Մայրաքաղաքները մերժում են Ռուսաստանի դեմ ԵՄ-ի հաջորդ պատժամիջոցների փաթեթը

Եվրոպա ռուս զինվորականների մուտքի և հեղուկացված բնական գազի հոսքի արգելքները զգալիորեն նվազեցվել են հավակնոտ կերպով:
ԵՄ երկրները պատրաստվում են ուրբաթ օրը հաստատել Եվրահանձնաժողովի կողմից Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու վերաբերյալ անհիմն առաջարկը՝ զինվորների ճանապարհորդությունն արգելելու և հեղուկացված բնական գազի նկատմամբ պատժամիջոցների վերաբերյալ վեճերի ֆոնին։
Ազգային դեսպանները փորձում են համաձայնության գալ՝ երկուշաբթի օրը այն փոխանցելով արտաքին գործերի նախարարներին՝ առաջարկվող փաթեթը, որը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիարժեք ներխուժումից ի վեր 21-րդն է, մեծ մասամբ դատարկելով դրա ամենաուժեղ տարրերը։
«Նպատակն է փաթեթը հասցնել ավարտին», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը՝ հավելելով, որ բանակցությունները շարունակվում են, և որ փաթեթը դեռ կարող է չհաստատվել։
Ֆրանսիան, Իտալիան և Հունաստանը պնդել են, որ Բալթյան երկրների կողմից ռուս զինվորների մուտքի արգելքը խստորեն չեզոքացվի։ Էստոնիայի և Լիտվայի ծրագիրը, որը հետագայում պաշտոնապես առաջարկվել է Բերլեյմոնտի կողմից, նախատեսում էր նախկին զինվորների մուտքը ԵՄ արգելք։
Սակայն այն երկրների ճնշման տակ, որոնց տնտեսությունները օգտվում են ռուս զբոսաշրջիկներից, սեղանին դրված առաջարկը հեռացել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժմանը մասնակցած բոլոր զինվորների համար լայն և ավտոմատ վիզայի արգելքից։
Որոշ մայրաքաղաքներ խնդրել են ավելի նպատակային կամ նեղ սահմանում՝ դրա տեխնիկական իրագործելիության վերաբերյալ մտահոգությունների և ազգային վիզայի մարմիններին ավելի մեծ հայեցողություն տալու համար։
Դիվանագիտական աղբյուրը հայտնել է, որ արգելքի շրջանակը նեղացվել է մինչև կարճաժամկետ վիզաներ և սահմանափակվել է չափանիշներով՝ պատերազմում ընդհանուր մասնակցությունից մինչև մարտական գործողություններին ակտիվ մասնակցություն կամ ռազմական գործողություններին ներդրում։
Euractiv-ի կողմից տեսած դիվանագիտական զեկույցի համաձայն՝ 2025 թվականին Ռուսաստանի քաղաքացիներին տրամադրված վիզաների թիվը 2024 թվականի համեմատ աճել է 10.2%-ով։ Ամենաշատ վիզա տրամադրող երկրներն էին Ֆրանսիան, Իտալիան և Իսպանիան։
Դեսպանները դիտարկում են ևս մեկ խառնաշփոթ փոխզիջում, երբ խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի շահութաբեր էներգետիկ ոլորտի նկատմամբ պատժամիջոցներին։
Պաշտոնյաները նշել են, որ փաթեթը, հավանաբար, կներառի առաջարկ՝ սառեցնելու ԵՄ-ի կողմից ռուսական նավթի գնի ներկայիս սահմանաչափը, որը սահմանված է ԵՄ-ի կողմից, հայտարարել են պաշտոնյաները։ Սահմանափակումը արգելում է ընկերություններին ծառայություններ մատուցել, ինչպիսիք են ապահովագրությունը, ռուսական տանկերներին, որոնք վաճառում են նավթ մեկ բարելի համար 44 դոլարից բարձր գներով։
Սահմանափակումը, որը հիմնված է վերջին վեց ամիսների ընթացքում նավթի գների վրա, հուլիսի 15-ին կբարձրանա մինչև մեկ բարելի համար ավելի քան 60 դոլար՝ ավելի բարձր, քան Urals նավթի գինը, որը Ռուսաստանի հիմնական արտահանման խառնուրդն է։
Այնուամենայնիվ, դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք ԵՄ դեսպանները կհամաձայնեն գնի սահմանաչափի վեցամսյա սառեցմանը, ինչպես սկզբնապես առաջարկել էր Եվրահանձնաժողովը։ Նավագնացությունից կախված երկրները, այդ թվում՝ Հունաստանը, պնդում են երեք ամսով ավելի կարճ սառեցման վրա։
Ավելին, առաջարկվող սառեցմանը աջակցելու դիմաց Հունաստանը պահանջել է զիջում, որը թույլ կտա նրան շարունակել ռուսական հեղուկացված բնական գազ մատակարարել ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրներ։ Այս քայլը գործնականում կխաթարի Եվրահանձնաժողովի անցյալ ամիս արած այն պնդումը, որ ռուսական հեղուկացված բնական գազի գնման արգելքը, որը ուժի մեջ է մտնելու հունվարին, կվերաբերվի գերսառեցված վառելիքի վերավաճառքին դաշինքից դուրս գտնվող երկրներ։
Այնուամենայնիվ, կա կոնսենսուս, որ Ռուսաստանին հեղուկացված բնական գազի տանկերների վաճառքը կարգելվի, ինչպես առաջարկել է հանձնաժողովը։
Միևնույն ժամանակ, անդամ պետությունները մեղմացրել են ռուսական ձկան արտահանման առաջարկվող սահմանափակումները։ Գերմանիան, հավանաբար, որոշակի զիջումներ կստանա՝ շարունակելու համար պադոշ գնելը, մինչդեռ Լեհաստանն ու Պորտուգալիան համապատասխանաբար ազատումներ կստանան պոլլոկի և ձողաձկան վրա դրված արգելքներից։
Բուլղարիայի դիմադրությունը Մոսկվայի ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդ Պատրիարք Կիրիլի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառմանը նաև նշանակում է, որ նա կհեռացվի պատժամիջոցների ցանկից։
Բաց մի թողեք
Պուտինը Թրամփի «հեռախոսազանգին պատասխանել» է ու համաձայնել Զելենսկու առաջարկին
ՌԴ նավթավերամշակման գործարանը «խոցվել» է Ադրբեջանի մասնակցությամբ
Թուրքիան հավակնությունները կսահմանափակի՞, թե՞ կգնա ռազմական էսկալացիայի