղեկավարության դեմ բողոքի, ինչը սկիզբ դրեց ապստամբությանը, որը, ի վերջո, նրան տապալեց:
Մյուսները նրան մեղադրում են անսասան գաղափարախոսական համոզմունքների մեջ, որոնք կարող են դժվարացնել քաղաքականությունների անցկացումը Ուայթհոլի մեքենայով:
«Նա այնքան ուժեղ զգացողություն ունի, որ x, y կամ z-ն ճիշտ բանն է անելու… [և այդ դեպքում] գաղափարախոսությունը սկսում է բախվել քաղաքականության իրականությանը», – ասել է վերևում մեջբերված նույն արդյունաբերական գործիչը:
Ֆահնբուլեհը մերժում է այդ քննադատությունը
«Կարծում եմ՝ դուք պետք է շատ հստակ լինեք, թե որտեղ եք փորձում հասնել», – պատասխանեց նա: «Բայց դուք հիմար եք, եթե չեք լսում տարբեր կողմերի կարծիքները և չեք մտածում, թե ինչպես եք կարգավորում քաղաքականությունը դա անելու համար»:
Նա «իսկապես կարծում է, որ իր առաջարկած բաները կբարելավեն մարդկանց վիճակը», – ասաց վերևում մեջբերված նույն նախկին գործընկերը:
Ինչ արեց Միատան հաջորդը
Եթե նա ցանկանում է փոխել երկիրը, Բըրնհեմը պետք է տեղափոխվի նաև կառավարության բարձրագույն թիմից: Ֆահնբուլեհը, անկասկած, հարցեր կունենա իր սեփական դերի վերաբերյալ դրանում:
Նրա նախկին ղեկավարը՝ էներգետիկայի նախարար Էդ Միլիբանդը, Բըրնհեմի կանցլերի պաշտոնի համար ֆավորիտ է: (Նա նաև Լեյբորիստական կուսակցության անդամների շրջանում նախընտրելի տարբերակն է, ըստ YouGov-ի կողմից երեքշաբթի օրը հրապարակված հարցման):
Եթե նա հեռանա, «մեծ հավանականություն» կա, որ Ֆահնբուլեհը կփոխարինի Միլիբանդին էներգետիկ անվտանգության և զրոյական էներգիայի դեպարտամենտի ղեկավարությունում, ասաց նախկին կառավարության պաշտոնյան: «Էդը կվստահի նրան»:
«Ես իսկապես հստակ եմ, որ կաջակցեմ [Բըրնհեմին]՝ անկախ նրանից, թե ինչ եմ անում», – ասաց Ֆանբուլեհը՝ հավելելով. «Ես կանեմ այն ամենը, ինչ ինձնից պահանջվում է: Որտեղ էլ որ լինեմ, ես կանեմ իմ ներդրումը»:
Ֆանբուլեհը գիտակցում է այն ռիսկը, որ իր առաջարկները, ինչպես խոստացված այլ քաղաքական վերափոխումները, կարող են կորցնել իրենց արմատականության մի մասը, երբ շփվեն Ուայթհոլի մեքենայի հետ: «Ճիշտ փոփոխությունը, որտեղ դուք կհանդիպեք դիմադրության, իսկապես դժվար է», – ասաց նա՝ խորհրդածելով Սթարմերի կառավարությունում իր պաշտոնավարման մասին:
Բըրնհեմը, որը խորհրդարանի անդամի պաշտոնում հինգ շաբաթից էլ քիչ ժամանակ անցկացնելուց հետո անվիճելիորեն կմտնի Դաունինգ սթրիթ, նույնիսկ ավելի քիչ ժամանակ է ունեցել նախապատրաստվելու, քան իր ապագա նախորդը:
«Կարծում եմ՝ նա ճիշտ է խոսում մեծ փոփոխությունների մասին: Կարծում եմ՝ երկիրը մեզանից ոչ պակաս է պահանջում, բայց մենք չպետք է պատրանքներ ունենանք, որ դա դժվար կաշառակերություն է», – ասաց Ֆանբուլեհը:
«Դուք պետք է դիմացկուն լինեք, դուք պետք է հետևողական լինեք», – ավելացրեց նա, – «և դուք պետք է շարունակեք առաջ մղել այն, որպեսզի դա տեղի ունենա»:
Բաց մի թողեք
Լը Պենի Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնի թեկնածությունն ի չիք է դարձնում ԵՄ-ի հույսերը Մելոնիի նման իրավահաջորդի վերաբերյալ
Պուտինից և Զելենսկուց լավ ազդակներ ունի․ հույսը չի կորցրել
Եվրոպայի թուրքական պաշտպանական դիլեման բախվում է Անկարայի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին