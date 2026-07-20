Ինքնաբացարկների նոր դիմումներ «Ուժեղ Հայաստան»-ից

Սամվել Կարապետյանի «Ուժեղ Հայաստան»-ի ևս երեք պատգամավոր ինքնաբացարկի դիմում է գրել։
Այս մասին հայտնել են ԿԸՀ-ից։
Ինքնաբացարկի դիմումներ են գրել և պատգամավորական մանդատներից հրաժարվել Լիլիա Շուշանյանը, Գոհար Մելոյանը և Ավետիս Առաքելյանը:
Հիշեցնենք, որ հուլիսի 8-ին «Ուժեղ Հայաստան»-ի պատգամավորի 105 թեկնածու ինքնաբացարկ էր հայտնել։
Ավելի վաղ հայտնի էր, որ վերջնական որոշում չունեն ցուցակի 3-րդ համար Գոհար Մելոյանն ու Լիլիա Շուշանյանը: Մելոյանը հանգստի է մեկնել, գալուն պես դիմում կներկայացնի, նրա որոշումն էլ է անձնական, ասում են` փաստաբան ամուսինն է դեմ։
***
Մեսրոպ Մանուկյանը Երևանի ավագանու մանդատից հրաժարվելու դիմում է գրել։
Նա պատրաստվում է վերցնել ԱԺ պատգամավորական մանդատը։ Նշենք, որ Մանուկյանը «Հայաստան» դաշինքի ցուցակում է։
Բաց մի թողեք
Հանուն Գյումրիի՝ Ավետիս Առաքելյանը չի վերցնի մանդատը
ՔՊ-ական Լիլիթ Մակունցը չի վերցնի ԱԺ պատգամավորական մանդատը
Միանգամից երկու ուժգին երկրաշարժ է տեղի ունեցել Իրանում