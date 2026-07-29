Քաղաքական քաոսը ուշադրության կենտրոնում է Ռումինիայում

Արտահերթ ընտրությունների հավանականության մոտենալուն զուգընթաց, ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Ջորջ Սիմիոնը ասել է, որ «Աստված» իր կողմից է։
ԼՈՆԴՈՆ — Իտալիայում և Ֆրանսիայում վերջին տարիներին իշխանության ձգտման մեջ Ջորջիա Մելոնիի և Մարին Լը Պենի նման ազգայնական առաջնորդները մեղմացրել են իրենց եվրոսկեպտիկ լեզուն։
ԵՄ-ի վեցերորդ ամենաբնակեցված երկրում՝ Ռումինիայում, Թրամփին հարող ազգայնական Ջորջ Սիմիոնը նման զսպվածություն չի ցուցաբերում։
«Բրյուսելում նրանք ուզում են ոչնչացնել Եվրոպան», – ասել է 39-ամյա Սիմիոնը Լոնդոն կատարած այցի ժամանակ՝ աջակողմյան ակտիվիստների CPAC GB համաժողովին մասնակցելու համար։ «Վերջին 15-20 տարիների ընթացքում ձեռնարկված բոլոր միջոցառումները ոչնչացրել են Եվրոպայի տնտեսությունը։ Մենք սխալ ճանապարհով ենք գնում»։
Սիմիոնի՝ նախկին ֆուտբոլային խուլիգանի, ով հաճույք է ստանում իշխանության հետ կռվից, տեսակետները կարևոր են. նրա կուսակցությունը՝ «Ռումինացիների միության դաշինքը» (AUR), մեծ առավելություն ունի հասարակական կարծիքի հարցումներում և շուտով կարող է հնարավորություն ստանալ իր դիրքորոշումը ներկայացնելու ընտրողներին, եթե նշանակվեն արտահերթ ընտրություններ։
Նա քննադատեց ԵՄ կանաչ գործարքը, տնտեսական և պաշտպանական քաղաքականությունը և ասաց, որ Ռումինիան չի ցանկանում վերադառնալ այն ժամանակներին, երբ ավելի մեծ պետությունները գերիշխում էին այնտեղ։ «Մենք օկուպացված ենք եղել այսպիսի բռնապետերի կողմից, ինչպես Ռուսաստանում և ԽՍՀՄ-ում, և Գերմանիայի բռնապետական միտումներով», – ասաց նա։ «Մենք ուզում ենք լինել ազատ, ինքնիշխան ազգերից կազմված Եվրոպայի մաս»։
Ռումինիան ճգնաժամի մեջ է հայտնվել մայիսից ի վեր՝ առանց լիարժեք գործող կառավարության, երբ AUR-ը միացավ սոցիալ-դեմոկրատների հետ՝ երկրի լիբերալների գլխավորած իշխող կոալիցիան տապալելու համար։
Օրբանի ժառանգորդը
ԵՄ-ի արևելյան թևում, Ուկրաինային սահմանակից Ռումինիան կարևոր դեր է խաղում Եվրոպայի անվտանգության գործում՝ ապահովելով պատերազմի լոգիստիկ աջակցություն և տեղակայելով ՆԱՏՕ-ի խոշոր բազա և ԱՄՆ հակահրթիռային պաշտպանության վահան։
Սիմիոնը, ով իրեն անվանել է «եվրոռեալիստ, ոչ թե եվրոսկեպտիկ», վաղուց իշխանության հավակնորդ է։ Եթե նա երբևէ հաղթի, նա կարող է ավելի խաթարող դեմք լինել եվրոպական քաղաքականության համար, քան Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Անցյալ տարի նախագահական ընտրություններում իր քարոզարշավի ժամանակ նա գիտակցաբար կրկնօրինակեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին և առաջարկեց դադարեցնել Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը, ինչը մտահոգություն առաջացրեց Բրյուսելի կենտրոնամետ քաղաքական գործիչների շրջանում։
Սիմիոնը հարցազրույցում ասել է, որ ռումինական կուսակցությունների կողմից նոր կոալիցիայի շուրջ համաձայնության չգալու սահմանադրական լուծումը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելն է, ինչը երբեք տեղի չի ունեցել 19 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում 1989 թվականին կոմունիզմի անկումից ի վեր։
«Եթե այսպես կոչված եվրոպամետ էլիտաները լուծում չունեն, միակ լուծումը, սահմանադրական լուծումը, արտահերթ ընտրություններն են», – ասել է Սիմիոնը։ «Մենք երբեք արտահերթ ընտրություններ չենք ունեցել այսպես կոչված ժողովրդավարության 35 տարիների ընթացքում»։
Ռումինիայում ժողովրդավարական ամբողջականության հարցը խիստ լարված է։ Ընտրողները վաղուց ի վեր ցինիկաբար են վերաբերվում երկրի կառավարմանը, բողոքելով, որ նույն էլիտաները տասնամյակներ շարունակ իշխանություն են պահել, չեն կարողացել բարելավել սովորական քաղաքացիների կյանքը և երբեմն հայտնվել են կոռուպցիոն սկանդալների մեջ։
«Ժողովրդավարությունը չեղարկվեց»
Այնուհետև, 2024 թվականի դեկտեմբերին, սահմանադրական դատարանը միջամտեց՝ չեղարկելով նախագահական ընտրությունները՝ այն պնդումների ֆոնին, որ արտաքին ազդեցության լայնածավալ գործողությունը նպաստել է ծայրահեղ աջ ազգայնական Կալին Գեորգեսկուին անհայտությունից դուրս մղելուն և ընտրությունների երկու փուլերից առաջինում առաջատար դիրք գրավելուն։
Սիմիոնը Ռումինիան պատած քաղաքական ճգնաժամի համար մեղադրում է իր գլխավոր մրցակից Նիկուշոր Դանին։ | Վոյտեկ Ռադվանսկի/AFP via Getty Images
Գեորգեսկուն, որի հակաիշխանական ժողովրդական հերոսի կարգավիճակը միայն բարձրացել է չեղյալ հայտարարված քվեարկությամբ, մնում է ժողովրդական դեմք Ռումինիայի շատ մասերում։ Նա այժմ դատվում է Բուխարեստում՝ հեղաշրջման մեղադրանքով։
«Ես ուզում եմ տեսնել ժողովրդավարություն Ռումինիայում», – ասաց Սիմիոնը։ «Ժողովրդավարությունը չեղարկվել է 2024 թվականի դեկտեմբերից։ Եվ, իհարկե, մենք պետք է դրան հասնենք հնարավորինս շուտ։ Թող ժողովուրդը քվեարկի… Դա վատ չէ, չնայած այն որոշ միտումներին, որոնք ես տեսնում եմ այստեղ՝ Մեծ Բրիտանիայում և այլ մասերում, վատ չէ վստահել քաղաքացիներին։ Քաղաքացիները միշտ ճիշտ են»։
Սիմիոնը անցյալ տարի կրկնակի ընտրություններում առաջադրվեց նախագահի պաշտոնում և խոստացավ հաղթանակի դեպքում Ջորջեսկուին դարձնել վարչապետ։ Չնայած նա առաջատար էր առաջին փուլում, Սիմիոնը վերջին երկրորդ փուլում նեղ հաշվով պարտվեց Բուխարեստի կենտրոնամետ քաղաքապետ Նիկուշոր Դանին։
Նա այժմ մեղադրում է Դանին՝ իր գլխավոր մրցակցին, Ռումինիան պատած քաղաքական ճգնաժամի համար՝ հղում անելով տեղական հաղորդագրությունների վրա, որոնք պնդում են, որ նախագահը դավադրություն է կազմակերպել սոցիալ-դեմոկրատների հետ՝ լիբերալ վարչապետ Իլիե Բոլոյանին տապալելու համար։
«Նա խառնաշփոթ ստեղծեց», – ասաց Սիմիոնը։ «Նա ուզում էր ազատվել Բոլոյանից, բայց նրանց ծրագիրը այդքան էլ հաջող չէր»։
«Բարդ միտք»
Սիմիոնը աղմուկ բարձրացրեց անցյալ տարվա նախագահական ընտրություններում, երբ Դենին անվանեց շնորհալի մաթեմատիկոս, որը մեղմ է խոսում և երբեք չի զայրանում իր հակառակորդների հարձակումներից՝ անվանելով այն «աուտիստ»։ Սիմիոնը, կարծես, վերադարձավ թեմային. «Ես [նրան ճանաչում եմ] 2006 թվականից, երբ մենք երկուսս էլ քաղաքացիական ակտիվիստներ էինք։ Նա բարդ մտածողություն ունի»։
Նոր կառավարություն ձևավորելու վերաբերյալ բանակցությունները փակուղի մտան մինչև Ռումինիայի խորհրդարանի լուծարումը ամառային արձակուրդների համար այս ամսվա սկզբին։ Դա նշանակում է, որ մինչև աշուն որոշում կայացնելը քիչ հավանական է։
Սիմիոնը մերժեց սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության (PSD) հետ համագործակցելու գաղափարը, չնայած լիովին չբացառեց դա։ Փոխարենը, նա պնդեց, որ PSD-ն բավականաչափ արմատական չի լինի բյուրոկրատական քաշքշուկները վերացնելու և շուկաները բարեփոխելու հարցում, որպեսզի բիզնեսը կարողանա ծաղկել։
«Նրանք չունեն նույն տեսլականը, ինչ մենք, և նրանք չունեն ժողովրդական աջակցություն», – ասաց նա։ «Նրանք երկիրը կառավարում են գրեթե 45 տարի։ Ես կասեի՝ թող ժողովուրդը որոշի, և մենք կտեսնենք, թե ինչպես կարող ենք դուրս գալ այս փոսից, որի մեջ հայտնվել ենք։ Որովհետև, եթե դուք դա չկանգնեցնեք, եթե դուք այլ մոդել չստանաք, մենք կհայտնվենք Հունաստանի իրավիճակում»։
Իր հերթին, Դենը՝ նախագահը, և նրա դաշնակիցները վաղուց կարծում էին, որ նա չպետք է թույլ տա Սիմիոնի նման կուսակցություններին ձևավորել նոր վարչակազմ՝ պնդելով, որ AUR-ը և նրա ծայրահեղ աջ գործընկերները հակաարևմտյան, հակաեվրոպական են և չափազանց համակրելի կլինեն Մոսկվայի նկատմամբ, եթե մտնեն կառավարություն։
Սիմիոնը մերժում է սա։ «Եվրոպան Լոնդոնում է, Վարշավայում, Բուդապեշտում, Բուխարեստում, ոչ թե Բրյուսելում», – ասաց նա։ «Մենք ուզում ենք գնալ միասնական Եվրոպայի ճանապարհով, որը ստեղծում է բարգավաճում, և ՆԱՏՕ-ն անվտանգության և ազատ աշխարհը ազատ պահելու միակ լուծումն է»։
Հարցումների հարցումներում AUR-ը 36 տոկոս է կազմում՝ 14 միավորով գերազանցելով Բոլոյանի Ազգային լիբերալ կուսակցությունը։ Սա այն պատճառներից մեկն է, թե ինչու Դենը և մյուս կենտրոնամետները չեն ցանկանա գնալ արտահերթ ընտրությունների և կարող են գտնել նոր կոալիցիա կազմելու միջոց։
Սակայն Դենը ճնշման տակ է։ Նրա առաջին ընտրությունը նոր վարչապետի համար հետ է քաշվել նախքան օրենսդիրների շրջանում քվեարկության դրվելը, իսկ նրա երկրորդ ընտրությունը քվեարկության է դրվել և մերժվել։ Սիմիոնն արդեն իսկ փորձել է կասեցնել նախագահին, և որքան երկար ձգձգվի լուծման հասնելը, այնքան Դենի դիրքերը, հավանաբար, կթուլանան։
Եթե արտահերթ ընտրությունները տեղի ունենան, Սիմիոնը պատրաստ կլինի իր սովորական կռվարար պոպուլիզմի և ինքնավստահության խառնուրդով։ «Ես այս քաղաքական կուսակցությունը հիմնադրել եմ վեց տարի առաջ», – ասել է նա։ «Բոլորը կարծում են, որ մեզ օգնում է Արևմուտքը, Արևելքը, Իսրայելը, Ռուսաստանը, բայց իրականում մեր ետևում Աստված է։ Եվ շատ անգործունակ քաղաքական վերնախավ»։
Բաց մի թողեք
Բեռլինի հպարտության շքերթի վրա հարձակումը նոր հարցեր է առաջացնում ԵՄ հետախուզական տվյալների փոխանակման վերաբերյալ
ԵՄ-ն առաջարկում է Brexit-ի վերագործարկման փոխզիջում
Բըրնհեմը խոստանում է Մեծ Բրիտանիայի լիակատար աջակցությունը Ուկրաինային