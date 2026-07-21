Ովքեր են ՔՊ-ից ինքնաբացարկ հայտնել

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից ինքնաբացարկ են հայտնել՝
Նիկոլ Փաշինյան, Արարատ Միրզոյան, Անահիտ Ավանեսյան, Սուրեն Պապիկյան, Գևորգ Պապոյան, Սրբուհի Գալյան, Արսեն Թորոսյան, Ալեն Սիմոնյան, Լիլիթ Մակունց, Դավիթ Խուդաթյան, Ռոմանոս Պետրոսյան, Արեն Մկրտչյան, Գնել Սանոսյան, Տիգրան Ավինյան, Մխիթար Հայրապետյան, Միլադա Հովհաննիսյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Հայկ Ղալումյան, Վաղարշակ Հակոբյան, Վահե Հովհաննիսյան, Համբարձում Մաթևոսյան, Վահրամ Խաչատրյան, Տավրոս Սափեյան, Դավիթ Առուշանյան, Կարեն Սարգսյան, Վահագն Արսենյան, Սեդրակ Թևոնյան:
Բաց մի թողեք
«Հայաստան» դաշինքի ԱԺ մանդատ ստացած պատգամավորներն են
Հայտնի է՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից ովքեր են մանդատներ ստացել
«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքից մանդատներ են ստացել