20/07/2026

EU – Armenia

ՖԻՖԱ-ն հետաքննում է Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստների վարքագիծը ԱԱ եզրափակիչից հետո. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 20/07/2026 1 min read

Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան (ՖԻՖԱ) հետաքննում է Արգենտինայի ֆուտբոլիստների վարքագիծը Իսպանիայի դեմ Աշխարհի առաջնության եզրափակիչ խաղից հետո։ Այս մասին հայտնել է Sky Sports-ը։

Խաղն ավարտվել է Իսպանիայի հաղթանակով՝ 1-0 լրացուցիչ ժամանակում։

Խաղից հետո արգենտինացի Լեանդրո Պարեդեսը նախ կոկորդից բռնել է պաշտպան Էրիկ Գարսիայի, ապա հրել կիսապաշտպան Գավիին։ Այնուհետև Սանկտ Պետերբուրգի նախկին խաղացողին հանգստացրել են նրա արգենտինացի ֆուտբոլիստները։ Արգենտինայի պաշտպան Նահուել Մոլինան նույնպես փորձել է տապալել իսպանացի խաղացող Ռոդրիին, երբ նա տոնում էր իր հաղթանակը։ Արգենտինացի մարզիչներից մեկը՝ Ռոբերտո Այալան, փորձել է հարվածել Իսպանիայի խաղացող Դանի Օլմոյի դեմքին։

Ավելին, Իսպանիայի հավաքականի մրցանակաբաշխության ժամանակ բոլոր արգենտինացի ֆուտբոլիստները շրջվել են հաղթողներից։ Նրանք մոտեցել են տրիբունաներին իրենց երկրպագուների հետ և շնորհակալություն հայտնել աջակցության համար։ Իսպանացիները ջերմ ընդունելություն են ցուցաբերել եզրափակիչ մրցակիցներին, երբ նրանք բարձրացել են պատվո հարթակ՝ արծաթե մեդալներ ստանալու համար։

Blog Image

Բաց մի թողեք

Ցավալի է, որ այստեղ գտնվողները չեն զգում ՀՀ շունչը․ Դավիթ Մանուկյանի ուղերձը՝ Բաքվի բանտից. Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com

«Արքան» արժանապատիվ պարտվելու որեւէ ծանրակշիռ օրինակ չի տվել

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնությունում հաղթանակը նշելու ժամանակ շատրվանի փլուզման հետևանքով դեռահաս է մահացել

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՖԻՖԱ-ն հետաքննում է Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստների վարքագիծը ԱԱ եզրափակիչից հետո. Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնից ազատման դիմում է գրել

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նատալյա Ռոտենբերգը դատի է տվել Տիգրան Արզաքանցյանի որդուն․ Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինքնաբացարկների նոր դիմումներ «Ուժեղ Հայաստան»-ից

20/07/2026 infomitk@gmail.com