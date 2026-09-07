Գերմանիայի ծայրահեղ աջակողմյան AfD-ն գրանցեց իր ամենամեծ հաղթանակը

Հականերգաղթային, ռուսամետ կուսակցությունը առաջին անգամ զգալի իշխանություն ունենալու շեմին է։
ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանիայի ծայրահեղ աջակողմյան կուսակցությունը գրանցեց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր իր ամենամեծ ընտրական հաջողությունը կիրակի օրը Սաքսոնիա-Անհալթում կայացած տարածաշրջանային քվեարկության ժամանակ, որտեղ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը առաջին անգամ մոտեցավ իրական իշխանության շեմին։
Երկրի ընտրությունները դիտվում են որպես կարևորագույն փորձություն այն բանի համար, թե արդյոք հականերգաղթային, Ռուսաստանին բարեկամ AfD-ն, որն այժմ հարմարավետորեն ամենահայտնի կուսակցությունն է ԵՄ ամենամեծ տնտեսությունում, կարող է իր ընտրական ուժը վերածել կառավարությունում դիրքի։
Կուսակցությունն ինքնին անկեղծորեն հայտարարում է, որ Սաքսոնիա-Անհալթի արևելյան շրջանը համարում է իր ազգային նկրտումների նախագիծ՝ օգտագործելով «Ամեն ինչ սկսվում է այստեղից» կարգախոսը։
«Մենք պատմություն ենք կերտել։ Մենք վերադարձնում ենք մեր երկիրը։ Այն սկսվում է այստեղ՝ Սաքսոնիա-Անհալթում», – ասաց «ԱֆԴ»-ի տարածաշրջանային վարչապետի թեկնածու Ուլրիխ Զիգմունդը Մագդեբուրգ քաղաքում կայացած հաղթանակի միջոցառման ժամանակ, որտեղ ամբոխը միաբերան վանկարկել է նրա անունը՝ «Ուլի, Ուլի»։
Գրեթե բոլոր քվեաթերթիկների հաշվարկից հետո «ԱֆԴ»-ն, հավանաբար, կհաղթի մոտ 44 տոկոս, ինչը մեծ հաղթանակ է բարձր մասնակցության շնորհիվ, ինչը նրան կտա 39 տեղ տարածաշրջանային խորհրդարանում՝ գրեթե պակաս, քան 42 տեղ, որոնք անհրաժեշտ են բացառություն անելու համար։
ԱֆԴ-ի իշխանության տիրապետման շուրջ քաղաքական վեճը, հավանաբար, կկենտրոնանա այն բանի վրա, թե արդյոք այն կարող է համաձայնության գալ Արևելյան Գերմանիայի կոմունիստական կուսակցության նախկին անդամի կողմից հիմնադրված BSW-ի հետ։ Այլընտրանքը մյուս կուսակցությունների պատգամավորներին համոզելն է լքել կուսակցությունը։
Կիրակի օրվա ընտրությունները աղետ են կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության համար։ Նրա աջակցությունը կտրուկ անկում ապրեց՝ հասնելով 18 տոկոսից պակասի՝ 2021 թվականին հավաքած 37,1 տոկոսի համեմատ։
Ընդամենը 2,1 միլիոն բնակչություն ունեցող այս փոքրիկ նահանգում AfD-ի հաջողությունը նույնիսկ ենթադրություններ է առաջացրել Kanzlertaush-ի կամ կանցլերի փոխանակման հնարավորության մասին։
Զիգմունդը պնդեց, որ արդյունքը Մերցի համար ուղիղ ազդանշան էր։
«Իհարկե, սա նաև Բեռլինին ուղղված ուղերձ է… Այս մարդու կանցլերությունում գտնվելու յուրաքանչյուր օրը չափազանց շատ է։ Ահա թե ինչպես են Սաքսոնիա-Անհալթի բնակիչները դա տեսնում»։
Ժամը 22:00-ին Մերցը աչքի էր ընկնում իր բացակայությամբ, քանի որ չէր հայտնվել արդյունքին անդրադառնալու համար, որը Բեռլինում լայնորեն դիտվում է որպես երկրի հետպատերազմյան պատմության շրջադարձային կետ։
Ընտրական մաթեմատիկա
AfD-ի կառավարման կարողության ընտրական թվաբանությունը դեռևս որոշվում է։
AfD-ի ազգային համանախագահ Ալիս Վայդելը անմիջապես ողջունեց «պատմական արդյունքը» և ասաց, որ կուսակցությունն ունի «կառավարելու շատ հստակ մանդատ»։
Սակայն Զիգմունդը հիմա պետք է որոշի, թե արդյոք կարող է աջակցություն ստանալ այլ կուսակցությունների անդամներից՝ նույնիսկ անհատական հիմունքներով՝ 42 տեղանոց մեծամասնություն ստանալու համար։
Վայդելն ասել է, որ իր կուսակցությունը «միշտ ձեռք մեկնած է» կոալիցիոն գործընկերների համար։ Զիգմունդը նաև ասել է, որ պատրաստ է համագործակցել օրենսդիր մարմնի մյուս անդամների հետ՝ որպես «խմբակցություն կամ անհատ ներկայացուցիչ»։
Ամենահավանական գործընկերը Սառա Վագենկնեխտի պոպուլիստական BSW կուսակցությունն է, որը ծայրահեղ աջերի դեմ հիմնական կուսակցությունների «պատնեշի» ստեղծումը դատապարտել է որպես հակաժողովրդավարական, և, կարծես, պատրաստվում է ունենալ չորս օրենսդիր։ Սակայն AfD-ն նաև կոչ է արել CDU անդամներին առանձնանալ և միավորել իրենց ուժերը։
BSW-ն առաջարկել է նշանակել «անկուսակցական» վարչապետ, որը կղեկավարի նահանգային կառավարությունը՝ խորհրդարանում «փոփոխվող դաշինքներով»։ Սակայն AfD-ն, հավանաբար, չի համաձայնի նման պայմանավորվածության. ավելի հավանական է, որ BSW-ն, ի վերջո, կարող է օգնել AfD-ի առաջատար թեկնածուին իշխանությունը ստանձնել ավելի ոչ ֆորմալ հիմունքներով։
Տինո Չրուպալլան՝ AfD-ի մյուս ազգային համանախագահը, կանխատեսեց, որ AfD-ն միայն ավելի ուժեղ կդառնա, եթե մյուս կուսակցությունները միավորվեն դրա դեմ՝ այն իշխանությունից հեռու պահելու համար։
«Մեր դիրքորոշումը հստակ է։ Եթե մյուսները կարծում են, որ իրենք ավելի լավ գիտեն, և որ այս ընտրությունների արդյունքը ապագայի նշան չէ, ապա նրանք պետք է առաջ գնան [AfD-ի առանց], բայց հաջորդ ընտրությունների արդյունքը կլինի 50-ից ավելի», – ասաց նա։
Մարմնական հարված Մերցին
Արդյունքը ծանր հարված է CDU-ի համար, որը կառավարել է տարածաշրջանը վերջին 24 տարիների ընթացքում։ CDU-ի գլխավոր քարտուղար Ֆրանցիսկա Հոփերմանը այն անվանեց «շատ դժվար արդյունք» և «ընդհանուր պարտություն» քրիստոնյա դեմոկրատների համար։
Սաքսոնիա-Անհալթի ներկայիս վարչապետ Սվեն Շուլցեն նույնպես ընդունեց պարտության ծանրությունը, հատկապես այն պատճառով, որ մասնակցությունը, կարծես, շատ բարձր էր։
«Ընտրությունների հաղթողը՝ AfD-ն, այժմ Սաքսոնիա-Անհալթի նահանգային խորհրդարանի ամենաուժեղ ուժն է, և մենք՝ CDU-ում, ստիպված կլինենք գործ ունենալ այս արդյունքի հետ», – ասաց նա։
Այն փաստը, որ Սաքսոնիա-Անհալթում 10 ընտրողից չորսը աջակցել են AfD-ին, չնայած այն հանգամանքին, որ նահանգի հետախուզական գործակալությունը դրա տեղական մասնաճյուղը որակել է որպես աջ ծայրահեղական կազմակերպություն, իսկ առաջատար թեկնածու Զիգմունդի մերձավոր շրջապատի անդամները, ըստ տեղեկությունների, պատկանել են Հիտլերյան երիտասարդության մոդելով ստեղծված կազմակերպության, ընդգծում է արևելյան Գերմանիայի՝ Սառը պատերազմի ժամանակ կոմունիստական կառավարման տակ գտնվող տարածաշրջանի, հիմնական կուսակցությունների, լրատվամիջոցների և պետական հաստատությունների նկատմամբ տարածված անվստահությունը։
Կուսակցությունը 2013 թվականին հիմնադրվելուց ի վեր իր լավագույն արդյունքին հասավ՝ խոստանալով արտաքսել միգրանտներին «միգրացիոն հարձակման» միջոցով, ձգտել Մոսկվայի հետ ավելի սերտ հարաբերությունների, այդ թվում՝ Ռուսաստանի հետ դպրոցական փոխանակման ծրագրերը վերականգնելու միջոցով, դպրոցներից հեռացնել ծիածանագույն դրոշները և ներդնել «մանկական ողջույնի դրամաշնորհ»՝ առաջին երկու երեխաների համար 2000 եվրո և յուրաքանչյուր լրացուցիչ երեխայի համար 4000 եվրո։ Կուսակցությունը նաև խոստացել է բարեփոխել դպրոցական ուսումնական ծրագրերը՝ կրճատելու Գերմանիայի նացիստական անցյալի մասին նյութերը՝ փորձելով վերջ դնել այն բանին, ինչը նրա որոշ քաղաքական գործիչներ անվանում են «մեղքի պաշտամունք»։
Սակայն, կուսակցության հաջողությունը, ըստ երևույթին, պայմանավորված էր ոչ այնքան իր սեփական խոստումներով, որքան ընտրողների կողմից հիմնական կուսակցությունների, մասնավորապես Մերցի և նրա պահպանողական դաշինքի մերժմամբ։ ARD-ի էքզիթ փոլի համաձայն, Սաքսոնիա-Անհալթի ընտրողների միայն 9 տոկոսն է հավանություն տալիս Մերցի գործունեությանը։
Սաքսոնիա-Անհալթը Գերմանիայի ամենացածր միջին զուտ եկամուտ ունեցող նահանգն է, և տնտեսական անհանգստությունը՝ արդյունաբերության անկման և էներգիայի ծախսերի աճի վերաբերյալ, ընտրողներին մոտիվացնող հիմնական գործոն էր։ ARD-ի հարցման համաձայն, մոտ 70 տոկոսը նշել է, որ «խիստ մտահոգված» է, որ գների բարձրացումը կխանգարի իրենց վճարել իրենց հաշիվները, մինչդեռ 58 տոկոսը վախենում է, որ չի կարողանա պահպանել իրենց կենսամակարդակը։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ AfD-ն առաջատար է նաև արևելյան Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիա նահանգում, որտեղ ընտրողները գնում են ընտրությունների սեպտեմբերի 20-ին։ Բեռլինում, որը ավանդաբար ձախակողմյան մայրաքաղաք է, որտեղ ընտրողները քվեարկում են նույն օրը, AfD-ն նույնպես լավ արդյունքներ է ցույց տալիս՝ մոտ 18 տոկոս աջակցությամբ։
Սաքսոնիա-Անհալթի արդյունքը գերազանցում է AfD-ի նախորդ առաջընթացը Թյուրինգիա արևելյան շրջանում, որտեղ այն 2024 թվականին հավաքել էր ձայների 32.8 տոկոսը: Այդ ընտրություններից հետո CDU-ն սահմանափակվեց ձախակողմյան կուսակցությունների հետ փոքրամասնության կոալիցիա կազմելով:
Գերմանիայի արևելյան ընտրություններում ծայրահեղ աջակողմյան AfD-ն ջախջախիչ հաղթանակ է տարել
Մերցի CDU-ն պատմական պարտություն է կրել, քանի որ AfD-ն չի կարողացել ապահովել բացարձակ մեծամասնությունը
Գերմանիայի ծայրահեղ աջակողմյան «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը ռեկորդային հաղթանակ է տարել Սաքսոնիա-Անհալթ արևելյան երկրամասում՝ կրկնապատկելով իր ձայները և ծանր պարտություն պատճառելով կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի պահպանողականներին։
AfD-ն նախնական վերջնական արդյունքների համաձայն ստացել է ձայների 43.8%-ը, ինչը նրա ամենաուժեղ ցուցանիշն է Գերմանիայի բոլոր նահանգային ընտրություններում։ Քրիստոնեա-դեմոկրատական միությունը անկում է ապրել մինչև պատմականորեն ամենացածր՝ 17.2%, 2021 թվականի 37.1%-ի համեմատ։
«Մենք պատմություն ենք կերտել», – ասել է AfD-ի վարչապետի թեկնածու Ուլրիխ Զիգմունդը, երբ հաղթանակի մասշտաբները պարզ են դարձել։ Զիգմունդը կոչ է արել CDU-ի անդամներին քանդել «պատնեշը», որի տակ Գերմանիայի հիմնական կուսակցությունները հրաժարվում են համագործակցել AfD-ի հետ։
«Որպես դեմոկրատ, ես միշտ կաջակցեմ բոլոր այն ուժերին, որոնք կմիանան մեզ՝ այս երկրում արմատական քաղաքական շրջադարձ կատարելու համար», – ասաց նա։
Անորոշություն
Այնուամենայնիվ, AfD-ն չկարողացավ ապահովել խորհրդարանական մեծամասնությունը, որը անհրաժեշտ կլիներ միայնակ կառավարելու համար՝ ապահովելով 39 տեղ 83 անդամից բաղկացած Լանդտագում, ինչը մեծամասնությունից երեքով պակաս է։
SPD-ն, «Կանաչները», Die Linke-ն և CDU-ն բոլորը բացառել են AfD-ի հետ կառավարումը, որի Սաքսոնիա-Անհալթ ճյուղը նահանգի ներքին հետախուզական գործակալության կողմից դասակարգվում է որպես հաստատված աջ ծայրահեղական։
Արդյունքը ծանր վիճակում գտնվող CDU-ն կանգնեցնում է իշխանության վերադառնալու անհարմար ճանապարհի առջև։ Սոցիալ-դեմոկրատների և «Կանաչների» հետ փոքրամասնության կոալիցիան կարող է կախված լինել ձախակողմյան Die Linke կուսակցության աջակցությունից կամ ձեռնպահ քվեարկությունից, որի հետ CDU-ն նույնպես խոստացել է չհամագործակցել։
SPD-ն ստացավ 9.3%, մինչդեռ «Կանաչները»՝ 8.9%, իսկ Die Linke-ն՝ 8.6%, յուրաքանչյուր կուսակցությանը տալով ութ տեղ։
Այժմ շատ բան կարող է կախված լինել «Սահրա Վագենկնեխտ դաշինքից», որը սոցիալապես պահպանողական կուսակցություն է, որը անջատվել է «Դի Լինկե»-ից։ Այն ստացել է 5.3% ձայն՝ նեղ տարբերությամբ հաղթահարելով ներկայացուցչության համար նախատեսված շեմը և զբաղեցնելով հինգ տեղ արդեն իսկ մասնատված խորհրդարանում։
Լիբերալ Ազատ դեմոկրատական կուսակցությունը, որը նախկին նահանգային կառավարության անդամ է, կորցրեց իր բոլոր տեղերը՝ ընդամենը 2.6% ձայներ հավաքելուց հետո։
Բաց մի թողեք
Ոչ թե Ճապոնիան, ոչ էլ ԱՄՆ-ն. Ֆրանսիան վտանգում է դառնալ հաջորդ պարտքային ճգնաժամը
Գերմանիայի արևելքում ընտրատեղամասերի բացման հետ մեկտեղ ծայրահեղ աջակողմյան AfD-ն առաջատար դիրք է գրավում
Սերբիայի ԵՄ անդամակցության հայտը պատին է դիպչում. Կոսը չեղարկում է