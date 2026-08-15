Եվրոպան ձեզ է ուզում. բանակները թվային են դառնում երիտասարդ զինվորներ հավաքագրելու համար

Զորակոչի մասին հաղորդագրությունները հայրենասիրական պարտականություններից տեղափոխվել են անձնական աճի
Քանի որ կառավարությունները միլիարդներ են ներդնում Եվրոպայի ռազմական կարողությունների վերականգնման մեջ, նրանք հայտնաբերում են, որ զինանոցների արդիականացումը մարտահրավերի միայն մեկ մասն է: Մյուսը դրանք շահագործելու համար անհրաժեշտ մարդկանց գտնելն է:
Գերմանիան ցանկանում է իր զինված ուժերը մոտ 180,000 զինվորից հասցնել 260,000-ի՝ կրկնապատկելով իր պահեստազորային ուժերը: Ֆրանսիան նախատեսում է տասնամյակի վերջում իր պահեստազորայինների թիվը մոտ 47,000-ից հասցնել 100,000-ի: Իտալիան հայտարարել է իր զինվորական անձնակազմը մեծացնելու ծրագրերի մասին, մինչդեռ Նիդեռլանդները և Լեհաստանը նույնպես փնտրում են իրենց ուժերը ընդլայնելու ուղիներ:
Հետևաբար, հավաքագրումը դարձել է հաղորդակցության պայքար, որն ավելի ու ավելի է մղվում հեռուստատեսությամբ, գովազդային վահանակներով, TikTok-ով, Instagram-ով և YouTube-ով:
Ամբողջ Եվրոպայում ուղերձը փոխվում է
Արձագանքելով 20-րդ դարի սկզբի զորակոչի արշավների տեսանելիությանը, ռազմական գովազդը կրկին դառնում է ծանոթ ներկայություն ամբողջ Եվրոպայում՝ Լոնդոնի երկհարկանի ավտոբուսների կողքերից մինչև հունական մայրուղիներ և Փարիզի կինոթատրոնների էկրաններ։
2025-2026 թվականների միջև մի քանի երկրներ թողարկել են նոր արշավներ, բայց ի տարբերություն նախորդ դարի, ուղերձը հայրենասիրական պարտականություններից տեղափոխվել է անձնական աճի։
Բրիտանական բանակի «Դուք այստեղ եք» արշավը, որն առաջին անգամ մեկնարկել է 2023 թվականին և ամեն տարի թարմացվում է, ներկայացնում է զինվորական ծառայությունը որպես համայնք, որտեղ անհատները կարող են գտնել նպատակ և պատկանելություն։ Փրկարարական գործողություններում օգտագործվող տեսանկյունային նկարահանման ոճը հիշեցնում է ժամանակակից պատերազմական տեսախաղերի տեսողական լեզուն՝ դիտողներին ուղղակիորեն դնելով զինվորի տեսանկյունից։
Սոցիալական ցանցերում և կինոթատրոնների էկրաններին լայնորեն տարածվող Ֆրանսիայի «Peux-tu le faire?» («Կարո՞ղ ես դա անել») բանակին միանալը ներկայացնում է որպես անձնական մարտահրավեր, որը կենտրոնացած է դիմադրողականության և ինքնազարգացման վրա: Արշավն ունի նաև իր տեսանյութերի անգլերեն տարբերակը։
Իտալիայի վերջին բանակային արշավն ընդունում է ավելի ինստիտուցիոնալ երանգ և կենտրոնանում է ազգային անվտանգության հարցի վրա: Կառուցված «Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno» («Իտալական բանակ, ամեն օր քո կողքին») ուղերձի շուրջ, այն օգտագործում է իտալական քաղաքների և առօրյա կյանքի պատկերներ՝ զինվորներին ներկայացնելու որպես տեղական համայնքներում մշտական ներկայություն։
Բելգիայի զինված ուժերը նույնպես մեկնարկեցին իրենց նոր արշավը 2026 թվականի հունվարին և օգոստոսի սկզբին հայտարարեցին, որ հասել են իրենց նպատակին՝ կամավոր զինվորական ծառայության նոր տարվա համար 500 երիտասարդի հավաքագրելուն։
Իռլանդական դեպքը. նոր լսարանի թիրախավորում
Իռլանդիայի պաշտպանության ուժերը վերջերս թողարկել են «Այո։ Դու։ Կարող ես» վերնագրով նոր արշավ։ Տեսանյութը հեռանում է ավանդական ռազմական պատկերներից՝ պատմելով մի երիտասարդ կնոջ մասին, որը հաղթահարում է ինքնավստահության պահերը և կենտրոնանում է ինքնավստահության և անձնական ներուժի վրա։
Արշավը ստեղծած իռլանդական Public House գործակալության գործադիր ստեղծագործական տնօրեն Ռոբ Մագուայրը Euractiv-ին ասել է, որ փոփոխությունը արտացոլում է պաշտպանության ընկալման ավելի լայն վերափոխումը։
«Երբ մենք խոսում ենք պաշտպանության մասին, լեզուն բոլորովին այլ է 10 տարի առաջվանից, նույնիսկ չորս տարի առաջվանից», – ասել է նա։
Իռլանդական արշավը հատուկ մշակվել էր երիտասարդ կանանց շրջանում հավաքագրման բացը լուծելու համար։
«Մեր հաճախորդը հատկապես ցանկանում էր թիրախավորել կանանց հավաքագրումը, քանի որ նրանք գիտեին, որ պատմականորեն մեծ թվեր չեն ունեցել», – ասել է Մագուայրը։ Գործակալության կողմից անցկացված հետազոտությունը ցույց տվեց, որ ավանդական հայրենասիրական ուղերձները պարտադիր չէ, որ ամենաարդյունավետ միջոցը լինեն երիտասարդ կամ կանանց լսարանին հասնելու համար։
Արշավը կենտրոնացած էր այն բանի վրա, ինչը Մագուայրը նկարագրել է որպես «ինքնաբացառում», այսինքն՝ որոշ պոտենցիալ կին դիմորդների կողմից դիմելուց առաջ իրենց բացառելու միտում։
Արշավը նաև սկզբից մշակվել էր սոցիալական ցանցերում ներգրավվածություն և տարածում ստեղծելու համար։ Մագուայրը նշել է, որ Public House-ին տեղեկացվել է, որ կանանց դիմումները կտրուկ աճել են արշավի մեկնարկից ի վեր։
Գերմանիան ամբողջությամբ կենտրոնանում է TikTok-ի վրա
Գերմանիան, թերևս, ավելի առաջ է տարել թվային անցումը՝ Բունդեսվերի հավաքագրման ալիքները վերածելով սոցիալական ցանցերի մշակույթին հարմարվող ռազմական հաստատության ամենատեսանելի օրինակներից մեկի։
TikTok-ում Bundeswehr Karriere-ի էջը համատեղում է զորակոչի հաղորդագրությունները հումորի, ոչ պաշտոնական տեսանյութերի և առօրյա զինվորական կյանքը պատկերող կադրից դուրս բովանդակության հետ։ Զինված ուժերը միայն պաշտոնական արարողությունների կամ ռազմական տեխնիկայի պատկերների միջոցով ներկայացնելու փոխարեն, ռազմավարությունը կենտրոնանում է անհատականությունների վրա. զինվորներ, որոնք բացատրում են իրենց աշխատանքը, ցուցադրում են մարզումների ռեժիմը և առաջարկում են զինվորական կյանքի ավելի մատչելի պատկերացում։
2026 թվականին Գերմանիան գրանցել է աճող հետաքրքրություն իր զինված ուժերի նկատմամբ՝ զորակոչի արշավի մեկնարկից հետո, դիմորդների թիվը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 20%-ով։
Սոցիալական մեդիան որպես զորակոչիկներին հասնելու հիմնական գործիք
Այս արշավների ընդհանուր առանձնահատկությունն այն է, որ նրանք կարողանում են հարմարվել սոցիալական մեդիայի տրամաբանությանը։ Բանակները այլևս պարզապես զորակոչի գովազդներ չեն տեղադրում առցանց։ Նրանք կառուցում են նվիրված ալիքներ՝ պոտենցիալ զորակոչիկներին հասնելու համար, որտեղ նրանք արդեն սպառում են տեղեկատվություն։
Իսպանիան առաջարկում է մեկ այլ, ավելի վերջերս ներկայացված օրինակ։ Մայիսին Իսպանիայի բանակը բացեց պաշտոնական TikTok հաշիվ՝ WhatsApp ալիքի հետ մեկտեղ, հստակորեն կապելով այս քայլը «հաստատության հաղորդակցությունը տեղեկատվության սպառման ներկայիս սովորույթներին հարմարեցնելու անհրաժեշտության հետ՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով երիտասարդ լսարանին»։
Ալիքները օգտագործվում են ռազմական գործունեությունը ցուցադրելու, կարիերայի հնարավորությունները բացատրելու և հաստատությունը հանրությանը մոտեցնելու համար։
Բանակը հայտարարել է, որ նպատակն է առաջարկել «ճշմարիտ, թափանցիկ և ժամանակին» տեղեկատվություն՝ օգտագործելով այնպիսի հարթակներ, որոնք արդեն իսկ երիտասարդ սերունդների առօրյա կյանքի մաս են կազմում և կառուցում են իրենց սեփական թվային էկոհամակարգերը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն հակադարձում է, քանի որ ԱՄՆ-ն վերականգնում է առևտրային ճնշումը դաշինքի վրա և մեղադրում է Բրյուսելին Չինաստանին մաքսատուրքերից խուսափելու հնարավորություն տալու մեջ
ԵՄ-ն ողջունում է Իսրայելի կանաչ լույսը Գազայի սահմանային առաքելության երկարաձգման համար
ՆԱՏՕ-ի ծրագիրը անօդաչու թռչող սարքերով լի մարտադաշտի համար. թող արհեստական բանականությունը թռչի, մինչ մարդիկ կորոշեն, թե ով կմնա