Ցավալի է, որ այստեղ գտնվողները չեն զգում ՀՀ շունչը․ Դավիթ Մանուկյանի ուղերձը՝ Բաքվի բանտից. Լուսանկար

Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին առաջին տեղակալ, գեներալ–մայոր Դավիթ Մանուկյանը ձայնային ուղերձ է հրապարակել Բաքվի բանտից։
«Հարգելի հայրենակիցներ, հույսով եմ՝ մասամբ տեղյակ եք, Բաքվի վերաքննիչ դատարանում շարունակվում է Հայաստանի Հանրապետության 15 քաղաքացիների նկատմամբ վերաքննիչ բողոքի հիման վրա դատական գործընթացը: Նշեմ, որ այդ դատական գործընթացն ուղղված չէ միայն այս 15 հոգու դեմ, այլ հայ ժողովրդի անցյալի և ներկայի դեմ է, քանի որ, ըստ մեղադրանքի և դատավճիռի՝ այն սկսվում է անցյալ դարի սկզբներից:
Իհարկե՝ այս բոլոր շինծու և կեղծ առաջ քաշված մեղադրանքների մասով ես և իմ գործընկերները դատարանում շարունակում ենք մեր արդար պայքարը՝ չթույլատրելով նվաստացնել մեր իրավունքները, ինչպես նաև հայ ժողովրդի և հայոց պետականության։
Այս պահին խոսքս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Նիկոլ Վովայի Փաշինյանին՝ մեզ առաջադրված կեղծ մեղադրանքներից մեկով․ համաձայն այս երկրի քրեական օրենսգրքի 100․1, 100․2 հոդվածների, ըստ որի՝ 2020 թվականի սեպտեմբերին ագրեսիվ պատերազմի պլանավորման, նախապատրաստման և վարման ձևակերպումով, չնայած մեր բերած բոլոր անհերքելի ապացույցներին և փաստերին, դրանից բացի՝ այն տեղի է ունեցել միջազգային հանրության բաց տեսադաշտում։ Բայցևայնպես, քանի որ դուք եղել եք Հայաստանի Հանրապետության այս ժամանակ վարչապետը և միաժամանակ՝ գերագույն հրամանատարը, և պատերազմի պլանավորումը սկսում է հենց այդ օղակից, հորդորում եմ կոնկրետ այդ մեղադրանքների մասով հանրային ներկայացնել ձեր դիրքորոշումը։ Չարձագանքելու դեպքում կնշանակի, որ համաձայն եք կեղծ առաջ քաշված մեղադրանքներին՝ դրանով իսկ մեղսակի դարձնելով ոչ միայն ձեզ, այլև ողջ հայ ժողովրդին:
Հուսով եմ, նախկինում ձեր գլխարկների վրայի անվանումը չի կորել: Դրանից բացի, ակնկալում եմ իմանալ մեր այստեղ գտնվողների կարգավիճակը, ըստ Հայաստանի Հանրապետության պետական դիրքորոշման:
Ցավալի է նաև, որ այստեղ գտնվողները չեն զգում Հայաստանի Հանրապետության շունչը․ բայց ինչ արած, իրականությունը սա է:
Ժամանակի սղության պատճառով ես այսքանը կխոսեմ։
Առայժմ»։
Բաց մի թողեք
«Արքան» արժանապատիվ պարտվելու որեւէ ծանրակշիռ օրինակ չի տվել
Ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնությունում հաղթանակը նշելու ժամանակ շատրվանի փլուզման հետևանքով դեռահաս է մահացել
Հայտնի է՝ ԱԱ 2026-ի լավագույն ֆուտբոլիստը, դարպասապահը և երիտասարդ ֆուտբոլիստը. Լուսանկար