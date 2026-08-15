Ֆրանսիական դատարանը արգելափակում է 15 տարեկանից փոքր անձանց համար սոցիալական ցանցերի արգելքը

Որոշումը կարող է հեռահար հետևանքներ ունենալ երեխաների ինտերնետ մուտք գործելու իրավունքների վերաբերյալ։
Ֆրանսիայի դատարանը ուրբաթ օրը մերժեց սեպտեմբերից 15 տարեկանից փոքր անձանց համար սոցիալական ցանցեր մուտք գործելու արգելքի մասին օրինագիծը, որը լուրջ հարված էր նախագահ Էմանուել Մակրոնին, որը հիմնարար հարցեր էր առաջացնում ինտերնետում երեխաներին պաշտպանելու ջանքերի վերաբերյալ։
Սահմանադրական խորհուրդը, որը վերանայում է ֆրանսիական օրենսդրության սահմանադրականությունը, հայտարարել է, որ օրինագծում առկա սահմանափակումները անհամաչափորեն խախտում են անչափահասների խոսքի և հաղորդակցության ազատության իրավունքը։
Եվրոպայում սոցիալական ցանցերի առաջին ենթադրյալ արգելքը, որը նպատակ ուներ արգելել Ֆրանսիայում 15 տարեկանից փոքր անձանց մուտքը հաջորդ ամսվանից, Մակրոնի երկրորդ և վերջին ժամկետի գլխավոր քաղաքականությունն էր։
Ֆրանսիայի նախագահը նաև սահմանափակումները դրել է ԵՄ օրակարգի գլխավոր թեման, և սեպտեմբերին Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից սպասվող դաշինքային միջոցառումների մասին հայտարարությամբ։
Ուրբաթ ուշ երեկոյան Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակը հայտարարել է, որ կառավարությունը չի հրաժարվի օրինագծից։ Այն սահմանել է նոր նպատակային ամսաթիվ՝ 2027 թվականի գարունը, որը համընկնում է Մակրոնի պաշտոնից հեռանալու ժամկետի հետ։
Հայտարարության մեջ ասվում է, որ Մակրոնը «հանձնարարել է վարչապետին հնարավորինս արագ աշխատել իրավաբանորեն հիմնավորված նախագծի վրա, որը հաշվի կառնի» դատարանի որոշումը։ Որոշումը ակնարկում է, թե ինչը կհամապատասխանեցնի տարիքային սահմանափակումը հիմնարար իրավունքներին՝ ծնողներին ավելի մեծ ճկունություն տալով։
Սոցիալական մեդիա ընկերություններին խորհրդատվություն տրամադրող Բրյուսելում բնակվող ավագ փաստաբան Պիտեր Քրադոկն ասել է, որ ֆրանսիական դատարանի որոշումը կարող է հեռահար հետևանքներ ունենալ։
«Այստեղ նրանք հիմնականում ասում են. «Լսե՛ք, կառավարություն, եթե ուզում եք, որ սա հաջողության հասնի, չեք կարող պարզապես աշխատել ընդհանուր արգելքի հիման վրա։ Պետք է լինեն սահմանափակումներ», – ասել է Քրադոկը, Keller & Heckman-ի գործընկերը։ «Պետք է լինեն եղանակներ, որպեսզի մարդիկ ասեն. «Իրականում, իմ դեպքում, իմ որդին, իմ դուստրը որոշակի հասունության աստիճանի է և կարողանում է դա ճիշտ օգտագործել»»։
Կառավարության օրինագիծն անցել էր ֆրանսիական օրենսդրական ընթացակարգով՝ այս ամռան սկզբին երկարատև քննարկումներից հետո։ Այն նախատեսված էր Եվրոպայում սոցիալական ցանցերի առաջին տարիքային սահմանափակումները առաջ մղելու համար, որոնց Հունաստանը և Դանիան պատրաստվում էին հետևել օրինակին։
Սակայն ֆրանսիական օրինագծի 1-ին հոդվածը, ըստ էության, այն վերածեց ընդհանուր արգելքի՝ առանց բավարար տարբերակելու յուրաքանչյուր սոցիալական մեդիա հարթակի ռիսկերը կամ անչափահասների շրջանում խոցելիության տարբեր մակարդակները, ասաց դատարանը։ Արգելքը կվերաբերվի նաև այն առցանց հարթակներին, որոնցում անչափահասների առողջության և անվտանգության համար ռիսկեր չեն ապացուցվել։
Քրադոկը զգուշացրեց, որ դատարանի որոշումը կարող է լավ նախանշան չլինել Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից եկող այլ ազգային արգելքների կամ սահմանափակումների համար, քանի որ որոշումը հիմնված է հիմնարար իրավունքների վրա, որոնք ներդաշնակեցված են ամբողջ դաշինքում։
«Այս դատողությունը իրականում նույնքան արդիական է միջազգային մակարդակով՝ ամբողջ ԵՄ-ում, քանի որ այս հիմնարար ազատությունը բնորոշ չէ միայն Ֆրանսիային», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Կիևի ուժերը վերադարձրել են 26 բնակավայր և ավելի քան 600 կմ² տարածք Ուկրաինայի հարավ-արևելքում
Ռումինիայում անօդաչու թռչող սարք է կործանվել՝ «շատ ցածր բարձրության» վրա չնկատվելուց հետո
Զելենսկին կոչ է անում ավելի շատ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի պաշտպանական մատակարարման շղթաների նկատմամբ