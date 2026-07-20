20/07/2026

EU – Armenia

Միանգամից երկու ուժգին երկրաշարժ է տեղի ունեցել Իրանում

infomitk@gmail.com 20/07/2026 1 min read

5,2 եւ 5,7 մագնիտուդ ուժգնությամբ միանգամից երկու երկրաշարժ է տեղի ունեցել Իրանի Քերմանշահ նահանգի Քուրազանի շրջանում։ Ստորգետնյա ցնցումների միջեւ տարբերությունը կազմել է 5 րոպե։

Այս մասին հայտնում է IRNA-ն։

Համաձայն հաղորդման, ստորգետնյա ցնցումների օջախային խորությունը 13 կմ է։ Երկրաշարժը զգացվել է թե Քերմանշահում, թե հարակից շրջաններում։ Տեղացիների մեծ մասը հեռացել են իրենց տներից անվտանգության նկատառումներից ելնելով։

Ավերածությունների, մարդկային զոհերի կամ վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվել։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ական Լիլիթ Մակունցը չի վերցնի ԱԺ պատգամավորական մանդատը

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Որոշումը բեկանված է. Պատգամավորի թեկնածուն ազատ արձակվեց. Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարապներ, կոկորդիլոսներ և մի շարք այլ կենդանիներ. ի՞նչ է առգարավվել Ծառուկյանի տնից

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բըրնհեմը Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետն է. Չարլզ III արքան ընդունել է … Լուսանկարներ

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարի է ենթարկվել դերասանուհի Սյուզան Պապյանը․ ինչ է կատարվել Երևան-Դիլիջան ճանապարհին․ Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարևոր. Ի՞նչ անեն այն դիմորդները, որոնք ստացել են դրական գնահատական, բայց չեն ընդունվել բուհ

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացիները փակել են Երևան–Երասխ ավտոճանապարհը և բողոքում են լոլիկի մթերման խնդիրներից. Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com