20/07/2026

EU – Armenia

Ինքնաբացարկների նոր դիմումներ «Ուժեղ Հայաստան»-ից

infomitk@gmail.com 20/07/2026 1 min read

Սամվել Կարապետյանի «Ուժեղ Հայաստան»-ի ևս երեք պատգամավոր ինքնաբացարկի դիմում է գրել։

Այս մասին հայտնել են ԿԸՀ-ից։

Ինքնաբացարկի դիմումներ են գրել և պատգամավորական մանդատներից հրաժարվել Լիլիա Շուշանյանը, Գոհար Մելոյանը և Ավետիս Առաքելյանը:

Հիշեցնենք, որ հուլիսի 8-ին «Ուժեղ Հայաստան»-ի պատգամավորի 105 թեկնածու ինքնաբացարկ էր հայտնել։

Ավելի վաղ հայտնի էր, որ վերջնական որոշում չունեն ցուցակի 3-րդ համար Գոհար Մելոյանն ու Լիլիա Շուշանյանը: Մելոյանը հանգստի է մեկնել, գալուն պես դիմում կներկայացնի, նրա որոշումն էլ է անձնական, ասում են` փաստաբան ամուսինն է դեմ։

***

Մեսրոպ Մանուկյանը Երևանի ավագանու մանդատից հրաժարվելու դիմում է գրել։
Նա պատրաստվում է վերցնել ԱԺ պատգամավորական մանդատը։ Նշենք, որ Մանուկյանը  «Հայաստան» դաշինքի ցուցակում է։

Բաց մի թողեք

Հանուն Գյումրիի՝ Ավետիս Առաքելյանը չի վերցնի մանդատը

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ական Լիլիթ Մակունցը չի վերցնի ԱԺ պատգամավորական մանդատը

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միանգամից երկու ուժգին երկրաշարժ է տեղի ունեցել Իրանում

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՖԻՖԱ-ն հետաքննում է Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստների վարքագիծը ԱԱ եզրափակիչից հետո. Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնից ազատման դիմում է գրել

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նատալյա Ռոտենբերգը դատի է տվել Տիգրան Արզաքանցյանի որդուն․ Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինքնաբացարկների նոր դիմումներ «Ուժեղ Հայաստան»-ից

20/07/2026 infomitk@gmail.com