20/07/2026

EU – Armenia

Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնից ազատման դիմում է գրել

infomitk@gmail.com 20/07/2026

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնից ազատման դիմում է գրել։

Արայիկ Հարությունյանը պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու վերաբերյալ ինքնաբացարկի դիմում չի ներկայացրել, նա կշարունակի աշխատանքը Ազգային ժողովում:

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ-ԵՄ վիզաների ազատականացման երկխոսության շրջանակներում սահմանների կառավարման հիմնախնդիրների քննարկում ԱԱԾ-ում. Լուսանկար

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառավարությունը հաստատել է Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև TRIPP համաձայնագրի վավերացման նախագիծը

16/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշնանը կմեկնարկի նոր սերնդի անձնագրերի և նույնականացման քարտերի տրամադրումը. որտեղ կարելի է ստանալ դրանք. Տեսանյութ, Լուսանկարներ

16/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՖԻՖԱ-ն հետաքննում է Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստների վարքագիծը ԱԱ եզրափակիչից հետո. Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնից ազատման դիմում է գրել

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նատալյա Ռոտենբերգը դատի է տվել Տիգրան Արզաքանցյանի որդուն․ Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինքնաբացարկների նոր դիմումներ «Ուժեղ Հայաստան»-ից

20/07/2026 infomitk@gmail.com