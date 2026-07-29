Գերմանիայի կանցլերը պնդում է, որ ԵՄ բյուջեն պետք է կրճատվի «մի քանի հարյուր միլիարդ» եվրոյով

Կանցլերը նաև պնդում է, որ «անընդունելի» է, որ եվրոպական հաստատությունները 2500 նոր աշխատատեղ ստեղծեն։
ԴՈՒԲԼԻՆ — Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Եվրահանձնաժողովի կողմից գրեթե 2 տրիլիոն եվրոյի չափով ԵՄ բյուջեի նախնական առաջարկը պետք է կրճատվի հարյուր միլիարդ եվրոյով, և որ «անընդունելի» է ԵՄ հաստատություններում 2500 նոր աշխատատեղ ավելացնելը։
Իռլանդիայի վարչապետ Միխաել Մարտինի հետ մամուլի ասուլիսում Մերցը հանձնաժողովի ծրագիրն անվանել է «անընդունելի» և «անհավասարակշռված»։
Նա հավելել է. «Ահա թե ինչու մեզ անհրաժեշտ է բյուջեի նախագիծ՝ կրճատումներով բոլոր ուղղություններով՝ ընդհանուր առմամբ մի քանի հարյուր միլիարդ եվրո։ Այս կրճատումները կարևոր են»։
Հարցին, թե արդյոք այս առաջարկվող կրճատումը նույնական է անցյալ ամսվա վերջին գերմանական փաստաթղթում առաջարկված 400 միլիարդ եվրոյի բյուջետային կրճատումներին, Մերցը հրաժարվել է մանրամասներ հայտնել՝ հղում անելով ընթացիկ բանակցություններին։
Մերցը նաև քննադատեց ԵՄ աշխատակիցների թիվը մեծացնելու Հանձնաժողովի ծրագիրը, որը, Բրյուսելի կարծիքով, անհրաժեշտ է ներկայիս աշխարհաքաղաքական ճգնաժամի պատճառով առաջացած աշխատանքային բեռի ավելացման հետ գործ ունենալու համար։
«Անընդունելի է, որ եվրոպական ինստիտուտների համար այժմ պետք է ստեղծվի 2500 նոր պաշտոն։ Մենք դա չենք ընդունի», – ասաց կանցլերը՝ պնդելով, որ Գերմանիան մինչև 2029 թվականը կրճատում է իր կառավարության աշխատակազմը 8 տոկոսով։
Եվրամիության խորհրդում իր նախագահության շրջանակներում Իռլանդիան պետք է նոր բյուջետային առաջարկ ներկայացնի ԵՄ առաջնորդների հոկտեմբերին կայանալիք գագաթնաժողովից առաջ։
Մարտինը կբախվի Մերցի կրճատումների պահանջին համադրելու հերկուլեսյան խնդրի հետ՝ ավելի մեծ բյուջեն աջակցող երկրների, ինչպիսիք են Իտալիան, Իսպանիան և Լեհաստանը, հակասական ճնշման հետ։
Կիպրոսի Խորհրդի նախորդ նախագահության կողմից հունիսին Հանձնաժողովի առաջարկից 2 տոկոս կրճատումը անբավարար համարվեց Գերմանիայի և նրա հյուսիսեվրոպական դաշնակիցների կողմից։
Մամուլի ասուլիսում իռլանդացի առաջնորդը զուսպ էր Գերմանիայի պահանջներին ի պատասխան՝ միայն ասելով, որ «ուշադիր կլսի կանցլերին, թե ինչն է կարևոր իր և Գերմանիայի համար»։
Մարտինը հավելեց. «Ես կարծում եմ, որ եթե մենք բոլորս ճիշտ ոգով մոտենանք այս խնդրին, համաձայնության հասնելը հնարավոր կլինի մինչև տարեվերջ»։
Սակայն Իռլանդիայի համար զգայուն հարց է բյուջեն ֆինանսավորելու համար նոր բլոկային հարկերի, որոնք հայտնի են որպես սեփական ռեսուրսներ, սահմանումը, որոնք պահանջում են ԵՄ երկրների միաձայն աջակցությունը։
Հանձնաժողովը անցյալ տարի առաջարկել է հինգ նոր սեփական ռեսուրսներ՝ ներառյալ ծխախոտի ավելի բարձր դրույքաչափերը և ԵՄ բիզնեսների վրա վիճահարույց հարկը՝ նոր եկամուտներ ստեղծելու համար, որոնք կծածկեն պաշտպանության և մրցունակության աճող ծախսերը՝ առանց ամբողջությամբ հույսը դնելու ազգային կառավարությունների ավելի բարձր ներդրումների վրա։
Գերմանիան կտրականապես դեմ է եղել բիզնես հարկին և մերժել է այն առաջարկները, որ Հանձնաժողովը կարող է ազատել փոքր և միջին ձեռնարկություններին՝ համաձայնության հասնելու համար։
Բաց մի թողեք
ԵՄ հանձնաժողովը քննադատում է Հռոմին SAFE-ի 14.9 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերի ուշացման համար
Ինչ են իրականում մտածում ընտրողները Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի մասին
ԵՄ-ն, ԱՄՆ-ն Վրաստանի կառավարության առաջ պարտավորություններ են դնում