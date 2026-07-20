Միանգամից երկու ուժգին երկրաշարժ է տեղի ունեցել Իրանում

5,2 եւ 5,7 մագնիտուդ ուժգնությամբ միանգամից երկու երկրաշարժ է տեղի ունեցել Իրանի Քերմանշահ նահանգի Քուրազանի շրջանում։ Ստորգետնյա ցնցումների միջեւ տարբերությունը կազմել է 5 րոպե։
Այս մասին հայտնում է IRNA-ն։
Համաձայն հաղորդման, ստորգետնյա ցնցումների օջախային խորությունը 13 կմ է։ Երկրաշարժը զգացվել է թե Քերմանշահում, թե հարակից շրջաններում։ Տեղացիների մեծ մասը հեռացել են իրենց տներից անվտանգության նկատառումներից ելնելով։
Ավերածությունների, մարդկային զոհերի կամ վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվել։
Բաց մի թողեք
ՔՊ-ական Լիլիթ Մակունցը չի վերցնի ԱԺ պատգամավորական մանդատը
Որոշումը բեկանված է. Պատգամավորի թեկնածուն ազատ արձակվեց. Լուսանկար
Կարապներ, կոկորդիլոսներ և մի շարք այլ կենդանիներ. ի՞նչ է առգարավվել Ծառուկյանի տնից