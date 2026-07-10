Ավելի շատ միջուկային զենք, ավելի շատ ՆԱՏՕ. Կշարունակվի՞ արդյոք Մակրոնի կողմից Ֆրանսիայի պաշտպանության վերափոխումը

Նրա պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին Ֆրանսիայի բյուջետային խնդիրները և ծայրահեղ աջ նախագահի հեռանկարը սպառնում են Մակրոնի ժառանգությանը։
ԱՆԿԱՐԱ, Թուրքիա – Էմանուել Մակրոնը իր վերջին ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հեռացավ առանց որևէ հաջողության՝ ինչը համապատասխանում է մի նախագահի, որի համար ֆինանսական սահմանափակումները և ծայրահեղ աջ իրավահաջորդի հեռանկարը սպառնում են նրա պաշտպանական ժառանգությանը։
Ֆրանսիայի նախագահը, որը ուշ ժամանեց, շուտ հեռացավ և հազիվ թե խոսեց մամուլի հետ, հաճախ ցածր մակարդակի վրա է մնացել դաշինքի գագաթնաժողովներում։ Այնուամենայնիվ, իր գրեթե տասը տարվա նախագահության ընթացքում նա ամրապնդեց Ֆրանսիան որպես ՆԱՏՕ-ի առաջատար տերություն՝ տեղակայելով ֆրանսիական զորքերը Ռուսաստանի հետ սահմանին և պնդելով, որ ավելի քիչ կախված լինի ԱՄՆ-ից և Եվրոպան ավելի անկախ լինի։
Սա այժմ հստակ իմպուլսն է։ «Գագաթնաժողովը հստակեցրեց, որ եվրոպացիները ավելի ու ավելի շատ ներդրումներ են կատարում և ավելի ու ավելի շատ գործողություններ են ձեռնարկում իրենց պաշտպանելու համար։ Ես, օրինակ, սա պաշտպանում եմ ինը տարի», – լրագրողներին ասաց Մակրոնը գագաթնաժողովի ավարտին։
Ֆրանսիայի նախագահի պաշտպանական ժառանգությունը, որը սահմանվում է դեպի Եվրոպա շրջադարձով, նշանավորվում է պաշտպանական ծախսերի աճով և եվրոպական երկրներին Ֆրանսիայի միջուկային զսպման համակարգում ներառելու շատ վաղ փուլերով: Սակայն նրա պաշտոնավարման ավարտին բյուջետային սահմանափակումների և ծայրահեղ աջակողմյան ուժերի երկու ուժեր ստվեր են գցում նրա վրա։
Մինչդեռ կենտրոնամետ թեկնածուները, որոնք ձգտում են հաջորդել Մակրոնին, հավանաբար կշարունակեն նրա ուղղությունը, ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Մարին Լը Պենը, որը առաջատար է հարցումներում, հստակեցրել է, որ Ֆրանսիան զգալիորեն կնվազեցնի իր դերը ՆԱՏՕ-ում և ԵՄ-ում, եթե հաղթի։
«Շարժումը դեպի Եվրոպա տեղի է ունեցել, և հաջորդ նախագահը պետք է որոշի՝ շարունակե՞լ, թե՞ մերժել այս այժմ արդեն շատ հստակ գործողությունների ընթացքը, որը վարչակազմն ընդունել է», – ասել է Փարիզում գտնվող IFRI անվտանգության ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Էլի Տենենբաումը: «Սա այն հարցն է, որն ամենաշատն է մտահոգում մեր եվրոպացի դաշնակիցներին»։
Լը Պենի ստվերը
Իր պաշտոնավարման ավարտից մեկ տարուց էլ պակաս ժամանակ անց Ֆրանսիայի նախագահը սկսում է կարապի երգերի շարք։
Այս շաբաթ նրա վերջին ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին կհաջորդի Բաստիլի օրվան նախորդող նրա վերջին ելույթը զինված ուժերի առջև։ Նույն օրը նա կհյուրընկալի «Կամավորների կոալիցիայի» հանդիպումը՝ հուլիսի 14-ի Փարիզում կայանալիք ավանդական ռազմական շքերթից առաջ (նաև նրա վերջինը)։
2022 թվականից ի վեր, սկզբնապես ՆԱՏՕ-ն «ուղեղի մահ» անվանելուց հետո, նախագահը Ֆրանսիայի աճող նվիրվածության դեմքն է դաշինքին՝ մի պարտավորություն, որը կարող է ավարտվել, եթե Լը Պենը ընտրվի նախագահ։
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի լիամասշտաբ ներխուժումից հետո Ֆրանսիան ուժեղացրեց իր ներկայությունը արևելյան թևում՝ գլխավորելով ՆԱՏՕ-ի ուժերը Ռումինիայում և Անկարայում՝ խոստանալով զորքեր ուղարկել Ֆինլանդիա։ Դա տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Ֆրանսիան ստիպված էր նահանջել Աֆրիկայի Սահել շրջանի իր նախկին գաղութներից։
Փարիզը նաև կարևոր դեր է խաղում ԱՄՆ-ի կողմից ՆԱՏՕ-ից դուրս բերվող ռազմական սարքավորումների փոխարինման գործում, այդ թվում՝ ավիակիր առաջարկելով։ «Ֆրանսիան միայնակ բավարարել է ԱՄՆ-ի վերադիրքավորման հետևանքով ստեղծված ծովային կարիքների 80 տոկոսը», – չորեքշաբթի ասաց Մակրոնը։
Լը Պենի նախագահությունը կչեղարկի Մակրոնի աշխատանքի մեծ մասը։ Այս շաբաթ նա ասաց, որ հաջորդ տարի նախատեսում է լինել «Ազգային միավորման» թեկնածուն, չնայած յուրացման մեջ դատապարտվելուն։
Մայիսին ծայրահեղ աջ առաջնորդը հայտարարեց, որ իր առաջին նախագահական ժամկետի ընթացքում Ֆրանսիան կհանի ՆԱՏՕ-ի ինտեգրված հրամանատարությունից՝ կրկնօրինակելով գեներալ Շառլ դը Գոլի 1966 թվականի քայլը։ Նա նաև ասաց, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է «վերակողմնորոշվի» արմատական իսլամիզմի դեմ պայքարին և որևէ խոստում չտվեց արևելյան թևում ֆրանսիական զորքերի տեղակայման վերաբերյալ։
Ավելի շատ գումար, բայց ոչ բավարար
Ով էլ որ հաջորդ տարի դառնա նախագահ, ստիպված կլինի նաև պայքարել Ֆրանսիայի վատթարացող պետական ֆինանսների դեմ։
Ֆրանսիան նախատեսում է մինչև 2030 թվականը պաշտպանության վրա ծախսել ՀՆԱ-ի մի փոքր ավելի քան 2.5 տոկոսը, ինչը շատ հեռու է ՆԱՏՕ-ի 2035 թվականի 3.5 տոկոս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ ուղեծրից։ Եվ ՀՆԱ-ի ավելի քան 115 տոկոս պետական պարտքի պայմաններում լրացուցիչ գումար գտնելը շատ դժվար կլինի։
Մինչ Փարիզը պայքարում է գումարի համար, Գերմանիան առաջ է շարժվում։ Ֆրանսիայի ռազմական ծախսերը կկրկնապատկվեն՝ հասնելով 63.3 միլիարդ եվրոյի մինչև 2027 թվականը, սակայն Գերմանիայի ռազմական ծախսերը, կանխատեսումների համաձայն, հաջորդ տարի կհասնեն 109.7 միլիարդ եվրոյի: Ֆրանսիայի գլխավոր գեներալ Ֆաբիեն Մանդոնը զգուշացրել է օրենսդիրներին, որ կա իրական ռիսկ, որ Բեռլինը կարող է գերազանցել Փարիզին՝ որպես մայրցամաքի առաջատար ռազմական տերություն։
Ֆինանսական սղությունն արդեն խաթարել է Մակրոնի հավակնությունները։
Նա մարտին հայտարարեց, որ Ֆրանսիան կտեղակայի ավելի շատ միջուկային մարտագլխիկներ, սակայն երկիրը վերջին տասնամյակում չի ընդլայնել իր նավատորմը կամ օդային նավատորմը՝ միջոցների պակասի պատճառով։
«Ֆրանսիան չի լուծել ավելի մեծ զանգված ձեռք բերելու հարցը», – ասել է Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Մարտին Քենսեսը։ Նա ասել է, որ մանրանկարչական «բոնսայի բանակի» ռիսկը, որը ամեն ինչ անում է շատ փոքր մակարդակով, «արդարացի քննադատություն է»։
Պատերազմական տնտեսության վերաբերյալ Քենսեսը հավելել է. «Կա մի ջանք, որը չպետք է թերագնահատել, բայց հռետորաբանությունը չի դիմացել իրական ներդրումների»։
Սակայն Մակրոնի համար ՆԱՏՕ-ի այս գագաթնաժողովը հաստատում էր այն, ինչ նա պաշտպանում էր գրեթե մեկ տասնամյակ. «Եվրոպա, որը ներդրումներ է կատարում և պաշտպանում է իր ինքնիշխանությունը և ռազմավարական ինքնավարությունը ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում. մենք այնտեղ ենք հիմա», – գրել է նա սոցիալական ցանցերում։
Բաց մի թողեք
Եվրոպայի արդյունաբերությունները պահանջում էին բյուրոկրատական խոչընդոտների խարույկ, հիմա նրանք ատում են դա
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Էրդողանը ֆոն դեր Լեյենին և Կոստային զենքեր է նվիրել
ՆԱՏՕ-ն միավորվում է Թրամփի շուրջ Անկարայի գագաթնաժողովի լարված նախապատրաստությունից հետո