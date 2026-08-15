ԵՄ մայրաքաղաքները դեմ են արտահայտվել հանձնաժողովի առաջարկին՝ վերացնելու այդքան քննադատված մեխանիզմը

Գերմանիայի գաղտնիության պահպանման մարմինը կոչ է անում ԵՄ-ին հրաժարվել cookie-ների պաստառներից
Գերմանիայի դաշնային մարմինների համար պատասխանատու գաղտնիության պահպանման մարմինը կոչ է անում cookie-ների պաստառները փոխարինել նոր, կենտրոնացված լուծմամբ ամբողջ Եվրոպայում։
Cookie-ների պաստառները դարձել են ինտերնետում զննարկման հիմնական մասը, և կայքերը խնդրում են օգտատերերի համաձայնությունը իրենց մասին տվյալներ հավաքելու համար։ Շատերը դա անում են շրջանցիկ և հեշտությամբ չմերժվող ձևերով, ինչը նշանակում է, որ օգտատերերը վերջում ընդունում են cookie-ները, նույնիսկ եթե իրականում չեն ցանկանում, որ իրենց տվյալները հավաքվեն։
Հարցման մասնակիցների երեք քառորդը, ովքեր ներկայումս սեղմում են «ընդունել բոլորը» կոճակը, ավելի հաճախ կընտրեին մերժել բոլոր cookie-ները, եթե դա այդքան հեշտ լիներ, ըստ Գերմանիայի տվյալների պաշտպանության և տեղեկատվության ազատության դաշնային հանձնակատարի (BfDI) կողմից հինգշաբթի օրը հրապարակված նոր հարցման տվյալների։
Այս երկարատև խնդիրը լուծելու համար, BfDI Լուիզա Շպեխտ-Ռիմենշնայդերը փոխարենը առաջարկում է նոր լուծում, որը թույլ կտա ինտերնետ օգտատերերին մեկ տեղում սահմանել իրենց նախընտրությունները, ապա բոլոր կայքերը համապատասխանաբար հարմարեցնել, այսպես կոչված թխուկների կառավարիչներ։
«Այս կերպ օգտատերերը կարող են մեկ անգամ կենտրոնանալ այն բանի վրա, թե ինչ տեսակի տվյալների մշակում են ցանկանում. մնացածը պարզապես ավտոմատ կերպով տեղի է ունենում ֆոնային ռեժիմում», – ասվում է նրա զեկույցում։
Պարզեցում՝ այո, բայց ոչ այս կերպ
Շպեխտ-Ռիմենշնայդերը հստակորեն մատնանշում է թվային «պարզեցման» փաթեթի շուրջ ընթացող բանակցությունները, որոնք ներկայումս ընթանում են ԵՄ մակարդակով։
Այս փաթեթում Եվրոպական հանձնաժողովը սկզբնապես առաջարկել էր, որ օգտատերերը կարողանան իրենց թխուկների նախընտրությունները սահմանել մեկ անգամ իրենց զննարկիչում, որը հետո յուրաքանչյուր կայքին կտեղեկացնի դրանց մասին։ Լրատվամիջոցների կազմակերպությունները կբացառվեն միջոցառումներից։
Սակայն ԵՄ մայրաքաղաքները հունիսին հանեցին այս առաջարկը փաթեթի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումից։
Երկրները պնդում էին, որ ցանկանում են տեսնել ավելի մանրամասն վերլուծություն՝ գովազդային և մեդիա խմբերի կողմից ինտենսիվ լոբբինգից հետո, որոնք մտահոգված էին, թե ինչ փոփոխությունները կնշանակեն իրենց եկամուտների համար։
Հարցը մնում է վիճելի թե՛ Խորհրդում, թե՛ Խորհրդարանում: Շպեխտ-Ռիմենշնայդերը հինգշաբթի օրը զգուշացրեց, որ քաղաքական գործիչները պետք է լուրջ վերաբերվեն թխուկների պաստառների վերաբերյալ հասարակական կարծիքին։
Գերմանական գաղտնիության վերահսկող մարմինը, հավանաբար, չի կարողանա իր ներկայիս պաշտոնում ավարտին հասցնել թվային համալիր քննարկումը: Շպեխտ-Ռիմենշնայդերը մարտին հայտարարեց իր հրաժարականի մասին՝ վկայակոչելով առողջական խնդիրները։
Մերցի կառավարությունն արդեն հաստատել է իր իրավահաջորդին, որը պետք է պաշտոնը ստանձնի հոկտեմբերին։
Կադրերի փոփոխությունը տեղի է ունենում Գերմանիայում ավելի լայն քննարկման ֆոնին, որը վերաբերում է երկրում գաղտնիության կանոնների կիրառման հնարավոր բարեփոխմանը, որը ներկայումս հետևում է դաշնային մոդելին՝ տասնյակից ավելի մարմիններով։
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաջնորդները արձակուրդում են, Դաշինքին ազդող ճգնաժամերը՝ ոչ
Ուկրաինայի նոր բալիստիկ հրթիռը Պուտինին հասանելիության սահմաններում է դնում
Զելենսկու Բալկանյան սխալը