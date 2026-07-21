Հաղթանակի առիթով 2 միլիոն մարդ է դուրս եկել փողոց. Լուսանկար

Իսպանիայի մայրաքաղաք Մադրիդում ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնությունում իսպանական հավաքականի հաղթանակի՝ Աշխարհի չեմպիոն դառնալու պատվին երկու միլիոն մարդ է դուրս եկել փողոց տոնական շքերթի։
Այս մասին հայտնում է Marca-ն» Սիբելես հրապարակում միայն 120 հազար մարդ է հավաքված եղել՝ դիմավորելու ազգային հավաքականին։
Հայրենիք վերադառնալուց հետո՝ Սարսուելա պալատում թիմին ընդունել են Ֆիլիպե 6-րդ թագավորն ու Լետիսիա թագուհին։ Նրանց հետ հանդիպում է ունեցել նաեւ վարչապետ Պեդրո Սանչեսը։ Չնայած շոգ եղանակին՝ մարդիկ փողոցում տոնախմբել են իրենց թիմի հաղթանակը։ Հիշեցնենք, որ հաղթական միակ գնդակը խփել է Ֆերան Տորեսը խաղի 106-րդ րոպեին։
Բաց մի թողեք
Ամփոփել է վարչապետության շրջանն ու հեռացել նստավայրից
Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Վահե Ղազարյանի որդու բանակից վերադարձի քեֆին
Երևանում Հյուսիսային խողոտայում գտնվող ռեստորանում արտադրվում է վտանգավոր սննդամթերք․ ՍԱՏՄ. Լուսանկար