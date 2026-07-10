Նավթը շարունակում է թանկանալ

Նավթի գինը Համաշխարհային շուկայում շարունակում է թանկանալ։ Ներդրողներն ու շուկայի հիմնական խաղացողներն անհանգստացած են Մերձավոր Արեւելքում տիրող իրավիճակով։
Համաձայն բորսայական սակարկությունների տվյալների՝ Լոնդոնի ICE Futures բորսայում Brent տեսակի նավթի սեպտեմբերյան ֆյուչերսների գինը մեկ բարելի դիմաց թանկացել է 0,97 տոկոսով՝ հասնելով 78,78 դոլարի։
Նյու Յորքի NYMEX բորսայում՝ WTI տեսակի նավթի օգոստոսյան ֆյուչերսների մեկ բարելի գինը թանկացել է 0,97 տոկոսով, հասնելով 74,23 դոլարի։
Բաց մի թողեք
«Արարատցեմենտի» գործարանը հուլիսի 10-ից ամբողջական կսկսի աշխատել
Քննարկվել է հայկական արտադրանքները հունական ներկրողներին և դիստրիբյուտորներին ներկայացնելու տարբերակները․ Լուսանկար
Կասեցվել է «Ոսկե Կաթ»-ի արտադրական գործունեության առանձին գործառույթը