Ուկրաինայի Fire Point-ը հայտարարում է, որ ԵՄ բյուրոկրատիան խոչընդոտում է հրթիռների ընդլայնմանը

Fire Point-ի գործադիր տնօրենը քննարկել է եվրոպական հրթիռների արտադրությունը, Ֆրեյան և այն, թե որտեղ է ընկերությունը տեսնում իրեն պատերազմից հետո
Եվրոպական երկրների մեծ մասը հետաքրքրված է Fire Point-ի հրթիռների և անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությունը տեղայնացնելով, սակայն բյուրոկրատիան դանդաղեցնում է ընկերության ընդլայնումը մայրցամաքում, Euractiv-ին ասել է ուկրաինական արտադրողի գործադիր տնօրենը։
«Մենք բազմաթիվ խնդրանքներ ունենք տարբեր կառավարություններից մեր արտադրությունը այնտեղ տեղայնացնելու համար», – ասել է Fire Point-ի գործադիր տնօրեն Իրինա Թերեխը։ «Ես կասեի, որ եվրոպական երկրների մեծամասնությունը հետաքրքրված է»։
Այնուամենայնիվ, դա այնքան էլ հեշտ չէ, որքան թվում է։
«Եվրոպական բյուրոկրատիան ավելի մեծ սպառնալիք է Եվրոպայի պաշտպանության համար, քան ռուսները։ Ռուսների հետ կարելի է գործ ունենալ հրթիռների և անօդաչու թռչող սարքերի հետ, բայց ինչպե՞ս պայքարել եվրոպական բյուրոկրատիայի դեմ», – հռետորական հարց է տվել Թերեխը։
Դանիան վերացրել է ավելի քան 20 օրենսդրական խոչընդոտ՝ թույլ տալով ուկրաինական հրթիռ արտադրողին ստեղծել պինդ վառելիքի արտադրության կայան իր Flamingo թևավոր հրթիռների համար։ Սակայն առայժմ հետագա եվրոպական ընդլայնումը դժվար է մնում։
«Այն ժամանակահատվածում, երբ ես գործարան կառուցեմ, օրինակ՝ Բելգիայում, Ուկրաինայում կկառուցեմ չորս կամ հինգ այդպիսի գործարան», – ասաց գործադիր տնօրենը։
Քանի որ Ուկրաինայի առաջնագիծը մնում է առաջնահերթություն, ուկրաինական պաշտպանության ոլորտի ծագող աստղը քննարկում է եվրոպական համատեղ ձեռնարկություններ, որոնք կենտրոնացած են բաղադրիչների արտադրության վրա։
Եվրոպական համագործակցություն
Ընկերությունը նաև աշխատում է Freya նախագծի վրա, որի նպատակն է եվրոպական հակաբալիստիկ հրթիռային համակարգ կառուցել ինը եվրոպական երկրների հետ։
Եվրոպան շարունակում է մեծապես կախված լինել ԱՄՆ-ում արտադրված Patriot համակարգերի նվազող պաշարներից՝ բալիստիկ հրթիռային հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Freya-ն նպատակ ունի համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում ապահովել ծախսարդյունավետ, զանգվածային արտադրության այլընտրանք։
Fire Point-ը կարտադրի հրթիռները, մինչդեռ եվրոպացի գործընկերները կներդնեն այնպիսի հնարավորություններ, ինչպիսիք են ռադարները և հրամանատարական և վերահսկողական համակարգերը։ Առաջարկը քննարկվել է Փարիզում վերջերս կայացած «Կամավորների կոալիցիայի» հանդիպման ժամանակ։
«Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է կանաչ միջանցք այս հակաբալիստիկ կոալիցիայի մաս կազմող յուրաքանչյուր երկրից՝ կրճատելու համար բյուրոկրատական ծանրաբեռնվածությունը, որը կկրճատի Ֆրեյայի մաս կազմող ընկերությունների համար», – նշեց Թերեքը։
«Մենք ուզում ենք, որ նրանք կենտրոնանան մեզ ռադարներ և այլ բաղադրիչներ բերելու վրա և ավելի քիչ ժամանակ ծախսեն արտահանման լիցենզիաների և այլ բյուրոկրատական աշխատանքների հետ պայքարի վրա»։
Ապագան. Ընկերությունն արդեն նայում է նաև պատերազմից այն կողմ
«Ես անհամբեր սպասում եմ, թե երբ ենք մենք հաղթելու պատերազմում և փլուզելու Ռուսական կայսրությունը, և մենք կարող ենք կենտրոնանալ ստեղծման, այլ ոչ թե ոչնչացման վրա», – ասաց Թերեքը։
Այս պահին Թերեքը «զրոյական բարոյական խնդիրներ ունի զենք արտադրելու հետ կապված, բայց հրթիռների համաշխարհային մատակարար դառնալը գալիս է բազմաթիվ բարոյական հարցերով, որոնց հետ մենք ստիպված կլինենք գործ ունենալ»։
Fire Point-ը հնարավորություններ է տեսնում տիեզերական ոլորտում և կարծում է, որ պաշտպանական արդյունաբերությունը ավելի ու ավելի կհենվի Freya-ի նման համագործակցային նախագծերի վրա։
«Խոսքը մրցունակության մասին չի լինի, այլ համագործակցության։ Freya-ն լավ դարպաս է դեպի ապագա, կանխատեսում է, թե ինչպես կգործեն շուկաները»։
Թերեխը նաև ակնկալում է, որ պաշտպանական ընկերությունները կզարգանան որպես ծառայություններ մատուցողներ։
Երիտասարդ գործադիր տնօրենը պատկերացնում է, որ պաշտպանական ընկերությունները կդառնան «ավելի նման ապահովագրական ընկերությունների», քանի որ նրանց պատասխանատվությունը չի ավարտվի ապրանքի մատակարարմամբ։
«Fire Point-ում մենք մեծ մտավոր բեռ ենք կրում մեր ուկրաինացի վերջնական օգտագործողներից՝ նրանց տրամադրելով բազմաթիվ տեղանքային ծառայություններ, ինչպիսիք են լոգիստիկ օգնությունը մեկնարկի և այլ օժանդակ աշխատանքների ժամանակ»։
Բաց մի թողեք
Իսպանիայի Սանչեսը պաշտպանում է իր գործունեությունը
Թրամփի թիմն առաջին անգամ կայցելի Կիև․ իրավիճա՞կ է փոխվում
Մադյարի «մեղրամսի» ավարտը