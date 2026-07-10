10/07/2026

EU – Armenia

Նավթը շարունակում է թանկանալ

infomitk@gmail.com 10/07/2026 1 min read

Նավթի գինը Համաշխարհային շուկայում շարունակում է թանկանալ։ Ներդրողներն ու շուկայի հիմնական խաղացողներն անհանգստացած են Մերձավոր Արեւելքում տիրող իրավիճակով։

Համաձայն բորսայական սակարկությունների տվյալների՝ Լոնդոնի ICE Futures բորսայում Brent տեսակի նավթի սեպտեմբերյան ֆյուչերսների գինը մեկ բարելի դիմաց թանկացել է 0,97 տոկոսով՝ հասնելով 78,78 դոլարի։

Նյու Յորքի NYMEX բորսայում՝ WTI տեսակի նավթի օգոստոսյան ֆյուչերսների մեկ բարելի գինը թանկացել է 0,97 տոկոսով, հասնելով 74,23 դոլարի։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Արարատցեմենտի» գործարանը հուլիսի 10-ից ամբողջական կսկսի աշխատել

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քննարկվել է հայկական արտադրանքները հունական ներկրողներին և դիստրիբյուտորներին ներկայացնելու տարբերակները․ Լուսանկար

09/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասեցվել է «Ոսկե Կաթ»-ի արտադրական գործունեության առանձին գործառույթը

09/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

57-ամյա քաղաքացին ձերբակալվել է

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ռազմական համագործակցություն է սկսել

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նավթը շարունակում է թանկանալ

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մհեր Ախտոյանը եւ հայրն արտերկրում անհետացել են. Լուսանկար

10/07/2026 infomitk@gmail.com