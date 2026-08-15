Կիևի ուժերը վերադարձրել են 26 բնակավայր և ավելի քան 600 կմ² տարածք Ուկրաինայի հարավ-արևելքում

Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի վերլուծաբանները գործողությունը ներկայացրել են որպես ապացույց այն բանի, որ Ուկրաինան դեռևս կարող է իրականացնել համակարգված, մեքենայացված հակագրոհներ՝ չորս տարուց ավելի տևած հիմնականում ստատիկ մարտերից հետո։
Ուկրաինայի ռազմական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ իր ուժերը ազատագրել են 26 բնակավայր Ուկրաինայի հարավ-արևելքում գտնվող Օլեքսանդրիվկայի շուրջ առաջխաղացման ընթացքում, որը տևել է ավելի քան վեց ամիս։
Ազատագրված բնակավայրերից 12-ը գտնվում են Դնեպրոպետրովսկի մարզում, 10-ը՝ Դոնեցկի մարզում և չորսը՝ Զապորոժյեի մարզում։
Կիևի իշխանությունները պնդում են, որ Օլեքսանդրիվկայի ուղղությամբ հակագրոհը նախատեսված էր Ռուսաստանի գարնանային-ամառային հարձակումը զսպելու և ռուսական զորքերը Դնեպրոպետրովսկի մարզից դուրս մղելու համար, որը Մոսկվան փորձում էր բաժանել բուֆերային գոտու։
Ըստ Ուկրաինայի օդադեսանտային գրոհային ուժերի հրամանատարության՝ Կիևի զորքերը ազատագրել են ավելի քան 745 կմ² տարածք։
Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը (ISW), որը հետևում է պատերազմին բաց կոդով քարտեզագրման միջոցով, տվել է ավելի պահպանողական թիվ՝ մոտավորապես 626.69 քառակուսի կիլոմետր ազատագրված Ալեքսանդրովկայի ուղղությամբ և հարակից Հուլյաիպոլե հատվածի հյուսիսային եզրին, միաժամանակ զգուշացնելով, որ իր մեթոդաբանությունը «հավանաբար թերագնահատում է ուկրաինական առաջխաղացումը»։
ISW վերլուծաբանները գործողությունը ներկայացրել են որպես ապացույց այն բանի, որ Ուկրաինան դեռ կարող է կազմակերպել համակարգված, մեքենայացված հակագրոհներ՝ չորս տարուց ավելի հիմնականում ստատիկ, հյուծող մարտերից հետո։
ԱՄՆ-ում գործող վերլուծական կենտրոնը ձեռքբերումները վերագրել է մի քանի ամրապնդող գործոնների՝ ուկրաինական հրամանատարության օպերատիվ պլանավորման հասունացմանը, ռուսական ՀՕՊ համակարգերի ճնշման և ոչնչացման շարունակական արշավին, ռուսական լոգիստիկայի դեմ միջին հեռահարության հարվածների ակտիվացմանը, Ուկրաինայի առավելությունին մարտավարական անօդաչու թռչող սարքերի պատերազմում և փետրվարի 1-ին Starlink կապի կտրուկ անջատմանը Ուկրաինայի ներսում գործող ռուսական ստորաբաժանումների համար։
ISW-ն ասել է, որ Ալեքսանդրովկայի մոտ տեղի ունեցած մարտերը նաև հետևանքներ են ունեցել քարտեզի այլ մասերում՝ ստիպելով Մոսկվային ընտրություն կատարել՝ ամրապնդել իր պաշտպանությունը այնտեղ, թե՞ ուղղորդել զորքերն ու սարքավորումները ռազմաճակատի ավելի խորը հարձակողական գործողությունների համար, այս դիլեման սրվել է Ռուսաստանի կողմից զորքերի հավաքագրման նվազող տեմպի պատճառով։
Համեմատության համար, ISW-ն հաշվարկել է, որ նույն վեցուկես ամսվա ընթացքում ամբողջ ռազմաճակատի գծում ռուսական ուժերը կորցրել են մոտավորապես 233.74 քառակուսի կիլոմետր տարածք, չնայած նրանց հաջողվել է գրավել կամ ներթափանցել ընդամենը 382.98 քառակուսի կիլոմետր նոր տարածք, բացթողում, որը, ISW-ի խոսքով, ավելի է առանձնացնում Ուկրաինայի տեղայնացված հաջողությունը Ալեքսանդրովկայի մոտ։
Բաց մի թողեք
Ռումինիայում անօդաչու թռչող սարք է կործանվել՝ «շատ ցածր բարձրության» վրա չնկատվելուց հետո
Զելենսկին կոչ է անում ավելի շատ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի պաշտպանական մատակարարման շղթաների նկատմամբ
Լեհաստանը վճռականորեն է վերաբերվում ուկրաինական հացահատիկի արգելքին