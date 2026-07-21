«Հայաստան» դաշինքի ԱԺ մանդատ ստացած պատգամավորներն են՝
Սաղաթելյան Իշխան Վաչիկի,
Գրիգորյան Աննա Արամի,
Խաչատրյան Սևակ Սասունի,
Խաչատրյան Արթուր Լեվոնի,
Վարդանյան Քրիստինե Մարտինի,
Վարդանյան Աղվան Արշավիրի,
Մանուկյան Գեղամ Ազատի,
Խամոյան Ագնեսա Պողոսի,
Քոչարյան Լևոն Ռոբերտի,
Սարգսյան Արթուր Լավրենտի,
Գալստյան Լիլիթ Սերյոժայի,
Մանուկյան Մեսրոպ Գևորգի:
Բաց մի թողեք
Հայտնի է՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից ովքեր են մանդատներ ստացել
«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքից մանդատներ են ստացել
Ովքեր են ՔՊ-ից ինքնաբացարկ հայտնել