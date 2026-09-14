Գերմանիան Թրամփի թիմի հետ քննարկում է դեղագործության ոլորտին առնչվող առաջարկ՝ մաքսատուրքերի սպառնալիքի ֆոնին

Բեռլինը Վաշինգտոնի կողմից ճնշման է ենթարկվում՝ դեղամիջոցների համար ավելի բարձր գին վճարելու պահանջով։
Գերմանիան Թրամփի վարչակազմի հետ ուսումնասիրում է դեղամիջոցների գնագոյացման վերաբերյալ հնարավոր առաջարկ՝ փորձելով կանխել ԱՄՆ-ի կողմից մաքսատուրքերի կիրառման սպառնալիքը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ Եվրոպայում դեղամիջոցների ցածր գները փաստացի սուբսիդավորվում են ԱՄՆ-ում դեղամիջոցների ավելի բարձր գների հաշվին, և սպառնացել է լրացուցիչ մաքսատուրքեր սահմանել, եթե եվրոպական գները չբարձրացվեն։
Բեռլինի վրա աճող ճնշում է գործադրվում՝ դեղամիջոցների համար ավելի շատ վճարելու ուղղությամբ, այն բանից հետո, երբ հունիսին ԱՄՆ-ն սկսեց «301-րդ հոդվածի» (Section 301) շրջանակում առևտրային հետաքննություն՝ պնդելով, որ Գերմանիան պարբերաբար թերավճարում է նորարարական դեղագործական արտադրանքի համար։ Հետաքննության վերաբերյալ լսումները տեղի կունենան սեպտեմբերի 22-ին, ինչից հետո գործընթացը կարող է հիմք ստեղծել գերմանական արդյունաբերության դեմ ուղղված նոր մաքսատուրքերի համար։
Բեռլինն այժմ դիտարկում է, թե ինչպիսի առաջարկ կարող է ներկայացնել Վաշինգտոնին՝ այն բանից հետո, երբ գերմանական կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այս ամառ այցելել էին իրենց ամերիկացի գործընկերներին։ Այս մասին հայտնել են բանակցություններին տեղյակ երեք անձինք, այդ թվում՝ ԱՄՆ Առևտրային ներկայացուցչի գրասենյակի նախկին պաշտոնյան։ Նրանց բոլորին երաշխավորվել է անանունություն՝ փակ բանակցությունների մանրամասները ներկայացնելու համար։
Թրամփի վարչակազմը մաքսատուրքերի սպառնալիքն օգտագործել է ԵՄ-ի և դրա անդամ երկրների վրա ճնշում գործադրելու համար՝ պահանջելով որդեգրել ԱՄՆ-ի շահերին նպաստող քաղաքականություն։ ԵՄ երկրների հանրային առողջապահական համակարգերն ունեն գների վերահսկման խիստ մեխանիզմներ՝ դեղամիջոցների վրա կատարվող ծախսերը սահմանափակելու նպատակով։ Գների բարձրացումը լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն կստեղծեր առողջապահության՝ առանց այդ էլ սուղ բյուջեների համար։
Գերմանիայի և ԱՄՆ-ի միջև դեղագործ «Այս խորհրդակցությունները սպասելի էին, քանի որ դրանք օրենսդրական պահանջ են», — հավելեց նախկին պաշտոնյան։ — «Երկկողմ հարաբերությունների համար դրական ազդանշան է այն, որ երկու կողմերն էլ հրատապություն են ցուցաբերում այս հարցում»։
Դեղամիջոցների գնագոյացման մոտեցումը
Թրամփի վարչակազմը ցանկանում է, որ Գերմանիան համաձայնագիր կնքի՝ նման այն համաձայնագրին, որը նախորդ տարի կնքվել էր Մեծ Բրիտանիայի հետ։ Այդ համաձայնագրով Բրիտանիան պարտավորվել էր առաջիկա տասնամյակում կրկնապատկել նոր դեղամիջոցների վրա կատարվող ծախսերը և բարձրացնել նորարարական բուժման մեթոդների գնային սահմանաչափերը՝ փոխարենը ստանալով դեղամիջոցների առանց մաքսատուրքի առևտրի հնարավորություն երեք տարի ժամկետով։
ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը դա բնութագրեց որպես «դեղագործական ոլորտում գնագոյացման վերաբերյալ բեկումնային պայմանավորվածություն»՝ հավելելով, որ «Գերմանիան պետք է հետևի այդ օրինակին և կառուցողական բանակցություններ վարի՝ այս անհավասարակշռությունը շտկելու նպատակով»։
Երբ Գրիրը հայտարարեց գերմանական դեղամիջոցների գնագոյացման վերաբերյալ հետաքննության մասին, նա պնդեց, որ Բեռլինի քաղաքականության հետևանքով ԱՄՆ-ն ստիպված է եղել վճարել նորարարական դեղամիջոցների հետազոտման և մշակման համաշխարհային ծախսերի անհամաչափ մեծ մասը։ ԱՄՆ-ն նորարարական դեղամիջոցների վրա գրեթե չորս անգամ ավելի շատ գումար է ծախսում, քան Գերմանիան։
Հետաքննության մեկնարկի պահին Գերմանիան արդեն իսկ գործընթացի մեջ էր՝ վերանայելու հանրային առողջապահական ապահովագրության մասին օրենքը՝ առողջապահական համակարգի ծախսերը (այդ թվում՝ բրենդային դեղամիջոցների մասով) զսպելու նպատակով։ 2013 թվականից ի վեր նորարարական դեղամիջոցների վրա կատարվող ծախսերը գրեթե կրկնապատկվել են՝ անցյալ տարի կազմելով շուրջ 58,5 միլիարդ եվրո։
Հուլիսին ընդունված օրենքը նախատեսում էր ավելի մեծ զեղչեր բրենդային դեղամիջոցների համար, ընդ որում՝ գների ամենամեծ նվազեցումը վերաբերում էր տարեկան 100 միլիոն եվրոյից ավելի վաճառքի ծավալ ունեցող դեղամիջոցներին։
Հուլիսին ընդունված օրենքը նախատեսում էր ավելի մեծ զեղչեր բրենդային դեղամիջոցների համար, ընդ որում՝ գների ամենամեծ նվազեցումը վերաբերում էր տարեկան 100 միլիոն եվրոյից ավելի վաճառքի ծավալ ունեցող դեղամիջոցներին։
Բանակցությունների ընթացքում մի շարք խոշոր դեղագործական ընկերություններ սպառնացին կրճատել երկրում իրենց ներդրումները, իսկ մյուսները զգուշացրին, որ կարող են հրաժարվել տվյալ շուկայում իրենց դեղամիջոցները ներկայացնելուց։
Բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրի տվյալներով՝ Գերմանիայի առողջապահության նախարարության պետքարտուղար Քրիստիան Լուֆթը և էկոնոմիկայի նախարարության պետքարտուղար Թոմաս Շտեֆենը հուլիսին մեկնել էին Վաշինգտոն՝ հանդիպելու ԱՄՆ առողջապահության և սոցիալական ծառայությունների դեպարտամենտի (HHS) բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Նրանց թվում էին գլխավոր խորհրդական Քրիս Կլոմպը, Medicare-ի և Medicaid-ի ծառայությունների կենտրոնի ադմինիստրատորի տեղակալ և տնօրեն Ջոն Բրուքսը, ինչպես նաև դեղերի գների հարցերով ավագ խորհրդական Ինմա Էռնանդեսը։
HHS-ը չի արձագանքել մեկնաբանություն ստանալու խնդրանքին։
ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը պնդել է, որ Բեռլինի վարած քաղաքականության հետևանքով ԱՄՆ-ն ստիպված է եղել վճարել նորարարական դեղամիջոցների ծախսերի անհամաչափ մեծ մասը։ | Jim Watson/AFP via Getty Images
Գերմանիայի կառավարության պաշտոնյաներից մեկը նշել է, որ քննարկումները վերաբերել են հետազոտությունների և մշակումների ոլորտում համագործակցության ընդլայնմանը։
Բեռլինում կառավարությունը հանձնարարել է հատուկ խմբին (որի կազմում ընդգրկված են էկոնոմիկայի և առողջապահության նախարարությունների, ոլորտի, ակադեմիական շրջանակների և քաղաքական ոլորտի ներկայացուցիչներ) մշակել այսպես կոչված «Գերմանական բոնուսը»՝ արտոնություններ առաջարկելու տեղական մակարդակում ներդրումներ կատարող ընկերություններին։
Ըստ քննարկումներին ներկա և երկու անձանց՝ Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարությունն առաջարկել է դեղերի ավելի բարձր գներ սահմանել (զեղչերի նվազեցման միջոցով) այն ընկերությունների համար, որոնք բավարարում են մի շարք չափանիշների։
Այն ընկերությունների համար, որոնք պահպանում են կոլեկտիվ պայմանագրերի դրույթները և տեղում իրականացնում են հետազոտություններ, մշակումներ ու արտադրություն, զեղչերը աստիճանաբար կկրճատվեն։
Գերմանական բոնուսի վերաբերյալ քննարկումները Բեռլինում մեկնարկել են օգոստոսի 28-ին, իսկ հարցով զբաղվող խմբին վերջնաժամկետ է սահմանվել սեպտեմբերի 25-ը։ Հայտնի չէ՝ արդյոք այս առաջարկի մանրամասները ներկայացվել են նաև ԱՄՆ-ին։
Բաց մի թողեք
Ինչպե՞ս գրել «Միության վիճակի մասին» ելույթը
Ճգնաժամ գերմանիայում. Գերմանացիները պահանջում են Մերցի հրաժարականը
Եվրոպան վերազինվում է. ժողովրդավարական կայունությունը պետք է դրա հիմքում դրվի