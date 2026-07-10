10/07/2026

EU – Armenia

Կիևը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ռազմական համագործակցություն է սկսել

infomitk@gmail.com 10/07/2026 1 min read

Ուկրաինան պաշտպանության ոլորտում համագործակցություն է սկսել Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։

Report-ի թղթակցի հարցին առցանց պատասխանելով՝ Ուկրաինայի նախագահը հիշեցրել է, որ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում ինքն արդեն շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանին և Թուրքիային համագործակցության համար և նշել է, որ կցանկանար կրկնել այդ խոսքերը։

«Ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Ադրբեջանին։ Ես նաև կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Թուրքիային։ Մենք իսկապես սկսել ենք պաշտպանական ոլորտում համագործակցություն։

Եկեք չխորանանք մանրամասների մեջ, եթե հնարավոր է։ Բայց մենք բավականին արագ առաջընթաց ենք գրանցում երկու երկրների (Ադրբեջանի և Թուրքիայի) հետ համագործակցության մեջ։ Ես խորը երախտագիտություն եմ հայտնում այս երկրների ղեկավարներին և ժողովուրդներին», – ասել է Ուկրաինայի առաջնորդը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հետմահու ներում է շնորհել 70 տարի առաջ մահապատժի ենթարկված կնոջը

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոնք են աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքները

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ Երևանը զբաղված է ներքին հարցերով, Բաքուն ձեռք է բերում օդային գերակայություն

09/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

57-ամյա քաղաքացին ձերբակալվել է

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ռազմական համագործակցություն է սկսել

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նավթը շարունակում է թանկանալ

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մհեր Ախտոյանը եւ հայրն արտերկրում անհետացել են. Լուսանկար

10/07/2026 infomitk@gmail.com