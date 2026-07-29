29/07/2026

EU – Armenia

Ինչ են պատրաստվում անել գազի հետ կապված

infomitk@gmail.com 29/07/2026

Հայաստանը պատրաստակամություն է հայտնել մեծացնել Իրանից ներկրվող գազի ծավալները՝ «գազ՝ էլեկտրաէներգիայի դիմաց» ծրագրի շրջանակում։ Այս մասին Իրան կատարած եռօրյա այցից հետո հայտնել է Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը «Ազատության» հետ զրույցում:

Նրա խոսքով՝ հայկական և իրանական կողմերը համակարծիք են, որ երկու երկրներն էլ շահագրգռված են ծրագրի ընդլայնմամբ։ Հայաստանը գազի ավելի մեծ պահանջարկ ունի, իսկ Իրանը հետաքրքրված է Հայաստանից ավելի շատ էլեկտրաէներգիա ստանալով։

Նախարարը նշել է, որ գործող գազատարը հնարավորություն է տալիս զգալիորեն ավելացնել մատակարարումների ծավալը, քանի որ դրա թողունակությունն այժմ ամբողջությամբ չի օգտագործվում։ Բացի այդ, ծրագրի իրականացմանը կնպաստի նաև 400 կիլովոլտ հզորությամբ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցումը։

Խուդաթյանի գնահատմամբ՝ առկա ենթակառուցվածքները թույլ են տալիս առնվազն կրկնապատկել գործարքի ծավալները, իսկ տեխնիկական հնարավորությունները նույնիսկ ավելի մեծ են։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը կարող է Իրան արտահանել առնվազն երկու անգամ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա և դրա դիմաց ստանալ նույնքան ավելի մեծ ծավալի բնական գազ։

Նախարարը նաև հույս է հայտնել, որ երկար ժամանակ ձգձգված աշխատանքները կհասցվեն ավարտին մինչև ընթացիկ տարվա վերջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը քննադատում է Հռոմին SAFE-ի 14.9 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերի ուշացման համար

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Գերմանիայի կանցլերը պնդում է, որ ԵՄ բյուջեն պետք է կրճատվի «մի քանի հարյուր միլիարդ» եվրոյով

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյուղատնտեսության անկումը 2026-ին հասել է 12 տոկոսի․ Առաքելյան

29/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավետ Տերտերյան․ երբ Սևանի լռությունը վերածվում է տիեզերական սիմֆոնիայի․ Կոմպոզիտորի ծննդյան օրն է այսօր

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփ-Զելենսկի փակ հանդիպման մանրամասները

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Տղայիս վերջին խոսքերն էին՝ ուժեղ մնա, մա՛մ». Արարատ Մինասյանն անմահացել է սեպտեմբերի 28-ին Թալիշում, տուն «վերադարձել»… չորս ամիս անց. Լուսանկարներ

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բեռլինի հպարտության շքերթի վրա հարձակումը նոր հարցեր է առաջացնում ԵՄ հետախուզական տվյալների փոխանակման վերաբերյալ

29/07/2026 infomitk@gmail.com