Զելենսկին կոչ է անում ավելի շատ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի պաշտպանական մատակարարման շղթաների նկատմամբ

Ռուսաստանը հուլիսին Ուկրաինայի վրա նետել է ավելի քան 8300 սահող ռումբ՝ ռեկորդային ցուցանիշ ներխուժումից ի վեր
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի պաշտպանական մատակարարման շղթայի դեմ՝ 2022 թվականի փետրվարից ի վեր ուղղորդվող ռումբերի ամենամեծ թվից հետո։
«Անհրաժեշտ է ճնշում գործադրել օտարերկրյա բաղադրիչների յուրաքանչյուր մատակարարման շղթայի և յուրաքանչյուր ձեռնարկության վրա, որը աշխատում է կյանքերի դեմ հարվածներ հասցնելու համար», – գրել է նա ուրբաթ օրը սոցիալական ցանցերում՝ անդրադառնալով հրթիռներին, ռումբերին և անօդաչու թռչող սարքերին։
Մեկնաբանությունները հնչել են այն բանից հետո, երբ Մոսկվան հինգշաբթի երեկոյան ուղղորդվող ռումբերով հարվածել է բնակելի շենքերին Կրամատորսկի արևելյան քաղաքում, որի հետևանքով զոհվել է մեկ և վիրավորվել 16 մարդ։
Զելենսկին գրել է, որ Ռուսաստանը ամեն օր մոտ 220 ուղղորդվող ռումբ է արձակում առաջնագծի քաղաքներում՝ հավելելով, որ Ռուսաստանը շարունակում է արտադրել այդ զենքը՝ չնայած միջազգային պատժամիջոցներին։
Մոսկվան օգտագործում է խորհրդային դարաշրջանի ռումբեր, որոնք հագեցած են էժան ուղղորդման համակարգերով՝ Միասնական սահող և ուղղիչ մոդուլով (UMPK), ինչպես նաև նոր սերնդի հատուկ կառուցված սահող ռումբեր, որոնք առաջին անգամ դիտարկվել են 2024 թվականին։
Սովորական գրավիտացիոն ռումբի նման ուղիղ ներքև ընկնելու փոխարեն, ուղղորդվող կամ սահող ռումբերը հարթ ուղղությամբ են շարժվում դեպի ուղղորդման համակարգերի օգնությամբ թիրախը, ինչը թույլ է տալիս ինքնաթիռներին դրանք արձակել ուկրաինական ՀՕՊ հրթիռների կամ ռեակտիվ կործանիչների գործողության շառավղից դուրս։
Ռուսաստանը ավելի ու ավելի է օգտագործում այս զենքը ռազմական թիրախներից դուրս՝ առաջնագծից ավելի հեռու բնակելի տարածքները թիրախավորելու համար։
Ըստ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության՝ Ռուսաստանը հուլիսին ավելի քան 8300 սահող ռումբ է նետել, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է պատերազմի սկզբից ի վեր ցանկացած այլ ամսվա ընթացքում։ Ռուսական ինտենսիվ ռմբակոծությունները նաև անցյալ ամիսը դարձրել են Ուկրաինայի քաղաքացիական բնակչության համար ամենամահացու ամիսը 2022 թվականի ապրիլից ի վեր։
2026 թվականի ապրիլին Համատեղ օդային ուժերի կոմպետենտության կենտրոնի գնահատականը էլեկտրոնային պատերազմը սահմանում է որպես ամենաարդյունավետ հակազդեցություն, որը Ուկրաինան մշակել է Մոսկվայի ուղղորդվող ռումբերին հակազդելու համար՝ օգտագործելով խցանումներ՝ UMPK-ի ճշգրտությունը նվազեցնելու համար։
Պատժամիջոցներ
ԵՄ երկրները հաստատել են մի քանի պատժամիջոցների փաթեթներ, որոնք ուղղված են սահող ռումբերի արտադրության համար բաղադրիչներ մատակարարող ընկերություններին։
Ըստ Ուկրաինայի կոռուպցիայի կանխարգելման ազգային գործակալության զեկույցի՝ ԵՄ-ի 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթը, որը հաստատվել է անցյալ ամիս, ներառում էր 13 ընկերություն, որոնք էլեկտրոնային բաղադրիչներ էին արտահանում Ռուսաստան՝ պաշտպանական սարքավորումներ արտադրելու համար։
Ընկերություններից երկուսը հատուկ նպաստում են Մոսկվայի սահող ռումբերի ուղղորդման մոդուլների արտադրությանը։
Բաց մի թողեք
Կիևի ուժերը վերադարձրել են 26 բնակավայր և ավելի քան 600 կմ² տարածք Ուկրաինայի հարավ-արևելքում
Ռումինիայում անօդաչու թռչող սարք է կործանվել՝ «շատ ցածր բարձրության» վրա չնկատվելուց հետո
Լեհաստանը վճռականորեն է վերաբերվում ուկրաինական հացահատիկի արգելքին