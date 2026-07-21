«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքից մանդատներ են ստացել
1️⃣Նարեկ Կարապետյանը
2️⃣Արամ Վարդևանյանը
3️⃣Դավիթ Ղազինյանը
4️⃣Ռուբեն Մխիթարյանը
5️⃣Արմեն Ավչյանը
6️⃣Արեգա Հովսեփյանը
7️⃣Մամիկոն Ասլանյանը
8️⃣Մարիաննա Ղահրամանյանը
9️⃣Հայկ Սուքիասյանը
1️⃣0️⃣Արգիշտի Դարբինյանը
1️⃣1️⃣Իրինա Յոլյանը
1️⃣2️⃣Էդգար Ղազարյանը
1️⃣3️⃣Տիգրան Աբրահամյանը
1️⃣4️⃣Լենա Մաթևոսյանը
1️⃣5️⃣Անդրանիկ Գևորգյանը
1️⃣6️⃣Հայկ Ֆարմանյանը
1️⃣7️⃣Գրիշա Թամրազյանը
1️⃣8️⃣Լիանա Գասպարյանը
1️⃣9️⃣Վաղինակ Վարդանովը
2️⃣0️⃣Գառնիկ Դավթյանը
2️⃣1️⃣Լիանա Մանուկյանը
2️⃣2️⃣Հարություն Մնացականյանը
2️⃣3️⃣Վրույր Այվազյանը
2️⃣4️⃣Սյուզաննա Ավետիսյանը
2️⃣5️⃣Հարություն Հարությունյանը
2️⃣6️⃣Շիրազ Մանուկյանը
2️⃣7️⃣Անուշ Միրզոյանը
2️⃣8️⃣Անուշավան Մանուչարյանը
2️⃣9️⃣Հասմիկ Ենգոյանը
Բաց մի թողեք
«Հայաստան» դաշինքի ԱԺ մանդատ ստացած պատգամավորներն են
Հայտնի է՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից ովքեր են մանդատներ ստացել
Ովքեր են ՔՊ-ից ինքնաբացարկ հայտնել