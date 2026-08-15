Ռումինիայում անօդաչու թռչող սարք է կործանվել՝ «շատ ցածր բարձրության» վրա չնկատվելուց հետո

Ռումինիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ անօդաչու թռչող սարքը կործանվել է անտառապատ տարածքում, և որ մինչ օրս զոհերի կամ գույքի կամ ենթակառուցվածքների վնասի մասին որևէ տեղեկություն չի հաղորդվել։
Տեղական իշխանությունների տվյալներով՝ Ռումինիայում ուրբաթ օրը անօդաչու թռչող սարք է կործանվել՝ երկրի օդային տարածքում չնկատվելուց հետո, քանի որ ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևում շարունակվում է անօդաչու թռչող սարքերի մասնակցությամբ ներխուժումների ալիքը։
Հայտարարության մեջ Ռումինիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ արտակարգ իրավիճակների թեժ գծին զանգ է ստացվել երկրի արևելքում՝ Ուկրաինայի հետ սահմանից մոտ հինգ կմ հեռավորության վրա, Լունկավիցայի մոտ կործանված անօդաչու թռչող սարքի վերաբերյալ։
«Այս պահին հասանելի տվյալների հիման վրա՝ օդային թիրախը չի հայտնաբերվել նախարարության ռադարային հսկողության համակարգերի կողմից, քանի որ այն թռչում էր շատ ցածր բարձրության վրա», – ասել է նախարարությունը՝ հավելելով, որ անօդաչու թռչող սարքը կործանվել է անտառապատ տարածքում, և որ մինչ օրս զոհերի կամ գույքի կամ ենթակառուցվածքների վնասի մասին որևէ տեղեկություն չի հաղորդվել։
Վթարը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ՆԱՏՕ-ի Բալթյան օդային ոստիկանության առաքելության շրջանակներում գործող իտալական Eurofighter ինքնաթիռը ուրբաթ օրը Լատվիայի օդային տարածքում խոցել է «օտարերկրյա անօդաչու թռչող սարք»։
ՆԱՏՕ-ի օդային հրամանատարության տվյալներով՝ Լիտվայի Շյաուլյայի ավիաբազայից երկու իտալական Eurofighter ինքնաթիռներ են բարձրացել Էստոնիայի Իմարի ավիաբազայից երկու թուրքական F-16-ների հետ միասին՝ անօդաչու թռչող սարքը նույնականացնելու և որսալու համար։
Լատվիայի զինված ուժերը հայտարարել են, որ անօդաչու թռչող սարքը Լատվիա է մտել «ռուսական էլեկտրամագնիսական պատերազմի արդյունքում» և որ այն որսացվել է Բալվի շրջանի վերևում։
Ռումինիայի անօդաչու թռչող սարքերի մարտը
Ռումինիայի Ուկրաինայի հետ ընդհանուր սահմանը և Սև ծովի երկայնքով նրա դիրքը նրան դնում են անվտանգության մարտահրավերների առաջնագծում, որոնք բխում են Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից, որը սկսվել է 2022 թվականի փետրվարին։
Երկիրը, մասնավորապես, վերջին ամիսներին դարձել է անօդաչու թռչող սարքերի հետ կապված միջադեպերի և ներխուժումների օջախ։
Այս շաբաթվա սկզբին ռումինացի ռազմական ջրասուզորդները Սև ծովում՝ Նեպտունի խորը գազային նախագծի մոտ, իրականացրել են երկու Gerbera տիպի անօդաչու թռչող սարքերի վերահսկվող պայթյուն։
Հուլիսին ռումինական F-16 կործանիչները ընդամենը երեք օրվա ընթացքում խոցեցին երեք անօդաչու թռչող սարք, մինչդեռ հունիսին Կոնստանցա նավահանգստում պայթեց ուկրաինական ծովային անօդաչու թռչող սարք։
Մայիսին Գալացի քաղաքում վթարի ենթարկվեց նաև պայթուցիկ նյութերով լի ռուսական անօդաչու թռչող սարք, որը հրդեհ առաջացրեց բնակելի շենքում և վիրավորեց երկու մարդու։
ՆԱՏՕ-ի և եվրոպացի պաշտոնյաները դատապարտել են նման միջադեպերը և իրենց համերաշխությունը հայտնել Ռումինիային և դաշինքի արևելյան թևի երկայնքով տուժած այլ երկրներին։
Հյուսիսատլանտյան խորհուրդը նույնպես չորեքշաբթի օրը հանդիպեց՝ քննարկելու Արևելյան Եվրոպայում վերջերս տեղի ունեցած միջադեպերի ալիքը։
Հանդիպումից հետո ՆԱՏՕ-ն հայտարարեց. «Դաշնակիցները վերահաստատեցին, որ Ռուսաստանը կրում է օդային տարածքի խախտումների լիակատար պատասխանատվությունը, որոնք վտանգավոր և անընդունելի են և ցույց են տալիս Ռուսաստանի կողմից ռիսկի նկատմամբ աճող հանդուրժողականությունը»։
«ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է կանխել և պաշտպանվել ցանկացած ագրեսիայից», – հավելեց նա։
Բաց մի թողեք
Կիևի ուժերը վերադարձրել են 26 բնակավայր և ավելի քան 600 կմ² տարածք Ուկրաինայի հարավ-արևելքում
Զելենսկին կոչ է անում ավելի շատ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի պաշտպանական մատակարարման շղթաների նկատմամբ
Լեհաստանը վճռականորեն է վերաբերվում ուկրաինական հացահատիկի արգելքին