Լը Պենը և Ֆարաժը նկարահանվում են այս ամառվա պարտադիր դիտման բլոկբաստերում

Սա այն ֆիլմն է, որը բառացիորեն ոչ ոք չի ուզում, բայց դուք այն միևնույն է ստանում եք։
Բարի գալուստ «Դեկլասեդ» շաբաթական հումորային սյունակ։
Նա մոխրագույն վետերան բրիտանացի ոստիկան է, որը զբաղվում է վերջին գործով։ Նա ճիշտ նույնն է, բայց ֆրանսիացի։ Նրանք երկուսն էլ ունեն ուժեղ հայացքներ։ Դրանցից մի քանիսը լիովին նորաձև չեն, չնայած վերջերս ավելի շատ են դարձել։ Բայց կարո՞ղ են նրանք հաջողության հասնել սկանդալի հետևից… սկանդալի՞։
Շուտով ձեր մոտ գտնվող կինոթատրոնում կցուցադրվի «Կոշտ սահմաններ» ֆիլմը, որի գլխավոր դերերում են Ռոբերտ Դաունի կրտսերը՝ որպես Նայջել Ֆարաժ, և Սիդնի Սուինին՝ որպես Մարին Լը Պեն։
Սցենարը (գրվել է ձեր կողմից՝ Փ.Դ. Ալիսոն գրական կեղծանվամբ) հիմնված է անցյալ շաբաթվա իրադարձությունների վրա և տեղի է ունենում դիստոպիկ դժոխքում, որը երկու գլխավոր հերոսներն էլ հուսահատորեն ցանկանում են ոչնչացնել՝ այն կոչվում է Բրյուսել։
Լը Պենը և Ֆարաժը պատրաստվում են թոշակի անցնել, եթե միայն կարողանան գտնել խորհրդավոր կրիպտո միլիարդատեր Չադ Քոյնմանին (մարմնավորում է Դոնալդ Թրամփը), որը ոչնչացրել է միջազգային աշխարհակարգը: Առաջին նախագծում նրանք գտել են նրան և ձերբակալել, բայց սցենարին իրականություն հաղորդելու համար նրանք այժմ միանում են Քոյնմանի կայսրությանը և կատարում միլիարդատիրոջ հրամանները, մինչ նա գոլֆ է խաղում և խառնվում Աշխարհի առաջնությանը։
Մինչև Քոյնմանին հասնելը, սակայն, մեր հերոսները (!) պետք է բախվեն իրենց սեփական դևերին: Լը Պենը հիասթափված է, քանի որ նա ստիպված է կրել կոճի մոնիտոր, և որպեսզի համոզվի, որ որևէ խնդրի մեջ չի ընկնի, նա պետք է ամենուրեք ճանապարհորդի իր երիտասարդ օգնական Ջորդան Բարդելայի (մարմնավորում է Թիմոթի Շալամե) հետ, որն ունի իր սեփական ծրագրերը իշխանության վերաբերյալ։
Ֆարաժն ավելի քիչ գոհ է: Զայրացած իր աշխատանքային պայմաններից, երբ նրան բազմիցս հարցնում են, թե որտեղից է նա ստանում իր փողը և ինչու է ատում նավակների արդյունաբերությունը, նա հրաժարական է տալիս ոստիկանությունից և ասում, որ անմիջապես կդիմի նույն աշխատանքին, հույս ունենալով, որ դա կհանգեցնի աջակցության զանգվածային հոսքի: Բայց այդպես էլ չի լինում: Բոլորը կարծում են, որ նա մեծ դժգոհող է, և հիմա նրան ոստիկանությունում կարող է փոխարինել կոմս Բինֆեյսը (մարմնավորում է լորդ Բաքեթհեդը):
Կան նաև կողմնակի կերպարներ: Ավագ քաղաքական գործիչներ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Անտոնիո Կոստան (մարմնավորում են համապատասխանաբար Մարգո Ռոբին և Պեդրո Պասկալը) վերջերս ձեռք են բերել զենքի պահեստ և վճռականորեն տրամադրված են պաշտպանել Բրյուսելը ցանկացած գնով:
Բացի այդ, Ֆարաժը պետք է փորձի հաղթել տեղական թշնամիներ Էնդի Բըրնհեմին (մարմնավորում է Լիամ Գալահերը) և Քեյր Սթարմերին (մարմնավորում է ծաղկամանի մոտ), մինչդեռ Լը Պենը պետք է գործ ունենա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ (մարմնավորում է Էմանուել Մակրոնը: Նա պնդեց):
Լը Պենը և Ֆարաժը կվերադառնան ձեր էկրաններին 2027 թվականին՝ «Կոշտ սահմաններ 2. Այնքան էլ հեշտ չէ, երբ այլևս դրսում չես քարեր նետում, բայց իրականում պետք է կառավարել, այնպես չէ՞»:
Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցների համար։ Ահա մեր փոստարկղից լավագույնը. մրցանակ չկա, բացի ծիծաղի նվերից, որը, կարծում եմ, բոլորս կարող ենք համաձայնել, որ շատ ավելի նախընտրելի է, քան կանխիկը կամ ալկոհոլը։
«Հոգևոր աշխարհն ինձ ասում է, որ կարմիր քարտը կհետ կանչվի։ Ես պարզապես սուրհանդակն եմ»։
Բաց մի թողեք
Զանգել է Թրամփին և բողոքել Էրդողանից
Ուկրաինան քրեական հետաքննություն է սկսել Լվովում բանակային զորակոչի մեքենայի վրա ամբոխի հարձակումից հետո. Լուսանկարներ
Թուրքիան ՌԴ-ից գնված «Ս-400» զենիթահրթիռային համակարգեր է վաճառել Պարսից ծոցի երկրներից մեկին․ «Հյուրիեթ»