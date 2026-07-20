ՔՊ-ական Լիլիթ Մակունցը չի վերցնի ԱԺ պատգամավորական մանդատը

ԱՄՆ-ում ՀՀ նախկին դեսպան Լիլիթ Մակունցը խորհրդարան չի գնա, նա ինքնաբացարկի դիմում է գրել: Այս մասին «Ազատության»-ը հայտնեցին ԿԸՀ-ից:
Ի դեպ, ավելի վաղ «Հրապարակը» գրել էր, որ Լիլիթ Մակունցը հրաժարվել է Ազգային ժողովում բարձր պաշտոն զբաղեցնելու տարբերակից և խնդրել է իրեն թողնել գործադիրում։ որ ՔՊ-ում քննարկվում է նրա հնարավոր նշանակումը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում:
Բաց մի թողեք
Միանգամից երկու ուժգին երկրաշարժ է տեղի ունեցել Իրանում
Որոշումը բեկանված է. Պատգամավորի թեկնածուն ազատ արձակվեց. Լուսանկար
Կարապներ, կոկորդիլոսներ և մի շարք այլ կենդանիներ. ի՞նչ է առգարավվել Ծառուկյանի տնից