ՖԻՖԱ-ն հետաքննում է Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստների վարքագիծը ԱԱ եզրափակիչից հետո. Լուսանկար

Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան (ՖԻՖԱ) հետաքննում է Արգենտինայի ֆուտբոլիստների վարքագիծը Իսպանիայի դեմ Աշխարհի առաջնության եզրափակիչ խաղից հետո։ Այս մասին հայտնել է Sky Sports-ը։
Խաղն ավարտվել է Իսպանիայի հաղթանակով՝ 1-0 լրացուցիչ ժամանակում։
Խաղից հետո արգենտինացի Լեանդրո Պարեդեսը նախ կոկորդից բռնել է պաշտպան Էրիկ Գարսիայի, ապա հրել կիսապաշտպան Գավիին։ Այնուհետև Սանկտ Պետերբուրգի նախկին խաղացողին հանգստացրել են նրա արգենտինացի ֆուտբոլիստները։ Արգենտինայի պաշտպան Նահուել Մոլինան նույնպես փորձել է տապալել իսպանացի խաղացող Ռոդրիին, երբ նա տոնում էր իր հաղթանակը։ Արգենտինացի մարզիչներից մեկը՝ Ռոբերտո Այալան, փորձել է հարվածել Իսպանիայի խաղացող Դանի Օլմոյի դեմքին։
Ավելին, Իսպանիայի հավաքականի մրցանակաբաշխության ժամանակ բոլոր արգենտինացի ֆուտբոլիստները շրջվել են հաղթողներից։ Նրանք մոտեցել են տրիբունաներին իրենց երկրպագուների հետ և շնորհակալություն հայտնել աջակցության համար։ Իսպանացիները ջերմ ընդունելություն են ցուցաբերել եզրափակիչ մրցակիցներին, երբ նրանք բարձրացել են պատվո հարթակ՝ արծաթե մեդալներ ստանալու համար։
Բաց մի թողեք
Ցավալի է, որ այստեղ գտնվողները չեն զգում ՀՀ շունչը․ Դավիթ Մանուկյանի ուղերձը՝ Բաքվի բանտից. Լուսանկար
«Արքան» արժանապատիվ պարտվելու որեւէ ծանրակշիռ օրինակ չի տվել
Ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնությունում հաղթանակը նշելու ժամանակ շատրվանի փլուզման հետևանքով դեռահաս է մահացել