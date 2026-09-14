Լը Պենը սկսում է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը՝ կուսակցության ներսում առկա լարվածության ֆոնին

Այս քայլը կատարվում է Մարին Լը Պենի և «Ազգային միավորում» (RN) կուսակցության նախագահ Ժորդան Բարդելլայի միջև առկա ենթադրյալ տարաձայնությունների ֆոնին։
Վերադառնալով իր քաղաքական հենակետ՝ Ֆրանսիայի հյուսիս, Մարին Լը Պենն այս կիրակի հանդես է գալիս քարոզարշավի իր առաջին խոշոր ելույթով։ 2027 թվականի ընտրություններում ծայրահեղ աջ թեկնածուն գտնվում է Էնեն-Բոմոնում՝ նախագահական քարոզարշավի շրջանակներում, այն բանից հետո, երբ շաբաթ օրը Լը Տուկեում (Պա-դը-Կալե) տեղի ունեցավ նրա կուսակցության պատգամավորների հանդիպումը։
Ըստ OpinionWay-ի կողմից Les Échos-ի համար սեպտեմբերի 8-ին և 9-ին անցկացված հարցման՝ Լը Պենն այժմ առաջատարն է հարցումներում. ընտրողների 34%-ը հայտարարել է, որ մտադիր է քվեարկել նրա օգտին առաջին փուլում (տարբեր սցենարների դեպքում)։
Չնայած դրան՝ վերջին շաբաթներն անցել են մի շարք անհաջողությունների նշանի տակ՝ կապված Լը Պենի և «Ազգային միավորում» (RN) կուսակցության նախագահ Ժորդան Բարդելլայի միջև ենթադրյալ լարվածության, Ուկրաինային ցուցաբերվող օգնության վերաբերյալ հակասական հայտարարությունների, ինչպես նաև մի տեսանյութի հրապարակման հետ, որում ոստիկանության աշխատակիցը (ով նաև RN-ի անվտանգության խմբի նախկին կամավոր է եղել) ռասիստական, սեքսիստական և դավադրության տեսությունների վրա հիմնված արտահայտություններ է թույլ տալիս։
Մինչդեռ Լը Պենը դեռևս չի արձագանքել Բարդելլայի և Մեծ Բրիտանիայի ծայրահեղ աջ, հակաիմիգրացիոն «Reform UK» կուսակցության առաջնորդ Նայջել Ֆարաժի միջև ներգաղթի վերաբերյալ պայմանագրի ստորագրմանը։ Այդ պայմանագիրը նախատեսում է, որ բրիտանական ջրերում կասեցված միգրանտները հետ կուղարկվեն Ֆրանսիա, եթե երկու կուսակցություններն էլ ընտրություններում հաղթանակ տանեն։
Ի՞նչ դեր կխաղա Բարդելլան
Վերջին շաբաթներին ակտիվորեն շրջանառվում են լուրեր Լը Պենի և Բարդելլայի միջև առկա ենթադրյալ լարվածության մասին. վերջինս հավակնում է դառնալ Ֆրանսիայի հաջորդ վարչապետը։
Ըստ ֆրանսիական Libération թերթի՝ «Ազգային միավորում» կուսակցության նախագահը, իբր, օգոստոսի 31- Ավելի ուշ Բարդելլան հերքեց որևէ լարվածության առկայությունը՝ ֆրանսիական BFM-TV հեռուստաալիքին ասելով. «Ամեն ինչ շատ, շատ լավ է ընթանում, վստահեցնում եմ ձեզ։ Ես նրան 2000%-ով եմ սատարում»։ Նա հավելեց, որ Լը Պենի հետ ունի «անխախտ քաղաքական և անձնական մտերմություն»՝ միաժամանակ հերքելով, թե ցանկանում է կուսակցությանը պարտադրել իր գիծը։
«Ազգային միավորում» (RN) կուսակցության երկու առաջատար գործիչները ներկայացրել են տնտեսական տարբեր տեսլականներ, հատկապես կենսաթոշակների հարցում։ Ըստ Բարդելլայի՝ Ֆրանսիայի գործող կենսաթոշակային համակարգը «տնտեսապես կայուն չէ»։ Նա նաև կարծես թե վերապահումով է մոտենում այն մտքին, որ իր «ղեկավարը» հանրային վայրերում գլխաշոր կրելու արգելքի վերաբերյալ իր առաջարկը դարձնի նախընտրական քարոզարշավի կենտրոնական թեմա։
Օգոստոսի 31-ին նա պնդեց, որ նպատակը «հագուստի կանոնակարգ պարտադրելը» չէ՝ ընդգծելով, որ այդ հարցի շուրջ հանրաքվե կանցկացվի։ Եվրախորհրդարանում «Հայրենասերներ հանուն Եվրոպայի» խմբի նախագահը նաև ավելի շատ շուկայական մոտեցումներ է որդեգրում, քան Լը Պենը, ով ավանդաբար ավելի մեծ աջակցություն է ցուցաբերել պրոտեկցիոնիստական միջոցառումներին։
Աջակցություն Ուկրաինային
Բացի այդ, «Ազգային միավորումը» բախվում է նաև միջազգային հարցերի շուրջ տարաձայնությունների։
Սեպտեմբերի 4-ին BFM-TV-ի եթերում կուսակցության փոխնախագահ և Պերպինյանի քաղաքապետ Լուի Ալիոյին հարց ուղղեցին Ուկրաինային տրամադրվող օգնության վերաբերյալ։
«Մենք փակում ենք ծորակը։ Առողջապահական համակարգը, կրթական համակարգը, ամբողջ տնտեսությունը՝ ամեն ինչ խիստ կրճատվել է, սակայն մենք դեռ գումար ենք գտնում՝ ավելի շատ զենք ֆինանսավորելու համար (…) Ես պատրաստ եմ ընդունել դա, բայց ո՞վ է վճարում այս ամենի համար։ Պետք է նաև իմանալ, թե ինչպես կանգնեցնել պատերազմը», – ասաց նա։
Նրա խոսքերն արագորեն բանավեճի առիթ դարձան։
X հարթակում կենտրոնամետ-աջակողմյան «Հորիզոններ» (Horizons) կուսակցությունից 2027 թվականի ընտրությունների թեկնածու Էդուար Ֆիլիպն օգտվեց առիթից՝ մեղադրելով «Ազգային միավորմանը» «Պուտինի վարչակարգին աջակցելու» մեջ և Լը Պենը մեկ ժամվա ընթացքում պատասխանեց՝ հիշեցնելով նախկին վարչապետին, որ վերջինս պաշտոնավարում էր այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի նախագահին «մեծ շուքով ընդունեցին Վերսալի պալատում, իսկ այնուհետև՝ Բրեգանսոնի ամրոցում», և որ ինքը՝ վարչապետը, 2019 թվականի հունիսին իր հարազատ Հավր քաղաքում անձամբ էր դիմավորել Ռուսաստանի այն ժամանակվա վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։
«Ազգային միավորումը»՝ ոստիկանության հետ կապված սկանդալի կիզակետում
Սեպտեմբերի 8-ին ֆրանսիական «Midi Libre» տարածաշրջանային օրաթերթը հրապարակեց 2025 թվականի նոյեմբերին արված մի տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես են Կարկասոնի քաղաքային ոստիկանության մի քանի աշխատակիցներ գիշերային պարեկության ընթացքում ռասիստական, սեքսիստական և դավադրապաշտական բնույթի արտահայտություններ անում։
Պարեկային խմբի ղեկավարը, ով արել էր այդ երեկո հնչեցված արտահայտությունների գրեթե 90 տոկոսը, նախկին դեսանտային է, սակայն նա նաև կամավոր աշխատել էր «Ազգային միավորման» (RN) ներքին անվտանգության ծառայությունում։
Հատկանշական է, որ նա ուղեկցել է Բարդելլային մի շարք ուղևորությունների ընթացքում, այդ թվում՝ վերջինիս գրքի գովազդային շրջագայության, ինչպես նաև «Ազգային միավորում» (RN) կուսակցության՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկի ժամանակ։
Խոսքի կենտրոնում հայտնված ոստիկանը չորեքշաբթի օրը հեռացվել է «Ազգային միավորում» կուսակցությունից։ Բարդելլան իր հերթին նրա արտահայտած մտքերը որակել է որպես «զզվելի»։
Կարկասոնի դատախազությունը նույնպես չորեքշաբթի հայտարարել է տեսանյութում երևացող քաղաքային ոստիկանության չորս աշխատակիցների պաշտոնավարման կասեցման մասին։
Բաց մի թողեք
Նախընտրական առաջին ելույթում Լը Պենը խոստանում է առաջնահերթություն տալ Ֆրանսիայի քաղաքացիներին և լուծել բնակարանային ու կյանքի թանկացման խնդիրները
Լեհաստանը ընդլայնում է անվտանգության ռազմավարությունը՝ ռուսական հիբրիդային սպառնալիքների աճին զուգընթաց
«Ահա և կրկին սկսում եմ»․ Շվեդիայի ընտրությունները՝ լարված պայքարի կիզակետում