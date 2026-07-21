21/07/2026

EU – Armenia

ՀԴԲ տնօրենը պլանավորում է այցելել Ռուսաստան․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/07/2026 1 min read

ԱՄՆ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Քեշ Պատելը պլանավորում է այցելել Ռուսաստան հոկտեմբերին, գրել է Politico-ն՝ հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյայի և ծրագրերի հետ ծանոթ մեկ այլ աղբյուրի

Պատելը կարող է այցելել Ռուսաստան հոկտեմբերի 14-15-ին։ Նա նախ պլանավորում է այցելել Մոսկվա, ապա՝ Սանկտ Պետերբուրգ։ Սակայն ժամանակացույցը կարող է փոփոխվել։

Պատելը, ինչպես սպասվում է, կընդունվի Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության կողմից։ Դեռևս հայտնի չէ, թե արդյոք ամերիկացի պաշտոնյան կհանդիպի Պուտինի հետ։ Բացի այդ, այցի նպատակն անհայտ է։ Սպիտակ տունը լրագրողների հարցումները այցի վերաբերյալ վերաուղղորդել է ՀԴԲ-ին։ ՀԴԲ-ն և ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը չեն մեկնաբանել տեղեկատվությունը։

Վերջին անգամ ՀԴԲ տնօրեն (Ռոբերտ Մյուլլեր) Ռուսաստան է այցելել 2013 թվականին։ Հետագայում Մյուլլերը ղեկավարել է 2016 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության և Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի հետ հնարավոր կապերի հետաքննությունը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

«Լիվերպուլի» և Անգլիայի հավաքականի նախկին աստղ Քևին Քիգանը մահացել է 75 տարեկանում. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանում ուկրաինացիների նկատմամբ հարձակումները աճել են, ցույց են տալիս ոստիկանության տվյալները

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Շախմատի լեգենդ Յուդիտ Պոլգարը մերժում է Հունգարիայի նախագահ դառնալու առաջարկը. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Վաճառվում է երեխայի կոշիկներ՝ երբեք չհագած». Հեմինգուեյը, Սարոյանը և վեց բառի հավերժությունը․ Մեծ գրողի ծննդյան օրվա առիթով

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դերոյիցս հետո ապրելու ուժ երեխաներս և թոռնիկներս են տալիս». Դերենիկ Կիրակոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին «Մարտունի-2»-ում. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրեզնոյում տեղի ունեցավ հերոսի հուշարձանի հիմնարկեքի արարողությունը. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Սթարմերի իրավահաջորդը և Մեծ Բրիտանիայի յոթերորդ վարչապետը վերջին 10 տարվա ընթացքում

21/07/2026 infomitk@gmail.com