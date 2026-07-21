ՀԴԲ տնօրենը պլանավորում է այցելել Ռուսաստան․ Լուսանկար

ԱՄՆ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Քեշ Պատելը պլանավորում է այցելել Ռուսաստան հոկտեմբերին, գրել է Politico-ն՝ հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյայի և ծրագրերի հետ ծանոթ մեկ այլ աղբյուրի
Պատելը կարող է այցելել Ռուսաստան հոկտեմբերի 14-15-ին։ Նա նախ պլանավորում է այցելել Մոսկվա, ապա՝ Սանկտ Պետերբուրգ։ Սակայն ժամանակացույցը կարող է փոփոխվել։
Պատելը, ինչպես սպասվում է, կընդունվի Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության կողմից։ Դեռևս հայտնի չէ, թե արդյոք ամերիկացի պաշտոնյան կհանդիպի Պուտինի հետ։ Բացի այդ, այցի նպատակն անհայտ է։ Սպիտակ տունը լրագրողների հարցումները այցի վերաբերյալ վերաուղղորդել է ՀԴԲ-ին։ ՀԴԲ-ն և ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը չեն մեկնաբանել տեղեկատվությունը։
Վերջին անգամ ՀԴԲ տնօրեն (Ռոբերտ Մյուլլեր) Ռուսաստան է այցելել 2013 թվականին։ Հետագայում Մյուլլերը ղեկավարել է 2016 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության և Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի հետ հնարավոր կապերի հետաքննությունը։
Բաց մի թողեք
«Լիվերպուլի» և Անգլիայի հավաքականի նախկին աստղ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում. Լուսանկար
Լեհաստանում ուկրաինացիների նկատմամբ հարձակումները աճել են, ցույց են տալիս ոստիկանության տվյալները
Շախմատի լեգենդ Յուդիտ Պոլգարը մերժում է Հունգարիայի նախագահ դառնալու առաջարկը. Լուսանկար