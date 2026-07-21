21/07/2026

EU – Armenia

Ովքեր են ՔՊ-ից ինքնաբացարկ հայտնել

infomitk@gmail.com 21/07/2026

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից ինքնաբացարկ են հայտնել՝

Նիկոլ Փաշինյան, Արարատ Միրզոյան, Անահիտ Ավանեսյան, Սուրեն Պապիկյան, Գևորգ Պապոյան, Սրբուհի Գալյան, Արսեն Թորոսյան, Ալեն Սիմոնյան, Լիլիթ Մակունց, Դավիթ Խուդաթյան, Ռոմանոս Պետրոսյան, Արեն Մկրտչյան, Գնել Սանոսյան, Տիգրան Ավինյան, Մխիթար Հայրապետյան, Միլադա Հովհաննիսյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Հայկ Ղալումյան, Վաղարշակ Հակոբյան, Վահե Հովհաննիսյան, Համբարձում Մաթևոսյան, Վահրամ Խաչատրյան, Տավրոս Սափեյան, Դավիթ Առուշանյան, Կարեն Սարգսյան, Վահագն Արսենյան, Սեդրակ Թևոնյան:

Բաց մի թողեք

«Հայաստան» դաշինքի ԱԺ մանդատ ստացած պատգամավորներն են

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից ովքեր են մանդատներ ստացել

21/07/2026 infomitk@gmail.com

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքից մանդատներ են ստացել

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամփոփել է վարչապետության շրջանն ու հեռացել նստավայրից

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Վահե Ղազարյանի որդու բանակից վերադարձի քեֆին

21/07/2026 infomitk@gmail.com

«Հայաստան» դաշինքի ԱԺ մանդատ ստացած պատգամավորներն են

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից ովքեր են մանդատներ ստացել

21/07/2026 infomitk@gmail.com