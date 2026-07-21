«Բոլորդ ազատ եք, հաջողություն»․ Գևորգ Գրիգորյանը նոր սիրելի ունի. Լուսանկար

Դերասան Գևորգ Գրիգորյանի անձնական կյանքը կրկին հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում։
Թեև նախորդ տարի լայն քննարկումների առիթ դարձան նրա և դերասանուհի Ռոմելա Սարգսյանի բաժանման մասին լուրերը, զույգը երբեք հրապարակային մեկնաբանությամբ հանդես չեկավ։
Սակայն այժմ, կարծես, դերասանի կյանքում նոր փուլ է սկսվել։ Նրա սիրելին սոցիալական ցանցի իր էջում հրապարակել է Գևորգի հետ համատեղ լուսանկար՝ կից գրելով. «Բոլորդ ազատ եք, հաջողություն»։ Գրառումը համացանցում անմիջապես գրավել է օգտատերերի ուշադրությունը և դարձել քննարկման թեմա։
Բաց մի թողեք
Նա գրկեց ինձ, սփոփում էր և մի քանի անգամ խնդրեց չարտասվել․ Մեսսին՝ Յամալի մասին. Լուսանկար
Ծնվել է Մարմարիկ գետում մահացած հայտնաբերված 2-ամյա Տիգրանի եղբայրը, նրան կրկին Տիգրան են կոչել. Լուսանկար
ԱԱ-2030-ը կունենա 64 մասնակից և 6 տանտեր