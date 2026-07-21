21/07/2026

EU – Armenia

«Հայաստան» դաշինքի ԱԺ մանդատ ստացած պատգամավորներն են

infomitk@gmail.com 21/07/2026

«Հայաստան» դաշինքի ԱԺ մանդատ ստացած պատգամավորներն են՝

Սաղաթելյան Իշխան Վաչիկի,

Գրիգորյան Աննա Արամի,

Խաչատրյան Սևակ Սասունի,

Խաչատրյան Արթուր Լեվոնի,

Վարդանյան Քրիստինե Մարտինի,

Վարդանյան Աղվան Արշավիրի,

Մանուկյան Գեղամ Ազատի,

Խամոյան Ագնեսա Պողոսի,

Քոչարյան Լևոն Ռոբերտի,

Սարգսյան Արթուր Լավրենտի,

Գալստյան Լիլիթ Սերյոժայի,

Մանուկյան Մեսրոպ Գևորգի:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայտնի է՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից ովքեր են մանդատներ ստացել

21/07/2026 infomitk@gmail.com

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքից մանդատներ են ստացել

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Ովքեր են ՔՊ-ից ինքնաբացարկ հայտնել

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամփոփել է վարչապետության շրջանն ու հեռացել նստավայրից

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Վահե Ղազարյանի որդու բանակից վերադարձի քեֆին

21/07/2026 infomitk@gmail.com

«Հայաստան» դաշինքի ԱԺ մանդատ ստացած պատգամավորներն են

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից ովքեր են մանդատներ ստացել

21/07/2026 infomitk@gmail.com