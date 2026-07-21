21/07/2026

EU – Armenia

Հաղթանակի առիթով 2 միլիոն մարդ է դուրս եկել փողոց. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/07/2026 1 min read

Իսպանիայի մայրաքաղաք Մադրիդում ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնությունում իսպանական հավաքականի հաղթանակի՝ Աշխարհի չեմպիոն դառնալու պատվին երկու միլիոն մարդ է դուրս եկել փողոց տոնական շքերթի։

Այս մասին հայտնում է Marca-ն» Սիբելես հրապարակում միայն 120 հազար մարդ է հավաքված եղել՝ դիմավորելու ազգային հավաքականին։

Հայրենիք վերադառնալուց հետո՝ Սարսուելա պալատում թիմին ընդունել են Ֆիլիպե 6-րդ թագավորն ու Լետիսիա թագուհին։ Նրանց հետ հանդիպում է ունեցել նաեւ վարչապետ Պեդրո Սանչեսը։ Չնայած շոգ եղանակին՝ մարդիկ փողոցում տոնախմբել են իրենց թիմի հաղթանակը։ Հիշեցնենք, որ հաղթական միակ գնդակը խփել է Ֆերան Տորեսը խաղի 106-րդ րոպեին։

Հաղթանակի առիթով 2 միլիոն մարդ է դուրս եկել փողոց

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամփոփել է վարչապետության շրջանն ու հեռացել նստավայրից

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Վահե Ղազարյանի որդու բանակից վերադարձի քեֆին

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում Հյուսիսային խողոտայում գտնվող ռեստորանում արտադրվում է վտանգավոր սննդամթերք․ ՍԱՏՄ. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամփոփել է վարչապետության շրջանն ու հեռացել նստավայրից

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Վահե Ղազարյանի որդու բանակից վերադարձի քեֆին

21/07/2026 infomitk@gmail.com

«Հայաստան» դաշինքի ԱԺ մանդատ ստացած պատգամավորներն են

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից ովքեր են մանդատներ ստացել

21/07/2026 infomitk@gmail.com