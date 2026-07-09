09/07/2026

EU – Armenia

Հետմահու ներում է շնորհել 70 տարի առաջ մահապատժի ենթարկված կնոջը

infomitk@gmail.com 09/07/2026 1 min read

Մեծ Բրիտանիայի Չարլզ 3-րդ թագավորը ներում է շնորհել Ռութ Էլիսին, ով մահապատժի էր ենթարկվել յոթանասուն տարի առաջ։

Այս մասին հայտնում է բրիտանական կառավարության կայքը։

Չարլզ 3-րդի կողմից ստորագրված ներման հրովարտակում ասվում է, որ հետմահու կերպով վերացվում է նրա հանդեպ կայաված մահապատժի վճիռը եւ արձանագրվում, որ ժամանակակից բրիտանական իրավական համակարգում նրա հանդեպ կայացված վճիռը կարող էր բացարձակապես այլ լինել։

Հիշեցնենք, որ Ռութ Էլիսը կախաղանի միջոցով մահապատժի էր դատապարտվել 1955 թվականին՝ ամուսնուն՝ Դեւիդ Բեյքլիին սպանելու համար։ Այդ ժամանակ վերին ատյան վճռի գանգատարկում չի իրականացվել։

Հրովարտակում նաեւ ասված է, որ այժմյան ներման շնորհումը մարդասիրական քայլ է, որը կարող է փոքրի ինչ մխիթարություն լինել Ռութ Էլիսի ընտանիքի համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Որոնք են աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքները

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ Երևանը զբաղված է ներքին հարցերով, Բաքուն ձեռք է բերում օդային գերակայություն

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

F-16 կործանիչը վթարային վայրէջք է կատարել․ Հունաստան

09/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հետմահու ներում է շնորհել 70 տարի առաջ մահապատժի ենթարկված կնոջը

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ական Վաղարշակ Հակոբյանը հրաժարվում է պատգամավորական մանդատից

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոնք են աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքները

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ Երևանը զբաղված է ներքին հարցերով, Բաքուն ձեռք է բերում օդային գերակայություն

09/07/2026 infomitk@gmail.com