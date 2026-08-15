Լեհաստանը վճռականորեն է վերաբերվում ուկրաինական հացահատիկի արգելքին

Ուկրաինայի հացահատիկի շուրջ վեճը սրվում է Լեհաստանի 2027 թվականի ընտրություններից առաջ։
Ուկրաինական գյուղատնտեսական մթերքները կրկին Լեհաստանի քաղաքական բանավեճի կենտրոնում են, որն արդեն իսկ սրվում է 2027 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։
Ուկրաինայից հացահատիկի մրցակցային ներմուծումը վաղուց լարվածության թեժ կետ է եղել Լեհաստանում, քանի որ տեղի ֆերմերները վախենում են, որ դրանք կարող են ողողել ներքին շուկան։
Սև ծովում վերջերս տեղի ունեցած հարձակումները, որոնք խաթարել են Ուկրաինայի արտահանումը երրորդ երկրներ, վերակենդանացրել են 2022 թվականի խառնաշփոթի հիշողությունները, երբ համաշխարհային շուկաներ ուղարկվող հացահատիկը վերաուղղորդվեց ԵՄ «համերաշխության ուղիներով», և Բրյուսելը ժամանակավորապես ազատականացրեց առևտուրը Ուկրաինայի հետ։
Ի պատասխան, մի քանի հարևան երկրներ, այդ թվում՝ Լեհաստանը, միակողմանի արգելքներ են սահմանել ուկրաինական հացահատիկի և այլ ապրանքների ներմուծման վրա։ Սահմանափակումների մեծ մասը շարունակում է ուժի մեջ մնալ այսօր՝ չնայած Բրյուսելի կողմից բազմիցս նախազգուշացումներին, որ դրանք խախտում են ԵՄ կանոնները։
Լեհաստանի գյուղատնտեսության նախարար Ստեֆան Կրաևսկին ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ Վարշավան չի տուժում Բրյուսելի ճնշումներից։
«Ես կանոնավոր կապի մեջ եմ Եվրոպական հանձնաժողովի հետ, բայց ես մտադրություն չունեմ վերացնել ուկրաինական հացահատիկի վրա դրված արգելքը», – ազգային լրատվամիջոցներին ասել է Կրաևսկին: «Այս հացահատիկը պետք է արտահանվի երրորդ երկրների շուկաներ, այլ ոչ թե մնա Եվրոպայում և վնասի առևտրային հարաբերություններին»։
Քանի որ Ուկրաինան փորձում է գտնել արտահանման այլընտրանքային ուղիներ, Կրաևսկուն հարցրել են, թե արդյոք կավելանա Լեհաստանով տարանցումը, որը, չնայած արգելքին, թույլատրվում է։
Նա կասկածամիտ էր: «Նման քննարկումներ այս պահին չկան: Ես պատրաստ եմ օգնել Ուկրաինային, բայց ոչ լեհ ֆերմերների և սննդամթերքի վերամշակողների հաշվին», – ասել է նա՝ հավելելով, որ հոսքի ցանկացած աճ կպահանջի նավահանգստի ավելի մեծ հզորություն։
ԵՄ-Ուկրաինա առևտրային համաձայնագիր
Մինչ Լեհաստանում սկսվում է 2027 թվականի ընտրարշավը, աջակողմյան պոպուլիստական «Իրավունք և արդարադատություն» (PiS) կուսակցությունը մեծացնում է ճնշումը Դոնալդ Տուսկի կառավարության վրա, որը գլխավորում է նրա ԵՄ-ի կողմնակից կենտրոնամետ քաղաքացիական կոալիցիան։
PiS-ը քննադատել է 2025 թվականի ԵՄ-Ուկրաինա առևտրային համաձայնագիրը և դրա կողմից տրամադրվող ներմուծման քվոտաները ուկրաինական մի շարք ապրանքների համար, որոնք Լեհաստանը, ըստ ԵՄ օրենսդրության, կթույլատրի երկիր։
Եվրոպական հանձնաժողովը բազմիցս հայտարարել է, որ համաձայնագիրը ներառում է բավարար երաշխիքներ «զգայուն» ապրանքների համար և կոչ է արել Լեհաստանին, Հունգարիային և Սլովակիային վերացնել իրենց սահմանափակումները։
Բաց մի թողեք
Կիևի ուժերը վերադարձրել են 26 բնակավայր և ավելի քան 600 կմ² տարածք Ուկրաինայի հարավ-արևելքում
Ռումինիայում անօդաչու թռչող սարք է կործանվել՝ «շատ ցածր բարձրության» վրա չնկատվելուց հետո
Ռուսաստանը խոստովանում է բենզինի նոր պակասի մասին՝ Ուկրաինայի կողմից շարունակվող հեռահար հարվածների ֆոնին