Ինչ են պատրաստվում անել գազի հետ կապված

Հայաստանը պատրաստակամություն է հայտնել մեծացնել Իրանից ներկրվող գազի ծավալները՝ «գազ՝ էլեկտրաէներգիայի դիմաց» ծրագրի շրջանակում։ Այս մասին Իրան կատարած եռօրյա այցից հետո հայտնել է Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը «Ազատության» հետ զրույցում:
Նրա խոսքով՝ հայկական և իրանական կողմերը համակարծիք են, որ երկու երկրներն էլ շահագրգռված են ծրագրի ընդլայնմամբ։ Հայաստանը գազի ավելի մեծ պահանջարկ ունի, իսկ Իրանը հետաքրքրված է Հայաստանից ավելի շատ էլեկտրաէներգիա ստանալով։
Նախարարը նշել է, որ գործող գազատարը հնարավորություն է տալիս զգալիորեն ավելացնել մատակարարումների ծավալը, քանի որ դրա թողունակությունն այժմ ամբողջությամբ չի օգտագործվում։ Բացի այդ, ծրագրի իրականացմանը կնպաստի նաև 400 կիլովոլտ հզորությամբ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցումը։
Խուդաթյանի գնահատմամբ՝ առկա ենթակառուցվածքները թույլ են տալիս առնվազն կրկնապատկել գործարքի ծավալները, իսկ տեխնիկական հնարավորությունները նույնիսկ ավելի մեծ են։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը կարող է Իրան արտահանել առնվազն երկու անգամ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա և դրա դիմաց ստանալ նույնքան ավելի մեծ ծավալի բնական գազ։
Նախարարը նաև հույս է հայտնել, որ երկար ժամանակ ձգձգված աշխատանքները կհասցվեն ավարտին մինչև ընթացիկ տարվա վերջ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ հանձնաժողովը քննադատում է Հռոմին SAFE-ի 14.9 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերի ուշացման համար
Գերմանիայի կանցլերը պնդում է, որ ԵՄ բյուջեն պետք է կրճատվի «մի քանի հարյուր միլիարդ» եվրոյով
Գյուղատնտեսության անկումը 2026-ին հասել է 12 տոկոսի․ Առաքելյան