Եվրոպան մեկնարկում է 15 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորման նախաձեռնություն

Եվրոպական ներդրումային բանկը միավորում է ԵՄ կառավարություններին և մասնավոր ներդրողներին՝ տեխնոլոգիական աճը աջակցելու համար:
Եվրոպական ներդրումային բանկը (ԵՆԲ) ուրբաթ օրը կներկայացնի 15 միլիարդ եվրոյի նախաձեռնություն՝ ԵՄ կապիտալով և մասնավոր ներդրողներով, որը նպատակ ունի օգնել եվրոպական տեխնոլոգիական ընկերություններին ընդլայնվել, հինգշաբթի լրագրողներին ասաց նախագահ Նադիա Կալվինյոն։
Մայրցամաքի ստարտափները տասնամյակներ շարունակ պայքարել են Ատլանտյան օվկիանոսի այս կողմում աճի համար անհրաժեշտ մեծ ֆինանսավորման փուլերը հայթայթելու համար՝ հաճախ դիմելով ԱՄՆ ներդրողներին կամ տեղափոխվելով արտասահման՝ ընդլայնվելիս։
«Մենք հասնում ենք հետևից», – ասաց Կալվինյոն։ «Հիմա մենք պետք է արագացնենք»։
Գործող «Եվրոպական տեխնոլոգիական չեմպիոնների նախաձեռնության» շրջանակներում ԵՆԲ-ն արդեն համատեղ ֆինանսավորում է ստացել ԵՄ վեց կառավարությունների հետ՝ ամբողջ դաշինքում ներդրումային ֆոնդեր ստեղծելու համար, որոնք իրենց հերթին ներդրումներ են կատարում արագ աճող ընկերություններում։
Կալվինյոն ասաց, որ նախաձեռնությունը «շատ հաջողակ» է եղել՝ աջակցելով 12 եվրոպական միաեղջյուրների՝ ավելի քան 1 միլիարդ եվրո արժողությամբ ընկերությունների, այդ թվում՝ գերմանական արհեստական բանականության թարգմանչական DeepL ընկերությանը։
Բանկն այժմ ընդլայնում է ծրագիրը՝ նոր փուլով, որը գրեթե չորս անգամ ավելի մեծ է, քան սկզբնականը։ Քսանհինգ ԵՄ կառավարություններ, այդ թվում՝ մասնավոր ներդրողների, այդ թվում՝ Santander-ի և Danske Bank-ի հետ միասին, կմասնակցեն։
Սկզբնական 15 միլիարդ եվրոն նախատեսված է մինչև 80 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ մոբիլիզացնելու համար, և, ըստ Կալվինյոյի, կանխատեսումը հիմնված է նախորդ ծրագրերի շրջանակներում ձեռք բերված բազմապատկիչ էֆեկտների վրա։
Աշխատանքների շրջանակներում ԵՆԲ-ն նաև ձգտում է ներգրավել Եվրոպայի կենսաթոշակային ֆոնդերը, որոնք կառավարում են կապիտալի հսկայական պաշարներ, բայց պատմականորեն ավելի քիչ գումար են հատկացրել տեխնոլոգիական ներդրումներին, քան իրենց ամերիկյան գործընկերները։
Նոր ֆինանսավորմանը զուգահեռ, ԵՆԲ-ն կստեղծի մի հարթակ, որը կապահովի միասնական մուտքի կետ եվրոպական գործող ընդլայնման նախաձեռնությունների համար, այդ թվում՝ Եվրոպական հանձնաժողովի Scaleup Europe Fund-ի, Ֆրանսիայի Tibi նախաձեռնության և Գերմանիայի Win նախաձեռնության համար, ասաց Կալվինյոն։
Բաց մի թողեք
Իրանը չի վերահսկում Հորմուզի նեղուցը․ CENTCOM
Դուք պատրաստ եք կանաչ լույս տալ Հունգարիայի 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագրին
Տոննաներով պտուղ-բանջարեղեն է արգելվել Հայաստանից արտահանել