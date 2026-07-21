21/07/2026

EU – Armenia

«Բոլորդ ազատ եք, հաջողություն»․ Գևորգ Գրիգորյանը նոր սիրելի ունի. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/07/2026

Դերասան Գևորգ Գրիգորյանի անձնական կյանքը կրկին հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում։

Թեև նախորդ տարի լայն քննարկումների առիթ դարձան նրա և դերասանուհի Ռոմելա Սարգսյանի բաժանման մասին լուրերը, զույգը երբեք հրապարակային մեկնաբանությամբ հանդես չեկավ։

Սակայն այժմ, կարծես, դերասանի կյանքում նոր փուլ է սկսվել։ Նրա սիրելին սոցիալական ցանցի իր էջում հրապարակել է Գևորգի հետ համատեղ լուսանկար՝ կից գրելով. «Բոլորդ ազատ եք, հաջողություն»։ Գրառումը համացանցում անմիջապես գրավել է օգտատերերի ուշադրությունը և դարձել քննարկման թեմա։

«Բոլորդ ազատ եք, հաջողություն»․ Գևորգ Գրիգորյանը նոր սիրելի ունի

Բաց մի թողեք

1 min read

Նա գրկեց ինձ, սփոփում էր և մի քանի անգամ խնդրեց չարտասվել․ Մեսսին՝ Յամալի մասին. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծնվել է Մարմարիկ գետում մահացած հայտնաբերված 2-ամյա Տիգրանի եղբայրը, նրան կրկին Տիգրան են կոչել. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԱ-2030-ը կունենա 64 մասնակից և 6 տանտեր

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օրբանը Բուդապեշտից հեռացել է. կմնա Միացյալ Նահանգներո՞ւմ, թե՞ «ապաստան կստանա Մոսկվայում»

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Հորդանանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զորավարժությունները չեն ընդհատվել

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ձերբակալվի ԱՄՆ-ում. Թրամփ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նա գրկեց ինձ, սփոփում էր և մի քանի անգամ խնդրեց չարտասվել․ Մեսսին՝ Յամալի մասին. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com